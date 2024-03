Keine Ostergeschenke für die Kicker aus dem Unterallgäu

Gegen den SV Oberegg ist ein 0:0 zu wenig für die Tabellenführung in der Kreisliga Allgäu Nord. Und auch der FC Bad Wörishofen ärgert sich über ein Unentschieden.

Kreisliga Allgäu Nord

Mit einem torlosen Unentschieden mussten sich die favorisierten Kammlacher gegen den SV Oberegg begnügen, Trainer Roland Zellhuber war entsprechend enttäuscht. „Wir wissen, wie stark sie sind“, so Zellhuber vor dem Spiel – er sollte recht behalten.





Eine nicht minder ärgerliche Punkteteilung musste der FC Bad Wörishofen hinnehmen: bei der SJK Ost-Memmingen ließen sich die Kneippstädter noch den Sieg entreißen.

TSV Mindelheim – TV Bad Grönenbach 1:3

Tore 1:0 Jonas Meier (53.), 1:1 Florian Stahl (67.), 1:2 (85.); 1:3 (Marco Rauh (90.+3) Zuschauer 200 Schiedsrichter Yasin Dagistan

Die Gastgeber spielten in der ersten Halbzeit einen ordentlichen Fußball, belohnten sich aber nicht. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte TSV-Stürmer Jonas Meier kurz nach dem Wiederanpfiff sein Team verdient in Führung. Dann aber der Bruch im TSV-Spiel, die Mindelheimer hörten komplett auf, Fußball zu spielen. Der Ausgleich aus dem Nichts drehte das Spiel. Die Schlussphase gehörte den Gästen. Die Gäste nahmen nicht unverdient drei Punkte aus der Frundsbergstadt mit.

TSV Kammlach – SV Oberegg 0:0

Zuschauer 160 Schiedsrichter Peter Rascher

Gleich von Beginn an versuchten beide Mannschaften, nach vorne zu spielen, jedoch waren nennenswerte Torchancen in den ersten 45 Minuten Mangelware. Der Gast aus Oberegg spielte gut mit und von einem Tabellenunterschied war nichts zu merken. Kurz nach der Pause verhinderte der Kammlacher Torhüter mit einer Glanzparade die Führung der Gäste. Dies war dann auch ein kleiner Weckruf für die Heimelf, die danach immer besser ins Spiel fand und in Folge mehr Torraumszenen verzeichnen konnte. Die beste Chance hatte Jonas Funk in der 76. Minute mit einem Flachschuss aus 16 Metern, der jedoch knapp am Tor vorbeistrich. In dieser Phase schafften es die Gäste kaum noch, den Ball länger in den eigenen Reihen zu halten und so für Entlastung zu sorgen. Dennoch gelang es auch den Kammlachern nicht, den Ball noch über die Linie zu bringen, sodass sich beide Mannschaften an diesem Tag mit einem torlosen Unentschieden begnügen mussten.

DJK Ost-Memmingen – FC Bad Wörishofen 3:3 (1:1)

Tore 1:0 Naim Nimanaj (1.), 1:1 Luis Wanninger (41.), 1:2 Maximilian Gast (62.), 1:3 Maximilian Gast (63.), 2:3 Naim Nimanaj (88.), 3:3 Naim Nimanaj (90.+5) Zuschauer 100 Schiedsrichter Kai Becker

Zwei späte Treffer durch Naim Nimanai verdarben dem FC Bad Wörishofen die Osterlaune gehörig. Maximilian Gast hatte mit einem Doppelpack für die Führung gesorgt, doch in der langen Nachspielzeit gaben die Kneippstädter den Auswärtssieg aus der Hand.

SG Amberg/W’gelt. – TSV Kirchheim 2:1 (2:0)

Tore 1:0 Thomas Waltenberger (12.), 2:0 Lukas Zink (25.), 2:1 Patrick Waltenberger (84.) Zuschauer 150 Schiedsrichter Lukas Häring

Der TSV Kirchheim ist wieder zurück im Abstiegskampf, ein spätes Tor der SG machte die Kirchheimer Hoffnungen auf ein entspanntes Osterfest zunichte.

Die weiteren Spiele:

Legau – Buxheim 4:3 (2:2)

Tore 0:1 Marcus Harzenetter (FE, 10.), 20:2 Marcus Harzenetter (16.), 1:2 Alexander Schwarz (25.), 2:2 Stefan Hörmann (FE, 27.), 3:2 Stefan Hörmann (FE, 51.), 4:2 Alexander Schwarz (80.), 4:3 Max Müller (FE, 84.)

Rot Bence Csenteri (Buxheim, 51.) Schiedsrichter Daniel Hartmann

Ronsberg – Memmingerberg 1:1

Tore 1:0 Tim Albat (33.), 1:1 Raphael Mutzel (37.) Zuschauer 130 Schiedsrichter Deniz Karaagacs

Lautrach-Illerbeuren – Boos 1:1

Tore 0:1 Marco Gröner (18.), 1:1 Tobias Köhl (47.) Zuschauer 120 Schiedsrichter Adrian Pöschl





Kreisklasse Allgäu 2

Was für ein Spiel: Neun Mal zappelte der Ball im Netz, am Ende hatte die SG Kirchdorf/ Rammingen den 5:4-Sieg im Nest – auch dank drei Toren von Tim Rauscher. Gleich zweimal muss der SV Oberrieden am Osterwochenende ran: Dem Heimspiel am Samstag gegen den FC Blonhofen folgt am Ostermontag das Nachholspiel beim FSV Lamerdingen. Das Team von Trainer Florian Huber startete am Karsamstag mit dem erhofften Dreier. Im Abstiegsderby in Schöneberg gab es ein torloses Unentschieden gegen den SC Unterrieden. Der SV Salamander Türkheim unterlag beim TSV Zaisertshofen mit 0:1.





Zaisertshofen – Türkheim 1:0

Tor 1:0 Dominik Schäffler (33.) Zuschauer 150 Schiedsrichter Rudolf Schaur

Der SVS Türkheim bleibt auf einem Abstiegsplatz. Die Gastgeber kamen ihrer Favoritenrolle nach und legten dem SVS schon nach einer guten halben Stunde das Siegtor ins Netz. Die Türkheimer stehen damit wieder auf dem vorletzten Tabellenplatz, nur noch einen Punkt vor Schlusslicht Breitenbrunn/Loppenhausen.





B’brunn/Lopp. – Kaufbeuren II 2:2

Tore 1:0 Niklas Müller (4.), 1:1 Drilon Zejnulai (15.), 2:1 Niklas Müller (19.), 2:2 Nexhmedin Ropica (77.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Karl Domberger

Wieder nichts mit einem Sieg für die SG Breitenbrunn/Loppenhausen: Die Gäste aus Kaufbeuren erzielten doch noch den 2:2-Ausgleich.





Schöneberg – Unterrieden 0:0

Zuschauer k.A. Schiedsrichter Franz Langenmaier

Tristesse in Schöneberg: Der gastgebende SV kam gegen den SC Unterrieden nicht über ein torloses Unentschieden hinaus.





Buchloe – Kirchdorf/Ramm. 4:5

Tore 0:1 Tim Rauscher (1.), 1:1 Loris Hoti (8), 1:2 Tim Rauscher (14.), 1:3 Oliver Jungnickel (39.), 1:4 Sebastian Bott (41.), 2:4 Manuel Scherers (44.), 3:4 Loris Hoti (58.), 3:5 Tim Rauscher (67), 4:5 Patrick Ball (86.) Zuschauer 130 Schiedsrichter Ercan Sevik

Drei Treffer von Tim Rauscher waren das Fundament für den Sieg der SG in diesem turbulenten Spiel. Kirchdorf/Rammingen steht damit wieder an der Tabellenspitze.





Oberrieden – Blonhofen 5:2

Tore 1:0 Manuel Schalk (5.), 2:0 Alexander Laur (20.), 3:0 Simon Keller (48.), 3:1 Julian Bauer (60.), 4:1 Sebastian Baur (75.), 4:2 Julian Bauer (78.), 5:2 Oliver Zech (80.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Franz Höld

Munteres Toreschießen auch in Oberrieden: Der SVO hält nach dem deutlichen und auch in dieser Höhe verdienten Sieg den Anschluss an Kirchdorf/Rammingen.





A-Klasse Allgäu 2

Fehlstart in die Derby-Wochen für die Reserve des TSV Mindelheim: Gegen den Stadtrivalen Türkiyemspor gab es eine späte 1:2-Heimpleite. Beim SV Mattsies gab Interimstrainer Reinhard Kobold sein Comeback auf der Trainerbank, doch mehr als ein Punkt gegen den FSV Dirlewang sprang nicht heraus.





Mindelheim II – Türk. Mindelh. 1:2

Tore 1:0 Bashir Bennani (4.), 1:1 Morco Schmitt (FE, 68.), 1:2 Caner Schmitt (90.+2) Zuschauer 100 Schiedsrichter Michael Rommel

Die TSV-Reserve ging früh in Führung. Die Gastmannschaft war spielerisch überlegen, ihr fehlte jedoch die Durchschlagskraft. In der zweiten Halbzeit gelang den Gästen der Ausgleich und in der Nachspielzeit sogar der glückliche, aber letztendlich verdiente Sieg.





B’brunn./Lopp. II – Kirchheim II 3:2

Tore k.A. Zuschauer k.A Schiedsrichter Erdal Diri

Ein Sieg für die SG, der Mut macht: Im kellerduell gegen Kirchheim 2 erkämpften sich die Gastgeber einen wichtigen Dreier für die eigene Moral.





Tussenhausen – Pfaffenhausen 1:2

Tore 0:1 Martin Osterrieder (33.), 1:1 Marco Drahotta (64.), 1:2 Fabian Zenuni (79.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Reiner Maiberger

Nach ausgeglichener Anfangsphase mit Chancen für beide Mannschaften, konnte der Gast noch vor der Halbzeit in Führung gehen. In der Mitte der zweiten Hälfte gelang dem SV Tussenhausen der verdiente Ausgleich. Nachdem der TSV Pfaffenhausen erneut in Führung ging, entwickelte sich eine hektische Schlussphase.

Bedernau – Salgen/Bronnen 3:0

Tore 1:0 Sven Hafenmayer (9.), 2:0 Sven Hafenmayer (49.), 3:0 Sven Hafenmayer (54.) Zuschauer 70 Schiedsrichter Arthur Hübschke

Dreimal Sven Hafenmayer - und schon steht der SV Bedernau an der Tabellenspitze. Fast im Alleingang besiegte der Stürmer die Gäste aus Salgen/Bronnen.

Mattsies – Dirlewang 1:1

Tore k.A. Zuschauer k.A. Schiedsrichter Norbert Schimetschek

Nur ein Punkt - zu wenig für den SV Mattsies, um einen Schritt aus der Abstiegszone zu machen.

Auerbach/St. – M’neufnach 2:1

Tore 1:0 Nick Seibold (34.), 2:0 Oliver Bittner (FE, 58.), 2:1 Louis Wech (90.+3) Zuschauer 50 Schiedsrichter Markus Lederle

Zu spät kam der Anschlusstreffer durch Louis Wech, der praktisch mit dem Schlusspfiff fiel.