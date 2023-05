Fußball: Alle Spiele und Tore im Unterallgäu

Auch am Muttertag wurden auf den Fußballplätzen im Unterallgäu keine Geschenke verteilt. Im Gegenteil: Während die SG Breitenbrunn/Loppenhausen feiern konnte, gehen beim TSV Markt Wald die Lichter aus.

Kreisliga Mitte

Auch wenn der TSV Kammlach nichts mehr mit dem Aufstieg zu tun hat – für ein Spektakel sind die Zellhuber-Jungs immer noch gut. Gleich vier Mal zeigte Schiedsrichter Matthias Kossatz in diesem turbulenten Spiel auf den Elfmeterpunkt, drei davon landeten im Netz.





Buxheim – Kammlach 4:3 (2:2)

Tore Tobias Albenstetter (FE, 21.), 1:1 Luca Schwenk (21.), 1:2 Manuel Funk (29.), 2:2 Luca Wassermann (FE, 34.), 3:2 Luca Schwenk (70.), 4:2 Max Müller (90.+1), 4:3 Tobias Albenstetter (FE, 90.+2) Zuschauer 100 Schiedsrichter Matthias Kossatz

Ein turbulentes und hochklassiges Kreisliga-Spiel mit stolzen vier Elfmetern boten die Teams aus Buxheim und Kammlach den 100 Fans – am Ende stand der TSV Kammlach dann aber doch mit leeren Händen da. Kammlachs Torhüter parierte in der 55. Minute einen Foulelfmeter und hielt sein Team so im Spiel. In der Schlussphase blieb dem TSV Kammlach dann aber nur noch der 3:4-Anschlusstreffer – erneut per Strafstoß – in der Nachspielzeit.





Lautrach-Iller. – Kirchheim 0:3

Tore 1:0 Martin Loracher (5.), 0:2 Martin Loracher (10.), 0:3 Daniel Geiger (45.) Zuschauer 65 Schiedsrichter Sebastian Fleschhut

Der TSV Kirchheim sorgte mit zwei schnellen Treffern durch Martin Loracher für klare Verhältnisse. Als dann fast mit dem Pausenpfiff das 3:0 durch Daniel Geiger fiel, war die Partie entschieden.

Die weiteren Partien:

Neugablonz – Mauerstetten 2:3

Babenhausen – Oberbeuren 4:1

Stöttwang – Buchloe 0:5

Dickenreishausen – MM’berg 1:2





Kreisklasse Allgäu 1





Unterallgäu Während es für den SV Oberrieden um nichts mehr geht, hat sich der SC Unterrieden im Kampf um den Klassenerhalt deutlich Luft verschafft.

TV Woringen – SV Oberrieden 1:4

Tore 0:1 Dominik Hoertnagel (1.), 0:2, 0:3 Manuel Schalk (19./22.), 0:4 Oliver Zech (37.), 1:4 Timo Herrmann (75.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Helmut Lutzenberger

In der Begegnung konnte der SV Oberrieden bereits in der ersten Spielminute den Führungstreffer erzielen. Der TVW hatte zwar einige Möglichkeiten, konnte diese aber nicht nutzen. Die Gäste waren deutlich effektiver, und führten schon zur Halbzeitpause mit 4:0.

SC Unterrieden – BSC Wolfertschwenden 2:1

Tore 0:1 Michael Zuber (1.), 1:1 Stefan Müller (FE, 30.), 2:1 Markus Wilhelm (90.+5) Zuschauer 80 Schiedsrichter Jürgen Warnck

Nach einem leichtfertigen Ballverlust und einem überlegten Heber von Wolfertschwendens Zuber war Unterrieden bereits wenige Sekunden nach Anpfiff in Rückstand. Der Ausgleich gelang der Heimelf nach einer halben Stunde per Foulelfmeter. Obwohl der SCU mehr vom Spiel hatte, wollte zunächst kein weiteres Tor fallen: Ein Flachschuss von Spielertrainer Roland Wohnlich traf nur den Pfosten. Erst in der fünften Minute der Nachspielzeit beförderte Markus Wilhelm den Ball über die Linie und wurde zum Matchwinner.





Kreisklasse Allgäu 2

Ein Unentschieden, das keinem der Teams wirklich nutzt: 1:1 trennten sich der TSV Zaisertshofen und der TSV Mittelneufnach als direkte Konkurrenten um den Klassenerhalt. Tabellenführer FC Bad Wörishofen ließ in Germaringen nicht anbrennen und holte sich den schmucklosen den 1:2-Sieg. Einen Punkt knöpfte der SV Pforzen der SG Amberg/ Wiedergeltingen beim 2:2-Unentschieden ab und erhöhte so den Druck im Kampf um den Relegationsplatz. Die SG darf sich jetzt keinen Ausrutscher mehr erlauben.

Um jeden Zentimeter fighteten die Teams aus Zaisertshofen (blau) und Mittelneufnach – am Ende gab es keinen Sieger. Foto: Andreas Lenuweit





TSV Zaisertshofen – TSV Mittelneufnach 1:1 (0:1)

Tore 0:1 Christoph Kugelmann (38.), 1:1 Christoph Kugelmann (ET, 90.) Zuschauer 100

Um jeden Zentimeter fighteten die Teams aus Zaisertshofen (blau) und Mittelneufnach – am Ende gab es keinen Sieger. Foto: Andreas Lenuweit

So nah liegen im Fußball Glück und Pech beieinander: Erst war Christoph Kugelmann mit seinem Treffer zum 1:0 für den TSV Mittelneufnach der jubelnde Held, in der 90. Minute war es dann ausgerechnet Christoph Kugelmann, der mit einem Eigentor den glücklichen Punktgewinn der Gastgeber ermöglichte.

Der TSV Zaisertshofen glaubte auch nach dem Rückstand an sich und wurde spät in der Nachspielzeit mit dem 1:1 doch noch belohnt.

FSV Dirlewang – SV Bedernau 1:3 (0:2)

Tore 0:1 Sven Hafenmayer (21.), 0:2 Sven Hafenmayer (37.), 1:2 Matthias Fleschhut (64.), 1:3 Sven Hafenmayer (89.) Zuschauer 120 Schiedsrichter Jürgen Hecht

Absteiger Dirlewang lockte immerhin noch 120 Fans an den Platz, die drei Treffer von Sven Hafenmayer sahen. Der Anschlusstreffer von Mathias Fleschhut zeigte immerhin, dass der FSV noch immer in der Lage ist, sich mit Anstand aus der Kreisklasse zu verabschieden.





SG Jengen/Waal – SV Schöneberg 3:2 (1:0)

Tore 1:0 Maximilian Glas (14.), 2:0 Thomas Seeberger (63.), 2:1 Mathias Wucher (85.), 2:2 Markus Lampert (90.), 3:2 Maximilian Glas (90.) Zuschauer 50 Schiedsrichter Tobias Jehle

Erst in der Schlussphase nahm die Partie Schwung auf – dann aber richtig! Nach der 2:1-Führung fünf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit schafften die Gäste´aus Schöneberg in der Schlussminute dann noch den Ausgleich und freuten sich schon über einen Punkt. Doch in der Nachspielzeit fiel dann doch der Siegtreffer für die Heimelf.

FSV Lamerdingen – SG Kirchdorf/Ramm. 1:2 (0:1)

Tore 0:1 Tim Rauscher (26.), 1:1 Markus Heinzler (48.), 1:2 Sebastian Bott (85.) Zuschauer 120 Schiedsrichter Ulas Kurt

Der Gast zeigte in der ersten Halbzeit konzentrierter und ging verdient durch SG-Torjäger Tim Rauscher in Führung. Im zweiten Durchgang glich der FSV durch einen indirekten Freistoß von Markus Heinzler mit der ersten Torchance zum 1:1 aus. Nach etwa einer Stunde war der Ball augenscheinlich im Kirchdorfer hinter der Linie. Ulas Kurt erkannte den vermeintlichen Treffer für den FSV nicht an. In der Folge ließ die Heimelf gute Einschussmöglichkeiten aus. In der 85. Minute traf erneut der Gast durch Sebastian Bott zum nicht unverdienten Sieg.

FC Blonhofen – SVS Türkheim 7:3

Tore keine Angaben Schiedsrichter Josef Wettengl

Ein Schützenfest mit zehn Toren am Muttertag sahen die Zuschauer in Blonhofen, wo der gastgebende FC den SVS Türkheim regelrecht zerlegte.





SV Pforzen – SG Amberg/W’geltingen 2:2

Tore 1:0 Stefan Kreit (19.), 1:1 Thomas Waltenberger (45.), 1:2 Deniz Subasi (73.), 2:2 Adrian Kreit (80.) Zuschauer 150 Schiedsrichter Rudolf Vogler

Mit einem leistungsgerechten 1:1-Unentschieden trennten sich die beiden Verfolger, die hinter dem FC Bad Wörishofen noch um den Relegationsplatz rangeln. Mit zwei Punkten Vorsprung hat die SG derzeit die Nase vorn.





SVO Germaringen II – FC Bad Wörishofen 1:2

Tore keine Angaben Schiedsrichter Sven-Arne Wähner

Mehr Mühe als erwartet hatte der souveräne Tabellenführer aus der Kneippstadt, ehe der überraschend knappe 2:1-Sieg beim akut abstiegsbedrohten SVO Germaringen geschafft war.





A-Klasse Allgäu 2





Mit der Fusion kam der Erfolg: Bereits in der ersten Saison holte sich die aus dem SV Breitenbrunn und dem FC Loppenhausen neu gegründete Spielgemeinschaft den Meistertitel der A-Klasse Allgäu 2. Mit 2:0 setzte sich die SG im direkten Duell beim Tabellenzweiten FC 98 Auerbach/ Stetten durch und sicherte sich zwei Spieltage vor dem Saisonende uneinholbar die Meisterschaft.

FC 98 Auerbach/Stetten – SG Breitenbrunn/Lopp. 0:2

Tore 0:1 Christian Landsperger (82.), 0:2 Christian Landsperger (90.+5) Zuschauer 150 Schiedsrichter Thomas Lussi

In einer zunächst ausgeglichenen Begegnung entwickelte sich schließlich dann ein Spiel mit Tormöglichkeiten hüben wie drüben. Dabei leistete sich Breitenbrunn/Loppenhausen im ersten Abschnitt den Luxus, einen Foulelfmeter zu vergeben. Andererseits genoss die SG den Vorteil, nach einer Gelb-Roten Karte für die Gastgeber, bereits ab der 38. Minute in Überzahl zu spielen.

Dennoch dauerte es bis zur 82. Minute, als Torjäger Christian Landsperger einen Steckpass in der Mitte erlief und alleine vor Heim-Keeper Christoph Schuster souverän zur Gästeführung verwandelte. Ausgleichschancen für die Hausherren gab es, aber wiederum Christian Landsperger sorgte in der Nachspielzeit mit einem fulminanten Freistoß in den Winkel für die 0:2-Entscheidung. „Meine Mannschaft hat nicht nur heute, sondern über die gesamte Saison hinweg eine tolle Leistung abgeliefert. Da kann ich den Jungs nur gratulieren. Ich denke, wir stehen letztlich verdient ganz oben. Deshalb genießen wir die Meisterschaft und freuen uns auf die neue Liga“, meinte ein strahlender Erkan Can, der Trainer der SG Breitenbrunn/Loppenhausen. (pres)

FSV Lamerdingen II – SC Eppishausen 0:4 (0:2)

Tore 0:1 Niklas Wiblishauser (32.), 0:2 Lukas Wibilshauser (36.), 0:3 Tobias Hatzelmann (51.), 0:4 Tobias Hatzelmann (62.) Zuschauer 50 Schiedsrichter Roland Tomaschek

Beim Gast merkte man den Siegeswillen an und sie drängten die Heimelf tief in die eigene Spielhälfte. In der 32. Minute stellte Niklas Wiblishauser auf 0:1. Lukas Wiblishauser erhöhte vor der Halbzeit noch auf 0:2. Nach einer guten Stunde war die Partie entschieden, als Tobias Hatzelmann mit zwei Toren zum 0:4-Endstand traf. Bis auf einen Lattentreffer konnte die Lamerdinger Reserve nicht für Torgefahr sorgen.

TSV Markt Wald – TSV Kirchheim II 1:2 (1:1)

Kirchheim 2 jubelt, der TSV Markt Wald trauert. Foto: Andreas Lenuweit





Tore Christoph Beer (5.), Thomas Seifert (25.), 1:2 Thomas Schmid (86.) Zuschauer 40 Schiedsrichter Norbert Schimetschek

Jetzt geht die Hoffnung auf den Klassenerhalt für den TSV Markt Wald gegen Null. Bis kurz vor Schluss drückten die Fans des TSV die Daumen, doch dann erzielten die Gäste aus Kirchheim doch noch den entscheidenden Treffer.

SV Salgen/Bronnen – SV Schlingen 2:0 (1:0)

Tore 1:0 Andreas Bartenschlager (23.), 2:0 Jonas Heiß (61.) Zuschauer 77 Schiedsrichter Karl Domberger

Einen verdienten Sieg erreichte die Heimelf gegen die favorisierten Gäste aus Schlingen. Der SV Salgen/Bronnen war wie verwandelt. Die Abwehr stabiler und viel gewonnene Zweikämpfe waren die Ursachen hierfür. Andreas Bartenschlager erzielte nach schönem Zuspiel in der 23. Minute die Pausenführung. In der 2. Halbzeit machte die Heimelf von Anfang an wieder Druck und erspielte sich Torchancen. Die endgültige Entscheidung brachte mit schöner Einzelleistung Jonas Heiß.

SV Mattsies – FC Bad Wörishofen II 3:0 (1:0)

Tore 1:0 Daniel Haering (10.), 2:0 Johannes Frendt (75.), 3:0 Robin Baumberger (85.) Zuschauer 55 Schiedsrichter Franz Höld

Der SV Mattsies hat gegen die Zweite des FC Bad Wörishofen einen verdienten Sieg eingefahren. Zwar erspielten sich auch die Gäste gute Chancen, doch die Hausherren waren vor dem Tor kaltschnäuziger. Umjubelter Held: Torhüter Robin Baumberger, der als Stürmer eingewechselt wurde und im Stile eines Knipsers eiskalt einschob – und damit die halbe Mannschaft in der Torjägerliste hinter sich ließ.

SV Tussenhausen – Türkiyemspor Mindelheim 4:2

Tore 1:0 Marco Drahotta (15.), 1:1 Tolga Akyol (46.), 2:1 Benjamin Magg ((72.), 2:2 Tolga Akyol (78.), 3:2 Christoph Salger (81.), 4:2 Quirin Riederle (90.) Zuschauer 75 Schiedsrichter Michael Großkopf

Dank vier Heimtoren konnte der SV Tussenhausen sein Torverhältnis so aufpolstern, dass es zum Sprung auf den zweiten Tabellenplatz vor dem punktgleichen FC Auerbach/Stetten reichte.

TSV Pfaffenhausen – SG Amberg/W’geltingen II 4:0

Tore 1:0 Fatos Zenuni (15.), 2:0 Maximilian Steck (17.), 3:0 Fatos Zenuni (18.), 4:0 Fatos Zenuni (51.) Zuschauer 50 Schiedsrichter Robert Sürth

Mit zwei Treffern in der ersten und dem Tor zum 4:0 in der 2. Halbzeit avancierte Fatos Zenuni zum „Man of the Match“ und führte sein Team zum Sieg.









A-Klasse Allgäu 3

Die Reserve des TSV Mindelheim bleibt trotz einem 1:1-Unentschieden gestern souveräner Tabellenführer.

Oberegg II – Mindelheim II 0:6 (0:4)

Tore 0:1 Jacob Dikkaya (13.), 0:2 Maximilian Burig (22.), 0:3 Sebastian Reischl (31.), 0:4 Jacob Dikkaya (40.), 0:5 Onour Mamout Oglou (FE, 61.), 0:6 Jonas Meier (67.) Zuschauer 40 Schiedsrichter Marco Bachmann





Oberegg II – Steinheim II 0:1 (0:1)

Tore 0:1 Timo Tilp (35.) Zuschauer 40 Schiedsrichter Erwin Hefele





Günz-Lauben II – Mindelheim II 1:1

Tore k.A Schiedsrichter Arthur Hübschke