Nebelsuppe und strahlender Sonnenschein

Bezirksliga Süd

SpVgg Lagerlechfeld - FC Bad Wörishofen 1:1

Tore 0:1 Moritz Radewald (79.), 1:1 Daniel Raffler (89.) Zuschauer 178 Schiedsrichter Lucas Trs

Es war ein mäßiges Fußballspiel. Doch Spielertrainer Daniel Raffler sorgte für Emotionen, den Ausgleich und für eine Rote Karte. Doch der Reihe nach: Zunächst war es das Spiel zweier gleichwertiger Mannschaften. Die Spielvereinigung war aktiver, mit mehr Ballbesitz, Bad Wörishofen hatte die besseren Chancen. So ging es für die Lechfeldhasen, durchaus etwas glücklich, mit 0:0 in die Pause. In der zweiten Halbzeit verflachte das Spiel immer mehr. Beide Teams waren im Spiel nach vorne einfach zu ungenau.

So gab es so gut wie keine Möglichkeiten. In der 73. Minute schließlich wechselte sich Lechfelds Spielertrainer, zusammen mit Oliver Wachter, selbst ein. Und mit ihm kamen die Emotionen. Kaum auf dem Feld, gab es durch Raffler sofort zwei enge Situationen im Gästestrafraum. Doch den Konter konnte die Lechfelder Hintermannschaft nicht klären. Trotz mehrer Gelegenheiten, den Ball wegzuschlagen, landete die Kugel schließlich beim nur Sekunden vorher eingewechselten Moritz Radewwaldt, der Keeper Pachera keine Chance ließ. Aber Raffler peitschte sein Team nach vorn und stand in der 88. Minute bei einer Hereingabe goldrichtig und verwandelte zum, zu diesem Zeitpunkt verdienten 1:1.

Doch die Gastgeber wollten mehr und versuchten alles. So kam es nur vier Minuten später zu einem unglücklichen Zusammenprall mit den Köpfen zwischen Lechfelds Kevin Heinz und dem Allgäuer Maximilian Ackermann. Bei der nachfolgenden Rudelbildung mischte dann Spielertrainer Daniel Raffler kräftig mit und sah am Ende die Gelb-Rote Karte. So wurde er zum Mann des Tages: Als Trainer bis zur 73. Minute gecoacht, Torschütze, Gelbe Karte und am Ende Gelb-Rot. Auch der Gästetrainer, Thomas Hartmann, sah wegen Meckerns noch die Gelbe Karte.

TSV Kammlach - SV Mering 0:2

Tore 0:1 David Schwab (11.), 0:2 Dennis Lechner (14.) Zuschauer 120 Schiedsrichter Lukas Dimdik

Mit dem SV Mering kam der erwartet starke Gegner nach Kammlach. Heimtorwart Alexander Mayr zeigte Spitzenform und verhinderte mit seinem Einsatz eine weitaus höhere Niederlage als das 0:2. Die Heimelf ließ in der ersten Halbzeit vieles vermissen, was sie noch im Spiel unter der Woche gegen den FC Thalhofen ausgezeichnet hatte. Bereits nach elf Minuten gingen die Gäste in Führung. Zunächst konnte Abwehrspieler Abil Shakjiri sich noch in den Schuss legen, dann wehrte Torwart Mayr den Abpraller gekonnt ab und schließlich im Nachsetzen gelang David Schwab das 0:1. Nur kurze Zeit später führte ein Abspielfehler im Spielaufbau in der Kammlacher Hälfte zum 0:2. Gastspieler Luigi Manfredo nahm den Ball und flankte von der rechten Seite maßgenau auf Dennis Lechner der per Kopfball die Führung ausbauten konnte. Erst in der 43. Spielminute musste Gästekeeper Adrian Wolf das erste Mal eingreifen, als er einen Flachschuss von Manuel Funk entschärfte. In der zweiten Halbzeit waren die Kammlach agiler, schwächten sich jedoch immer wieder selbst durch unsaubere Spielweise und überließen so den Ball wieder dem Gegner. Ein mutmaßliches Foulspiel an Jonas Funk im Sechzehner sorgte auf dem Platz und neben dem Platz kurz für negative Stimmung, doch letztendlich änderte sich nichts mehr und es blieb beim verdienten Sieg für die Meringer.

Kreisliga Allgäu Nord

Nebelschlacht in Mindelheim: Der TSV Mindelheim bleibt dank eines 2:0-Erfolgs gegen Ottobeuren Spitzenreiter Heimertingen auf den Fersen.

TSV Mindelheim – TSV Ottobeuren 2:0

Tore 1:0 Riccardo Schulz (69.), 2:0 Jonas Miller (82.) Zuschauer 120 Schiedsrichter Lukas Dimdik

Ob den Knackpunkt im Spiel auch alle Zuschauer gesehen haben? Angesichts der Nebelsuppe im Julius-Strohmayer-Stadion wäre das gar nicht so verwunderlich gewesen. „Es gibt Schiedsrichter, die hätten hier vielleicht nicht angepfiffen“, sagte Mindelheims Trainer Patrick Eckers nach der Partie. Dass es Lukas Dimdik doch tat, war ihm ganz recht. Seine Mannschaft zeigte eine disziplinierte und spielerisch ordentliche Leistung und hatte die Partie gegen den TSV Ottobeuren fast über die gesamte Spielzeit im Griff. Nur die Tore fehlten, was zum einen am Pech (Pfostenschuss von Quirin Mack, 18.), zum anderen am starken Gästekeeper Niklas Schröder lag, der vor allem David Kienle zur Verzweiflung brachte. In der 69. Minute aber war auch er machtlos, als Riccardo Schulz der TSVO-Abwehr entwischte und cool zur Führung traf. In der 82. Minute nutzte Jonas Miller einen schlimmen Fehlpass der Ottobeurer im Spielaufbau und sorgte mit dem 2:0 für die Entscheidung. „Wir haben gegen eine gute Mannschaft richtig gut gespielt“, lobte Eckers sein Team, das auch zweimal Glück hatte, als Ottobeuren nur die Latte traf. (axe)

SV Oberrieden – TV Bad Grönenbach 1:3 (0:1)

Tore 0:1 Aboubacar Diallo (32.), 1:1 Manuel Schalk (72.), 1:2 k.A. (73.), 1:3 Aboubacar Diallo (78.) Zuschauer 180 Schiedsrichter Lukas Schregle

Rückschlag für den SV Oberrieden, die jüngste Erfolgsserie fand im Heimspiel gegen den TV Bad Grönenbach ein jähes Ende. Das Team von Markus Nägele ließ den Gästen aus Bad Grönenbach die drei Punkte.

DJK Ost Memmingen – SV Oberegg 0:1 (0:0)

Tore 0:1 Martin Fischer (59.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Felix Haggenmüller

Gut verkraftet hat der SV Oberegg die 1:3-Niederlage vor einer Woche gegen den TSV Legau. Bei der DJK Ost Memmingen fühlte sich der SVO in der vermeintlichen Außenseiterrolle wohl und entführte die drei Punkte dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Martin Fischer erzielte das „Tor des Tages“ und bescherte seinem Team so den Sieg.

SV Memmingerberg – SG Amberg/Wiedergelt. 1:1

Tore 1:0 Patrick Gamper (5.), 1:1 Leon Schneider (57.) Zuschauer 90 Schiedsrichter Manuel Lang

Kein Fußball-Leckerbissen vielleicht, aber ein wichtiger Punkt für die SG Amberg/Wiedergeltingen. Die Mannschaft von Trainer Alois Schneider erkämpfte sich wenigstens einen Punkt - zu wenig freilich, um den Abstand zur Abstiegszone ausbauen.

Außerdem spielten:

SC Ronsberg – TSV Lautrach-Illerbeuren 3:3 (2:1)

Tore 0:1 Alexander Bischof (13.), 1:1 Tim Fleschutz (33.), 2:1 Stephan Straub (40.), 2:2 Alexander Bischof (59.), 3:2 Tim Albat (78.), 3:3 Alexander Bischof (84.) s Zuschauer 100 Schiedsrichter Tancu Ölmez

FC Hawangen – TV Boos 1:1

Tore 0:1 Gröner (62.), 1:1 Binzer (FE, 90.+1) Schiedsrichter Ulas Kurt

TSV Legau – SG Sontheim/Westerheim 1:1

Tore 0:1 k.A. (28.), 1:1 Timo Heberle (53.) Schiedsrichter Yasin Dagistan

Kreisklasse Allgäu 2

Eine Halbzeit zum Gruseln lieferte der SV Oberegg bei der SG Jengen/Waal: Gleich achtmal musste SVO-Torwart Florian Bischlager hinter sich greifen. Die SG Kirchdorf/Rammingen trifft und trifft: Zuletzt gegen Schlingen fünf, jetzt bei der SpVgg Baisweil-Lauchdorf gleich sieben Tore. Beim Verfolgerduell in Kirchheim teilten sich der gastgebende TSV und der FC Buchloe beim 1:1-Unentschieden die Punkte. Im Spiel der Woche hatte der SV Schöneberg den TSV Zaisertshofen zu Gast.

TSV Kirchheim – FC Buchloe 1:1

Tore 1:0 Jonas Westermaier (64.), 1:1 Wolfgang Baumann (68.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Matthias Kocher

Die Führung des TSV Kirchheim kam ins Wanken, als Corbinian Zips in der 67. Minute mit einer Zeitstrafe vom Feld musste. Der FC Buchloe glich per Strafstoß zum 1:1 durch Wolfgang Baumann aus, der den Ball sicher in die Mitte des Tores versenkte.

SG Jengen/Waal – SV Oberegg II 8:0 (6:0)

Tore 1:0 Demmler (6.), 2:0 Glas (8.), 3:0 Demmler (11.), 4:0 Schmieden (25.), 5:0 Demmler (33.), 6:0 Glas (43.), 7:0 Glas (61.), 8:0 Berwsch (78.) Zuschauer 70 Schiedsrichter Burhan Secgin

Wenige Tage vor Halloween erlebte der SV Oberegg einen Horror-Sonntagnachmittag mit einer gruseligen ersten Halbzeit mit gleich sechs Gegentoren. In der zweiten Halbzeit zauberten die Gastgeber etwas verhaltener und beließen es bei zwei weiteren Treffern zum 8:0.

SpVgg Baisweil-Lauchdorf –SG Kirchdorf/Rammingen 0:7 (0:2)

Tore 0:1 David Schilcher (32.), 0:2 Sulayman Drammeh (38.) 0:3 Sulayman Drammeh (52.), 0:4 Tim Rauscher (65.), 0:5 Christoph Zettler (70.), 0:6 Alexander Wolfegg (77.), 0:7 Nico Mayer (79.), Zuschauer 100 Schiedsrichter Ertan Cihan

Die Torfabrik SG Kirchdorf/Rammingen läuft wie geschmiert: Die in allen Belangen klar unterlegene SG Baisweil-Lauchdorf bekam das deutlich zu spüren und musste mit sieben Gegentoren vom Platz schleichen.

Außerdem spielten:

SpVgg Kaufbeuren II – SV Schlingen 1:1 (0:0)

Tore 0:1 Niklas Kusterer (70.), 1:1 Benedikt Singer (86.) Zuschauer 30 Schiedsrichter Stefan Holzheu

FSV Lamerdingen – SVO Germaringen II 3:2 (1:0)

Tore 1:0 Weber (20.), 1:1 Martin (FE, 69.) 1:2 Knoll (82.), 2:2 Feldhus (84.), 3:2 May (FE, 89.) Schiedsrichter Ümmet Kocak

A-Klasse Allgäu 2

Ein Prosit auf den SV Salgen/Bronnen: Die Fußballer haben ihr Heimspiel gegen den SC Eppishausen klar und deutlich mit 5:2 gewonnen - punktgenau zur Feier des 50. Vereinsjubiläums. Die Partie der SG Breitenbrunn/Loppenhausen gegen den FC 98 Auerbach/Stetten wurde auf den 16. März 2025 verlegt. Der TSV Mittelneufnach verlor nach dem 0:0 in Markt Wald die Tabellenführung. Jetzt steht wieder der SC Unterrieden ganz oben.

TSV Mindelheim II – SC Unterrieden 1:2 (0:0)

Tore 0:1 Tim Strobl (56.), 0:2 k.A. (59.), 1:2 Christian Beigl (75.) Zuschauer 90 Schiedsrichter Matthias Kuehnl

Spitzenreiter SC Unterrieden hat die Pflichtaufgabe souverän gelöst, ohne sich mit allzu viel Ruhm zu bekleckern. Nach gut einer Stunde schien die Entscheidung gefallen, dann versuchte die TSV-Reserve vergeblich, das Spiel doch noch zu drehen.

TSV Pfaffenhausen – FC Bad Wörishofen II 1:1 (0:0)

Tore 0:1 Paul Dilis (54.), 1:1 Markus Schuster (75.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Werner Aschner

Nach einer torlosen Halbzeit besannen sich die Teams und agierten nach dem Seitenwechsel offensiver. Beide Mannschaften wollten den Sieg, um an den Spitzenteams dran zu bleiben. Das Unentschieden bedeutete für beide Teams einen Rückschlag im Verfolgerduell.

SV Salgen/Bronnen – SC Eppishausen 5:2 (1:0)

Tore 1:0 Benedikt Aigster (38.), 1:1 Lucas Niederreiner (56.), 2:1 Julian Fauß (58.), 3:1 Benedikt Aigster (70.), 4:1 Jonas Heiß (85.), 4:2 Alexander Schletgauer (89.), 5:2 Jonas Heiß (90.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Bernd Gossner

Ein schönes Geschenk zum 50-jährigen Vereinsjubiläum machte sich die Heimelf des SV Salgen/Bronnen. Nachdem die erste halbe Stunde recht ausgeglichen mit mehr Vorteilen für den SV war, setzte sich

Benedikt Aigster mit einem Solo toll durch und traf zur Führung. In der 2. Halbzeit hatte die Heimelf das Spiel fest in der Hand, jedoch geizte sie mit Toren. Lucas Niederreiner glich in der 56. Minute überraschend aus. Julian Fauß traf wieder zur Führung und Benedikt Aigster erzielte das vorentscheidende 3:1. Die Schlussphase gehörte Jonas Heiß , der in der 85. und 90. Minute den Sack zumachte. Alexander Schletgauer setzte dazwischen einen Kopfball ins Kreuzeck.

TSV Kirchheim II – SV Tussenhausen 1:2 (0:1)

Tore 0:1 Quirin Riederle (16.), 1:1 Moubarak Atakora (49.), 1:2 Stefan Hösle (72.), ss Zuschauer 30 Schiedsrichter Djamel Krüger

Einen besseren Start kann sich ein Trainer kaum wünschen: Matthias Radius gab beim SV Tussenhausen am Sonntag zum ersten Mal die Kommandos - und prompt holte sein Team einen Sieg gegen die Reserve des TSV Kirchheim.

Türkiyemspor Mindelheim – SV Mattsies 0:1 (0:0)

Tore 0:1 Benjamin Magg (52.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Bernd Gossner

Der SV Mattsies sitzt dem Spitzenduo weiter im Nacken. Das 1:0 bei Türkiyemspor Mindelheim war aber ein hartes Stück Arbeit, ehe der Dreier eingetütet werden konnte. Benjamin Magg erzielte das vorentscheidende 1:0 nach 52. Minuten.

TSV Markt Wald – TSV Mittelneufnach 0:0

Zuschauer 300 Schiedsrichter Karl Domberger

Vor der beeindruckenden Kulisse von 300 Fans teilten sich die Teams die Punkte im Nachbarschaftsderby. Der TSV Mittelneufnach vergab so die Chance, an der Tabellenspitze zu bleiben.

A-Klasse Allgäu 3

In der A-Klasse Allgäu 3 hatten sich fast alle Beteiligten bereits mit einem Unentschieden zwischen der SG und dem Gastgeber Benningen abgefunden. Fast, denn in der letzten Minute der regulären Spielzeit gelang den gastgebern doch noch der Siegtreffer.

SG Benningen II – SG Amberg/Wiedergelt. II 1:0 (0:0)

Tore 1:0 Kilian Schimkus (90.) Zuschauer 50 Schiedsrichter Bernd Krause