Die SG Breitenbrunn/Loppenhausen holt den Meistertitel der A-Klasse Allgäu 2

Plus Bereits in der ersten Saison holte sich die aus dem SV Breitenbrunn und dem FC Loppenhausen gegründete Spielgemeinschaft den Meistertitel der A-Klasse Allgäu 2.

Mit 2:0 setzte sich die SG im direkten Duell beim Tabellenzweiten FC 98 Auerbach/ Stetten durch und sicherte sich zwei Spieltage vor dem Saisonende uneinholbar die Meisterschaft. In einer zunächst ausgeglichenen Begegnung entwickelte sich schließlich dann ein Spiel mit Tormöglichkeiten hüben wie drüben.

Dabei leistete sich Breitenbrunn/Loppenhausen im ersten Abschnitt den Luxus, einen Foulelfmeter zu vergeben. Andererseits allerdings genoss die SG den Vorteil, nach einer Gelb-Roten Karte für die Gastgeber, bereits ab der 38. Minute in Überzahl zu spielen.