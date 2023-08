Starker Auftritt des TSV Mindelheim in Oberegg

Mit einem starken Auftritt und einem deutlichen 4:0-Sieg beim SV Oberegg hat der TSV Mindelheim im Freitagsspiel der Kreisliga ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt.

SV Oberegg - TSV Mindelheim 0:4 (0:3)

Tore 0:1 Quirin Mack (19.), 0:2 Riccardo Schulz (22.), 0:3 Marian Galat (43.), 0:4 Stefa Linder (ET, 52.)

Gelb-rot Christian Faulstich (61.)

Zuschauer 220

Schiedsrichter Alexander Rodriguez Renner

Bei tollen äußeren Bedingungen und einer stattlichen Zuschauerzahl bot das Derby gegen Mindelheim die besten Rahmenbedingungen. Die Heimmannschaft hatte in der Anfangsfase mehr Spielanteile und die beste Chance, durch Marus zur Führung. Mit dem ersten guten Angriff der Gäste wurde Mack auf der rechten Ausbahn freigespielt, der dann den Ball trocken den Ball ins lange Eck zur Führung versenkte. Ab diesem Moment war Mindelheim in den entscheidenden Momenten die wachere und zielstrebigere Mannschaft zum Tor. So auch bei den folgenden Treffern von Schulz und Galat. Bei der Heimmannschaft ging der Ball eben nur an den Pfosten oder am Gehäuse von Mayer vorbei.

Als der SV Oberegg nach der Pause das Spiel auch noch mit einem Eigentor eröffnete, war die Partie endgültig gelaufen und plätscherte bis zum Ende dahin.