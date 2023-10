Fußball im Unterallgäu

Ein Punkt gewonnen - oder zwei Punkte verloren?

Eine umkämpfte Partie mit tollen Torszenen sahen die Zuschauer bei der Partie des TSV Kirchheim (schwarz-rot) gegen den FC Bad Wörishofen. Am Ende hatten die Gastgeber aus dem Fuggermarkt das bessere Ende für sich und siegten 2:0.

Plus Schon wieder ein Unentschieden für den TSV Mindelheim - bei der SG Amberg/Wiedergeltingen trauerten die Kreisstädter ihren vergebenen Chancen nach. So lief der Spieltag für die Teams aus dem Unterallgäu.

Von Alf Geiger

Kreisliga Allgäu Nord

Der TSV Kirchheim kann durchatmen und ist wieder in der Spur: Mit einem 2:0 gegen den zuletzt so starken FC Bad Wörishofen gelang der zweite Sieg in Folge. Der TSV Mindelheim bleibt damit der undankbare Titel des „Unentschieden-König“ der Kreisliga: Auch bei der SG Amberg/ Wiedergeltingen kam das Team von Trainer Patrick Eckers nicht über ein 1:1 hinaus. SG-Coach Thomas Waltenberger freute sich über den glücklichen Punkt gegen die spielerisch starken und überlegenen Kreisstädter.

TSV Kirchheim – FC Bad Wörishofen 2:0 (1:0)

