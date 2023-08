So lief der Spieltag für die Teams aus dem Unterallgäu

Lachende Gesichter hier, lange Gesichter dort - nach zwei Spieltagen zeichnen sich bei einigen Teams auch schon die ersten beginnende Krisen ab. Andere werden ihrer Favoritenrolle gerecht.

Kreisliga Allgäu Nord

Mit einem starken Auftritt und einem deutlichen 4:0-Sieg beim SV Oberegg hat der TSV Mindelheim im Freitagsspiel der Kreisliga ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. In Torlaune waren gestern auch die Stürmer des FC Bad Wörishofen, die den heillos überforderten Gästen aus Lautrach-Illerbeuren gleich sechs eiskalte Treffer einschenkten.





SV Oberegg - TSV Mindelheim 0:4 (0:3)

Tore 0:1 Quirin Mack (19.), 0:2 Riccardo Schulz (22.), 0:3 Marian Galat (43.), 0:4 Stefan Linder (ET, 52.) Gelb-rot Christian Faulstich (61.) Zuschauer 220 Schiedsrichter Alexander Rodriguez Renner

" Bei tollen äußeren Bedingungen und einer stattlichen Zuschauerzahl bot das Derby gegen Mindelheim die besten Rahmenbedingungen. Die Heimmannschaft hatte in der Anfangsfase mehr Spielanteile und die beste Chance, durch Marus zur Führung. Mit dem ersten guten Angriff der Gäste wurde Mack auf der rechten Ausbahn freigespielt, der dann den Ball trocken den Ball ins lange Eck zur Führung versenkte. Ab diesem Moment war Mindelheim in den entscheidenden Momenten die wachere und zielstrebigere Mannschaft zum Tor. So auch bei den folgenden Treffern von Schulz und Galat. Bei der Heimmannschaft ging der Ball eben nur an den Pfosten oder am Gehäuse von Mayer vorbei.

Als der SV Oberegg nach der Pause das Spiel auch noch mit einem Eigentor eröffnete, war die Partie endgültig gelaufen und plätscherte bis zum Ende dahin.





FC Bad Wörishofen - Lautrach-Illerbeuren 6:1

Tore 1:0 Dennis Schießl (15.),1:1 Alexander Bischof (28., FE), 2:1 Maximilian Gast (51.), 3:1 Tim Krammer (70.) , 4:1 Adrian Bartsch (75.) , 5:1 Moritz Radewaldt (85.), 6:1 Severin Bartsch (89.). Zuschauer 120 Schiedsrichter Peter Strobel

" Eine sensationelle Heimpremiere feierte der Aufsteiger aus der Kneippstadt gegen den etablierten TSV Lautrach-Illerbeuren. Nach kurzem Abtasten brachte Dennis Schießl den FCW in der 15. Minute in Führung.

Aus einem zu kurzen Abspiel vom Heimkeeper Andre Warschun resultierte ein Foulelfmeter für die Gäste, den Alexander Bischof in der 28. Minute sicher verwandelte.

Nach dem Seitenwechsel machte sich die läuferische Überlegenheit der Platzherren deutlich bemerkbar und Torjäger Maximilian Gast nutzte einen Traumpass von Niklas Trommer zur erneuten Führung.

Im Gegensatz zum Derby in der Vorwoche lag die Trefferquote der Kneippstädter Angriffsreihe diesmal bei etwa 50 Prozent und das genügte gegen die zum Ende hin stark nachlassenden Gäste zu einem Kantersieg.

Kapitän Tim Krammer sorgte mit einem trockenen Schuss von der Strafraumlinie für das vorentscheidende 3:1 und Adrian Bartsch schloss den schönsten Angriff des Spiels mit dem vierten Treffer ab. Moritz Radewaldt im Teamwork mit Gästekeeper Eugen Rimmel und Severin Bartsch gaben den am Ende resignierenden Gästen den Rest. (thi)

TSV Kirchheim - TSV Kammlach 0:6

Tore keine Angaben Schiedsrichter Hubert Löser

Gleich sechs Mal konnte das Team des TSV Kammlach gestern jubeln: Beim TSV Kirchheim erzielten die Kammlacher gleich sechs Treffer. Foto: Andreas Lenuweit

" Sechs Tore auf fremdem Platz - das gelingt auch einem Spitzenteam wie dem TSV Kammlach in der Kreisliga nicht jeden Tag. Für den TSV Kirchheim bedeutete diese Klatsche gleichzeitig auch den letzten Tabellenplatz.

SV Memmingerberg - Amberg/Wiedergeltingen 0:1

Tor Felix Mohr Zuschauer 110 Schiedsrichter Maximilian Wagner

" Ein ganz wichtiger Auswärtssieg für die SG Amberg/Wiedergeltingen, die damit ihre starke Frühform erneut eindrucksvoll unter Beweis stellt. Gemeinsam mit dem TSV Kammlach steht die SG jetzt an der Tabellenspitze.

Die weiteren Spiele:

FC Viktoria Buxheim - SV Ost Memmingen 3:2 (2:1)

Tore 1:0 Luca Wassermann (2.), 2:0 Daniel Starigk (14.), 2:1 Jonathan Pohl (41.), 2:2 Marius Scheuerl (56.), 3:2 Luca Wassermann (61.) Zuschauer 87 Schiedsrichter Matthias Kocher

TSV Legau - SC Ronsberg 2:2

Tore 0:1 Manuel Baur (9.), 1:1 Stefan Hörmann (13.), 1:2 Tim Albat (36.), 2:2 Simon Sonntag (47.) Zuschauer 150 Schiedsrichter Dennis Picknick

Boos - Bad Grönenbach 2:1

Tore 0:1 Markus Einsiedler (42.), 1:1 Sebastian Egger (75.), 2:1 Moritz Schick (89.) Zuschauer 120 Schiedsrichter Florian Schatz

Kreisklasse Allgäu 2

Gemütlich zurücklehnen konnten sich an diesem Wochenende die Teams aus Türkheim und Oberrieden: Sie treten am kommenden Donnerstag um 18.30 Uhr im Wertachstadion in Türkheim gegeneinander an. Der FC Blonhofen empfängt den FC Buchloe am Dienstag um 18 Uhr. Die Partie Kaufbeuren gegen den SV Pforzen wurde abgesagt.

FSV Lamerdingen – Kirchorf/Rammingen 1:2 (1:2)

Tore 0:1 Tim Rauscher (1.), 1:1 Ferdinand May (17.), 1:2 Sebastian Bott (41.) Zuschauer 120 Schiedsrichter Florian Wissmiller

" Bereits nach wenigen Sekunden vollendete Tim Rauscher völlig frei stehend vor FSV-Torwart Patrick Schaft zur Gästeführung. In der Folge übernahm die Heimelf das Spielgeschehen und glich verdient durch Ferdinand May nach 17 Minuten aus. Ein individueller Fehler in der Defensive nutzte die SG erneut eiskalt und erhöhte durch einen Distanzschuss auf 1:2. Im zweiten Durchgang drängte der FSV auf den Ausgleich. Die Kirchdorfer verteidigten geschickt und blieben gefährlich. Am Ende blieb es beim 1:2-Auswärtserfolg.

SV Schöneberg - SG Jengen/Waal 2:2 (1:2)

Tore 0:1 Maximilian Glas (5), 0:2 Michael Demmler (18.), 1:2 Dominik Zellhuber (45.), 2:2 Maximilian Mayer (68.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Michael Greiner

" In der ersten Hälfte konnten die Gäste das Spiel ausgeglichen gestalten. Ihre schnellen Stürmer sorgten immer wieder für Gefahr vor dem heimischen Tor. Die beiden Tore zur Halbzeitführung entsprachen jedoch nicht dem Spielverlauf. Während der gesamten zweiten Spielhälfte schnürte die Elf von Trainer Scherer die Gäste in der eigenen Hälfte ein. Eine ganze Reihe von Tormöglichkeiten wurde nicht konsequent genug abgeschlossen oder der glänzend aufgelegte Torhüter parierte mit tollen Reflexen. Am Ende musste sich die Heimelf in einem überlegen geführten Spiel mit der Punkteteilung zufriedengeben.

SVO Germaringen - Breitenbr./Loppenhausen 1:1

Tore keine Angaben Schiedsrichter Rudolf Vogler

" Wenigstens ein Pünktchen konnte die SG Breitenbrunn/Loppenhausen aus Germaringen entführen.

A-Klasse Allgäu 2

Lange Gesichter bei der SG Breitenbrunn/Loppenhausen: Auch im zweiten Spiel musste die SG eine Niederlage einstecken. Damit ist der Fehlstart perfekt. Die Partie des SC Eppishausen gegen den SV Bedernau wurde abgesagt. Mit einer Punkteteilung konnten in der Partie des SV Schlingen gegen den FSV Dirlewang beide Teams gut leben.

TSV Kirchheim 2 - SV Tussenhausen 3:1 (3:1)

Tore 0:1 Johannes Miller (9.), 1:1 Tobias Freisinger (24.), 2:1 Semet Özer (33.), 3:1 Manuel Mayer (45.) Zuschauer 50 Schiedsrichter Manfred Schmid

" Munteres Toreschießen vor der Pause, Torflaute in der zweiten Spielhälfte: Die TSV-Reserve schickt den SV Tussenhausen in den verpatzen Saisonstart. Die Partie des SC Eppishausen gegen den SV Bedernau wurde abgesagt.

Breitenbr/Loppenhausen 2 - SV Mattsies 0:3 (0:1)

Tore 0:1 Johannes Dietrich (33.), 0:2 Johannes Dietrich (86.), 0:3 Christian Immerz (90.) Zuschauer 40 Schiedsrichter Stefan Hammerer

" Wer einen Stürmer wie Johannes Dietrich in seinen Reihen hat, kann sich glücklich schätzen: Zwei Mal traf der Kapitän des SV Mattsies und brachte sein Team damit auf die Siegerstraße. Christian Immerz nutzte dann die entblößte Abwehr der Gastgeber und setzte den Schlussakkord. Mit zwei Niederlagen ist die SG Breitenbrunn/Loppenhausen denkbar schlecht in die Saison gestartet.

TSV Pfaffenhausen - TSV Mindelheim 2 6:1 (3:0)

Tore 1:0 Fatos Zenuni (31.), 2:0 Fatos Zenuni (41.), 3:0 Fatos Zenuni (43.), 3:1 David Kienle (48.), 4:1 Andreas Doppelhammer (53.), 5:1, 6:1 keine Angaben Schiedsrichter Cemil Koroyucu

" Mit einem lupenreinen Hattrick sorgte Fatos Zenuni schon vor der Pause für die Vorentscheidung. Der TSV Pfaffenhausen hatte das Spiel ganz sicher im Griff und konnte sich am Ende über einen auch in dieser Höhe verdienten Sieg freuen.

SV Salgen-Bronnen - FC Auerbach/Stetten 2:1 (0:0)

Tore 1:0 Jonas Heiß (52.), 2:0 Jonas Heiß (80.), 2:1 (Eigentor (90.+3) Zuschauer 47 Schiedsrichter Karl Domberger

Das Team des SV Salgen-Bronnen (blau) war häufig einen Schritt schneller und holte sich am Ende einen verdienten 2:0-Heimsieg. Foto: Andreas Lenuweit

"Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit mit wenig Bewegung auf dem Platz kam die Heimelf besser aus der Kabine und drückte von Beginn auf das Tor der Gäste. In der 52. Minute gelang Jonas Heiß die Führung. Die Entscheidung dann in der Schlussphase, als Jonas Heiß einen weiten Abschlag von TW Wolf Manuel aufnahm und sicher zum 2:0 verwandelte. Nach einer Ecke in der Nachspielzeit fiel noch ein unglückliches Eigentor zum 2:1-Endstand.

SV Schlingen - FSV Dirlewang 2:2 (2:1)

Tore 0:1 Christoph Gallert (23.), 1:1 Gallert (ET, 30.), 1:2 Sebastian Wendl (37.), 2:2 Ferhat Cakmak (88.) Zuschauer 95 Schiedsrichter Norbert Schimetschek

" Die Gäste begannen mit hohem Tempo und hatten bereits nach drei Minuten die erste Großchance. In der Folge hatten die Hausherren mehr Spielanteile, blieben im Abschluss aber nicht zwingend. Nach einer Unachtsamkeit setzte sich Christoph Gallert gegen die komplette Abwehr durch und netzte ein. Auch das zweite Tor hatte denselben Schützen, aber ins eigene Tor, nach einem direkten Freistoß. Erneut konnte Schlingen ein Abwehrproblem nicht lösen und Wendl drückte aus fünf Metern den Ball über die Linie. Kurz vor Halbzeit vergab Wendl erneut allein vor Torwart Kaufmann. Nach der Pause drängte Schlingen auf den Ausgleich, Dirlewang war weiter über Standards und Konter gefährlich. Dirlewang schwächte sich in der Schlussphase durch eine Zeitstrafe für Thomas Aufmuth (77.) selbst, und im Fallen erzwingt Cakmak tatsächlich noch den Ausgleich. Schlussendlich geht das Unentschieden in Ordnung.

TSV Mittelneufnach - Türk. Mindelheim 3:2 (2:2)

Tore 1:0 Dennis Hedrich (3.), 2:0 Tobias Pfänder (7.), 2:1 Tayfun Salkut (13.), 2:2 Onour Mamout Oglou (18.), 3:2 Tobias Pfänder (81.) Zuschauer 50 Schiedsrichter Norbert Wagner

" In einer abwechslungsreichen Partie legte die Heimelf furios los und ging schnell vermeintlich komfortabel in Front. Langezeit hielt dieser Spielstand trotz Chancen auf beiden Seiten. Letztendlich behielt die Heimelf durch einen Freistoßtreffer die Oberhand.