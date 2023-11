Schockmoment für den TSV Kammlach

Spielabbruch in Buxheim, wo ein Spieler des TSV Kammlach nach einem Foul bewusstlos zusammengebrochen war. Nicht der einzige Aufreger an diesem Spieltag für die Teams aus dem Unterallgäu.

Kreisliga Allgäu Nord

Und plötzlich ist Fußball nur noch Nebensache: Große Sorgen machen sich Fußball-Abteilungsleiter Manfred Rösch und die Verantwortlichen beim TSV Kammlach um ihren Spieler Tobias Diepolder. Nach einem Zusammenprall mit dem herausstürmenden Torwart der Gastgeber war der TSV-Angreifer vorübergehend bewusstlos und musste lange behandelt werden, ehe er ins Krankenhaus transportiert werden konnte. Schiedsrichter Ahmet Gürsoy hat den Vorgang im Spielbericht festgehalten und jetzt muss das Sportgericht entscheiden, ob das Spiel neu angesetzt wird. Laut TSV-Abteilungsleiter Manfred Rösch geht es dem Verletzten inzwischen etwas besser, es wurde eine schwere Gehirnerschütterung diagnostiziert. Das Spiel des TSV Kirchheim gegen Lautrach-Illerbeuren wurde abgesagt.





Oberegg – Bad Grönenbach 2:2

Tore 0:1 Florian Henkel (25.), 1:1 Christoph Neher (43.), 1:2 Marco Rauh (56.), 2:2 Elias Maurus (62.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Tancu Ölmez

" Bei sehr durchwachsenen Witterungsbedingungen empfing der SVO seine Gäste aus Bad Grönenbach. Durch den zeitweise starken Wind brauchten beide Mannschaften etwas Anlaufzeit, um einen geordneten Spielaufbau zu gestalten. So musste ein Standardtreffer zur Gästeführung beitragen. Die Heimelf trotzte dem Gegenwind und konnte kurz vor der Halbzeit noch zum verdienten 1:1 ausgleichen. In der zweiten Halbzeit kam noch ein Regenschauer hinzu, der die Umstände zusätzlich erschwerte. Beide Teams kämpften um jeden Meter und konnten noch jeweils einen Treffer nachlegen. Unterm Strich eine verdiente Punkteteilung.

Legau – Amberg/W’gelt. 1:5

Tore 0:1 Maximilian Lang (16.), 1:1 Niklas Sonntag (18.), 1:2 Thomas Waltenberger (24.), 1:3 Lukas Zink (35.), 1:4 Maximilian Lang (38.), 1:5 Thomas Waltenberger (58.) Zuschauer 120 Schiedsrichter Maximilian Wagner

" Nach einer desolaten ersten Halbzeit der Legauer war die Partie bereits entschieden. In Halbzeit zwei war die Heimelf nach dem Platzverweis nur noch um Schadensbegrenzung bemüht. Ein vergleichsweise leichter Sieg für die spielerisch klar überlegenen Gäste aus Amberg/ Wiedergeltingen, die Mitte der ersten Halbzeit das Spiel entschlossen an sich rissen und ihre Überlegenheit auch konsequent in Tore ummünzen konnte. Die Partie war zur Pause praktisch entschieden, als die SG Amberg/Wiedergeltingen mit 4:1 in Führung ging und ihre Dominanz unter Beweis stellte.

Die weiteren Spiele:

Boos – Ronsberg 3:3 (2:1)

Tore 1:0 Gantenbein (26.), 1:1 Albat (29.), 2:1 Schätzle (44.), 2:2 Bertele (77.), 3:2 Betz (80.), 3:3 Baur (90.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Mark Wölzlein

Memmingerberg – Ost-MM 1:2

Tore 0:1 Topallaj (55.), 0:2 Kaya (63.), 1:2 Mutzel (65.) Zuschauer 70 Schiedsrichter Maik Kaak





Kreisklasse Allgäu 2

Ein heftiger Herbststurm und nasskaltes Wetter sorgte am Sonntag nicht nur in Unterrieden für eine Spielabsage. Wann die Partie gegen den SV Pforzen nachgeholt wird, ist noch offen. Stürmisch auch das Derby in Türkheim: Sieben Minuten benötigte Timo Nieberle, um aus einem 1:1-Unentschieden einen deutlichen 4:1-Sieg für seine SG Kirchdorf/ Rammingen zu machen.





SpVgg Kaufbeuren II – SV Oberrieden 0:1 (0:1)

Tore 0:1 Sebastian Baur (16.9 Zuschauer 20 Schiedsrichter Yasin Dagestan

Nach 16. Minuten bejubelten die Gäste den 1:0-Führungstreffer durch Sebastian Baur, der den SV Oberrieden damit – zumindest vorübergehend – an die Tabellenspitze der Kreisklasse schoss.





SVS Türkheim – SG Kirchdorf/Ramm. 1:4 (1:0)

Tore 1:0 Florian Racaj (FE, 5.), 1:1 Sebastian Bott (52.),1:2 Timo Nieberle (84.), 1:3 Timo Nieberle (88.), 1:4 Timo Nieberle (90.+1) Zuschauer 150 Schiedsrichter Ulas Kurt

Die Partie hätte für den SV Salamander gegen die favorisierten Gäste nicht besser beginnen können. Die Hausherren bestimmten klar die Anfangsphase und gingen bereits nach fünf Minuten durch einen verwandelten Foulelfmeter von Florian Racaj mit 1:0 in Führung. Nach zwei weiteren guten Chancen für den SVS kippte die Partie ganz langsam zu Gunsten der Gäste die mehr und mehr Spielanteile bekamen. In der zweiten Hälfte kannte das Spiel fast nur noch eine Richtung und zwar auf das Tor des SVS. Fiel das 1:1 durch Sebastian Bott noch äußerst unglücklich, so war am Ende der Gästeerfolg doch verdient, wenngleich er etwas zu hoch ausgefallen ist.

SG Breitenbrunn/Lopp. – SV Schöneberg 0:0

Zuschauer k.A. Schiedsrichter Michael Gschwind

Ein torloses Unentschieden, das weder dem Tabellenschlusslicht Breitenbrunn/Loppenhausen noch dem SV Schöneberg so richtig nützt. Die Teams egalisierten sich über weite Strecken. Die Gastgeber kleben mit nur sechs Punkten weiter am Tabellenende.

SVO Germaringen II – TSV Zaisertshofen 1:3

Tore k.A Schiedsrichter Rudolf Vogler

" Ein ganz wichtiger Dreier gelang dem TSV bei der Reserve des SVO Germaringen, um sich etwas Luft zu verschaffen. Mit jetzt 16 Zählern steht der TSV im stabilen Mittelfeld.

Die weiteren Spiele:

Buchloe – Lamerdingen 0:1 (0.0)

Tore 0:1 Alexander Frkonja (70.) Zuschauer 170 Schiedsrichter Arnold Biberger





Blonhofen – Jengen/Waal 4:1

Tore 0:1 Tim Bleil (11.), 1:1 Thomas Lutz (37.), 2:1 Matthias Kuisel (38.), 3:1 Patrick Hakala (59.), 4:1 Michael Lutz (83.) Schiedsrichter Karl Domberger





Das Nachsehen hatte der SVS Türkheim (gelb) im Derby gegen die SG Kirchdorf/Rammingen. Erst in der Schlussphase gelang es dem Spitzenteam, sich entscheidend durchzusetzen. Ein später Hattrick von Timo Nieberle brachte die Entscheidung. Foto: Andreas Lenuweit

A-Klasse Allgäu 2

Die Partie zwischen der Reserve des TSV Kirchheim und dem TSV Auerbach/Stetten wurde abgesetzt. Alleiniger Spitzenreiter ist jetzt der SV Schlingen, der Tabellenschlusslicht Breitenbrunn/Loppenhausen mit 7:1 abfertigte. Dabei machten es die Tabellenführer sogar noch gnädig und ließen viele Chancen ungenutzt.

Eppishausen – Tussenhausen 4:2

Tore Tobias Hatzelmann (5.), 1:1 Lukas Lederle (14.), 2:1 Korbinian Schneider (20.), 2:2 Marco Drahotta (44.), 3:2 Tobias Hatzelmann (76.), 4:2 Lukas Wiblishauser (90.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Markus Heider

" Der SC Eppishausen hatte gegen den SV Tussenhausen mehr Mühe als gedacht: Beide Teams lieferten sich eine spannende und abwechslungsreiche Partie auf Augenhöhe, sodass zur Halbzeit ein turbulentes 2:2 stand. Je länger das Spiel dann dauerte, umso mehr übernahmen die Gastgeber das geschehen und so war der 3:2-Führungstreffer von Tobias Hatzelmann nur eine Frage der Zeit. Lukas Wiblishauser machte denn fast mit dem Schlusspfiff den sprichwörtlichen Sack zu.

Mittelneufnach – Dirlewang 0:0

Zuschauer 131 Schiedsrichter Arnold Biberger

In einem umkämpften Spiel trennten sich beide Mannschaften leistungsgerecht Unentschieden. Trotz einiger Chancen auf beiden Seiten, wollte kein Tor fallen.

Bedernau – Mattsies 6:1

Tore 1:0 Jonas Hölzle (27.), 2:0 Jonas Hölzle (38.), 2:1 Daniel Häring (45.), 3:1 Thomas Zedelmeier (55.), 4:1 Sven Hafenmayer (FE, 63.), 5:1 Lukas Nitsche (HE, 65.), 6:1 Jonas Hölzle (82.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Franz Langenmaier

" Einen nie gefährdeten sowie auch in der Höhe verdienten Heimsieg erzielte der SVB gegen die Gäste aus Mattsies. Herausragender Akteur auf dem Platz war Jonas Hölzle, dem allein drei Tore gelangen.





Salgen/Br. – Mindelheim II 2:0

Tore 1:0 Andreas Bartenschlager (45.), 2:0 Jonas Heiß (86.), Zuschauer 55 Schiedsrichter Djamel Krüger

" In einem lockeren Spiel gelang der Heimelf ein verdienter Erfolg. Über weite Strecken war das faire Spiel ausgeglichen. Jeweils vor dem Halbzeit- und dem Schlusspfiff fielen dann aber die Tore für die Gastgeber.





Pfaffenhausen – Türk. MN 4:4

Tore 0:1 Marco Schmitt (36.), 1:1 Violent Bajrami (51.), 1:2 Caner Schmitt (58.), 1:3 Caner Schmitt (61.), 2:3 Violent Bajrami (77.), 3:3 Martin Moser (87.), 3:4 Marco Schmitt (90.), 4:4 Fabian Zenuni (90.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Fabio Hacker

Zu früh gefreut hatten sich die Gäste, als kurz vor dem Abpfiff der 3:4-Führungstreffer gelang. Doch vom Anstoßpunkt weg gelang dem SV Pfaffenhausen doch noch der glückliche 4:4-Ausgleich in diesem turbulenten Spiel.





Schlingen – B’brunn/Lopp. II 7:1

Tore 1:0 Gürkan Gürtürk (9.), 2:0 Gürkan Gürtürk (20.), 3:0 Niklas Kusterer, 4:0 Gürkan Gürtürk (44.), 5:0 Leon Gerlich (52.), 6:0 Noah Kienle (65.), 7:0 Gürkan Gürtürk (80), 7:1 Christoph Salger Schiedsrichter Reiner Maiberger

Einen ungefährdeten Sieg verzeichnete der SV Schlingen gegen Breitenbrunn/Loppenhausen 2. Nach einer kurzen Phase des Abtastens fielen die Tore in regelmäßigen Abständen. Mit insgesamt vier Treffern zeichnete sich Gürkan Gürtürk besonders aus. Durch fehlende Konsequenz im Abschluss wurden noch zahlreiche weitere Chancen vergeben. Den ersten Schuss der Gäste aufs heimische Tor verzeichnet die Statistik erst nach 55 Minuten Spieldauer. Weitere Treffer für Schlingen wurden auch durch den starken Wind mit unkalkulierbaren Böen vereitelt. Den Ehrentreffer erzielten die Gäste dann noch mit einem sehenswerten, direkt ins lange Eck gehobenen Freistoß von der rechten Seite. (mz)

A-Klasse Allgäu 3

Mit 1:3 führte die Reserve der SG Amberg/Wiedergeltingen, doch dann drehte sich das Spiel. Die Reserve des SV Oberegg festigt mit einem souveränen 3:1-Heimsieg ihre Spitzenposition.

Oberegg II – Ollarzried III 3:1

Tore 1:0 Daniel Rothärmel (9.), 2:0 Markus Fleschhut (57.), 3:0 Lukas Prim (80.), 3:1 Manuel Böck (88.) Zuschauer 30 Schiedsrichter Manfred Schmid

Kimratsh. II – Amberg/W’gelt. II 4:3

Tore 1:0 Niklas Hörmann (42.), 1:1 Benedikt Hartung (45.), 1:2 Tobias Sirch (46.), 1:3 Christoph Pantel (52.), 2:3 Max Steinle (54.), 3:3 Julian Fink (61.), 4:3 Max Steinle (63.) Zuschauer 70 Schiedsrichter Muhammed Mor