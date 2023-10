Fußball im Unterallgäu

18:45 Uhr

Der FSV Dirlewang feiert einen rekordverdächtigen Kantersieg

Plus 14 Treffer in einem Fußballspiel? Das passiert nun wirklich nicht alle Tage - am Sonntagnachmittag ereignete sich dieses seltene Schauspiel in der A-Klasse Allgäu 2. So spielten die Teams aus dem Unterallgäu.

Kreisliga Allgäu Nord

Mit einem deutlichen 4:1-Sieg im Spitzenspiel beim SV Memmingerberg setzte der TSV Kammlach ein deutliches Ausrufezeichen gegen den Tabellenzweiten. Der TSV Mindelheim sorgte mit seinem 4:1-Sieg beim TSV Kirchheim dafür, dass die bösen Erinnerungen an die spektakuläre 1:6-Niederlage in der vergangenen Saison endgültig verblassen konnten. Torlos endete das „Bäder-Duell“ zwischen dem FC Bad Wörishofen und dem TV Bad Grönenbach. Der SV Oberegg hielt gegen Tabellenführer Boos zwar lange mit und kämpfte aufopferungsvoll, am Ende nahm der Favorit den Dreier aber mit.

TSV Kirchheim – TSV Mindelheim 1:4 (1:1)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

