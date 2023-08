Wasserschlachten und Donnergrollen: Das war der Spieltag für die Teams aus dem Unterallgäu

Eine unglückliche Niederlage für den TSV Mindelheim, ein deutliches Lebenszeichen des TSV Kirchheim - und ein souveräner Tabellenführer FC Bad Wörishofen. Nicht nur in der Kreisliga gab es strahlende Gesichter und bittere Enttäuschungen.

Kreisliga Allgäu Nord

Unterallgäu Das Wiedersehen mit dem Ex-Trainer war für den TSV Mindelheim ein wilder Ritt mit einem denkbar unglücklichen Ende. Gegen den TV Bad Grönenbach, der von Edin Kahric gecoacht wird, gab es eine bittere 3:4-Niederlage, die erst nach Ende der regulären Spielzeit durch einen Foulelfmeter zustande kam.

„Zu Hause muss uns erst einmal jemand besiegen“, strotzte Trainer Thomas Hartmann vom Tabellenführer FC Bad Wörishofen vor dem Spiel gegen die DJK Ost-Memmingen. Und er sollte Recht behalten: Der FC steht nach dem 3:1 weiter ganz oben. Die Partie SV Oberegg – TSV Kammlach war bei Redaktionsschluss noch nicht beendet.

TV Bad Grönenbach – TSV Mindelheim 4:3 (2:1)

Tore 1:0 Daniel Müller (27.), 2:0 Enver Örenay (28.), 2:1 Christian Beigl (39.), 2:2 Sulayman Drammeh (70.), 2:3 Leon Graf (75.), 3:3 Marco Rauth (79.), 4:3 Aboubacar Diallo (FE, 90.+1) Zuschauer 150 Schiedsrichter Felix Haggenmüller

Rückschlag für den TSV Mindelheim: Ausgerechnet gegen Ex-Coach Edin Kahric hatte das Team von Patrick Eckers am Ende das Nachsehen. Der Sieg für Grönenbach war nicht nur wegen des späten Foulelfmeters in der Nachspielzeit mehr als glücklich.

FC Bad Wörishofen – DJK Ost-Memmingen 3:1

Tore 1:0 Severin Bartsch (8.), 2:0 Tobias Ohmann (28.), 3:0 Maximilian Ackermann (35.), 3:1 Nico Geis (80.), Zuschauer 50 Schiedsrichter Jakob Hanser

Der Kneippstädter Höhenflug geht weiter. Gegen eine routinierte und spielstarke Memminger Mannschaft setzte sich die junge FCW-Truppe verdient durch. Vor allem in der ersten Hälfte ging die Taktik von Thomas Hartmann komplett auf. Die Gäste durften das Spiel machen und wurden dreimal blitzschnell ausgekontert. Beim 1:0 setzte sich Maximilian Gast auf der rechten Seite durch und Severin Bartsch verwandelte die scharfe Hereingabe eiskalt. Der zweite Treffer ging auf das Konto von Tobias Ohmann mit einem Linksschuss aus der Drehung. Und noch vor der Pause sorgte Maximilian Ackermann für das vermeintlich vorentscheidende 3:0. Nach dem Seitenwechsel merkte man den Gästen an, dass sie das Spiel unbedingt drehen wollten. Doch selbst nach dem schön herausgespielten Gegentreffer in der 80. Minute begann die Heimelf nicht zu wackeln, sondern brachte das 3:1 relativ sicher über die Runden. (thi)

TSV Kirchheim – SG Amberg/Wiedergelt. 4:2

Gleich vier Mal musste SG-Torhüter Dennis Motzer hinter sich greifen. Der TSV Kirchheim (blau) meldete sich mit einem 4:2-Heimsieg gegen die SG Amberg/Wiedergeltingen eindrucksvoll zurück und konnte das Tabellenende verlassen Foto: Andreas Lenuweit





Tore 1:0 Niko Titz (11.), 2:0 Tobias Lutzenberger (12.), 2:1 Maximilian Lang (31.), 2:2 Thomas Waltenberger (35.), 3:2 Simon Paulus (47.), 4:2 Martin Loracher (53.) Zuschauer k. A. Schiedsrichter Leonhard Frieling

Der TSV Kirchheim lebt – mit einem hart erkämpften 4:2-Heimsieg gegen die SG Amberg/ Wiedergeltingen haben es die Fuggermärktler allen gezeigt und ihren ersten Dreier eingefahren. Darauf kann das Team von Markus Nägele aufbauen.





Die weiteren Spiele:

Buxheim – Legau 0:2 (0:0)

Tore 0:1 Tobias Rief (73.), 0:2 Stefan Hörmann (FE, 89.) Zuschauer100 Schiedsrichter Leonhard Frieling





Memmingerberg – Ronsberg 4:0

Tore 1:0 Florian Schuster (6.), 2:0 Florian Schuster (42.), 3:0 Johannes Geiger (55.), 4:0 Matthias Müller (57.) Zuschauer 70 Schiedsrichter Andreas Häfele





Boos – Lautrach-Illerbeuren abges.





Kreisklasse Allgäu 2

Diesmal bedurfte es keiner Treffer von Torjäger Tim Rauscher, die SG Kirchdorf/ Rammingen sicherte sich dennoch einen knappen, aber aufgrund einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit auch verdienten 2:1-Heimsieg. Das Wetter spielte gestern eine wenig rühmliche Rolle: Zeitweise sorgten Gewitterschauer und Dauerregen für widrige Platzverhältnisse.





SpVgg Kaufbeuren II – SG Breitenbrunn/Lopp. 5:0

Tore 1:0 Brooklyn Subasic (16.), 2:0 Samuele Palazotto (40.), 3:0 Drilon Zejnulai (63.), 4:0 Drilon Zejnulai (75.), 5:0 Can Uygun (78.) Zuschauer 50 Schiedsrichter Erwin Rauh

Eine deftige Klatsche kassierte die SG bei der Reserve der SpVgg Kaufbeuren. Damit wartet SG-Trainer Stefan Streitel weiter auf den ersten Sieg mit seinem neuen Team.

SC Unterrieden – SV Schöneberg 2:3 (0:1)

Tore 0:1 Stefan Wilhelm (ET, 30.), 1:1 Roland Wohnlich (55.), 1:2 Maximilian Mayer (65.), 1:3 Roland Zellhuber (71.), 2:3 Stefan Müller (74.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Francesco Bibbo

Den dritten Sieg in Serie hatte der SC Unterrieden auf der Rechnung – doch da spielte der Gast aus Schöneberg nicht mit und entführte die drei Punkte. In der ersten Halbzeit des Samstagspiels ging Schöneberg nach einem Eigentor der Heimelf in Führung. Nach einem heftigen Gewitter in der Halbzeitpause entwickelte sich der zweite Durchgang zu einer spielerisch weniger attraktiven Wasserschlacht. Unterrieden gelang der zwischenzeitliche Ausgleich, doch die Gäste legten zweimal nach und nahmen so trotz eines weiteren SCU-Treffers eine Viertelstunde vor Schluss die Punkte mit nach Hause.

SVS Türkheim – TSV Zaisertshofen 0:2 (0:1)

Tore 0:1 Sebastian Schuster (843.), 0:2 Maximilian Mayr (90.) Zuschauer 90 Schiedsrichter Andy Hasselmann

Der SV Salamander begann schwungvoll und hatte bis zur Mitte der ersten Hälfte das Heft klar in der Hand. Nach einer sehr guten Chance der Gäste kippte das Spiel aber und der TSV Zaisertshofen hatte bis zur 42. Minute mehrere gute Möglichkeiten. In der 43. Minute fiel dann nach einer Ecke fast folgerichtig das 0:1 durch Sebastian Schuster, der aus dem Gewühl heraus den Ball an mehreren Spielern vorbei zum Torerfolg über die Linie drückte. Nach der Pause spielte fast nur noch der SV Salamander, ohne allerdings dabei wirklich torgefährlich zu werden. Die häufig lang nach vorne geschlagenen Bälle waren meist eine leichte Beute der Abwehr. Die beste Chance für die Hausherren vergab Roman Doll in der 61. Minute, seinen Schuss aus kurzer Distanz konnte Daniel Egger abwehren. Kurz vor Schluss der Nachspielzeit leisteet sich der SVS noch einen schlechten Rückpass und Maximilian Mayr brauchte in der Folge den Ball nur noch zum 0:2 über die Linie zu schieben.

SG Kirchdorf/Ramm. – FC Buchloe 2:1 (0:1)

Tore0:1 Patrick Bail (4.), 1:1 Nick Fischer (62.), 2:1 Matthias Fleschutz (67.) Zuschauer 134 Schiedsrichter Arnold Biberger

Die SG Kirchdorf/Rammingen (schwarz) musste sich ganz schön strecken, ehe der knappe 2:1-Heimsieg gegen den FC Buchloe und damit die Tabellenführung feststand. Foto: Andreas Lenuweit





Die Gäste aus Buchloe erwischten mit dem frühen Treffer durch Bail einen Start nach Maß und hatten in einer chancenarmen ersten Hälfte optische Feldvorteile. In der zweiten Hälfte kamen die Hausherren besser ins Spiel und drehten die Partie durch Fischer und Fleschutz.

In der Folge schmissen die Gäste nochmal alles nach vorne, diese Schlussoffensive sollte allerdings keine Früchte mehr tragen, sodass die Siegesserie der SG Kirchdorf/Rammingen Bestand hat..

FC Blonhofen – SV Oberrieden 3:4 ((0:1)

Tore 0:1 Simon Keller (14.), 0:2 Sebastian Baur (48.), 0:3 Alexander Ammann (55.), 1:3 Michael Lutz (61.), 1:4 Stefan Schalk (66.), 2:4 Matthias Kuisel (82.), 3:4 Noah Schmid (90.) Zuschauer 75Schiedsrichter Ingo Weber

Das war ein hartes Stück Arbeit, ehe der SV Oberrieden die drei Punkte eingepackt hatte. Nach der vermeintlich komfortablen 3:0- und später sogar 4:1-Führung für den SVO kam der Gastgeber in der Schlussphase noch gefährlich nahe.

Die weiteren Spiele:

Lamerdingen – Pforzen 3:5 (1:3)

Tore 1:0 Michael Schuster (8.), 1:1 Stefan Kreit (26.), 1:2 Marcel Heldt (36.), 1:3 Marcel Heldt (42.), 1:4 Marcel Heldt (47.), 1:5 Stefan Kreit (57.), 2:5 Marius Knopp (60.), 3:5 Robert Stammel (88.) Schiedsrichter Nexhmedin Istrefi





Germaringen II – Jengen/Waal 3:0

Tore 1:0 Timo Schatin (23.), 2:0 Lukas Mayer (ET, 45.), 3:0 Marc Eder (60.) Schiedsrichter Benedikt Singer





A-Klasse Allgäu 2





Neben dem Mindelheimer Stadtderby im "Spiel der Woche" zwischen Türkiyemspor und dem TSV Mindelheim II hatte die Partie zwischen dem SC Eppishausen und dem SV Schlingen das Prädikat „Spitzenspiel“. Dabei wollen die Eppishauser nicht nur ihre weiße Weste beibehalten, sondern dem SV Schlingen die Tabellenführung abluchsen. Zumindest ein Teil dieses Plans ging auf.





Kirchheim II – B’brunn/Lopp. II 5:1

Tore 1:0 Christian Holzheu (FE, 13.), 2:0 Samet Oezer (FE, 28.), 2:1 Peter Horber (31.), 3:1 Manuel Mayer (32.), 4:1 Johannes Ziegler (48.), 5:1 Dennis Götzfried (FE, 77.) Zuschauer 40 Schiedsrichter Karl Domberger

Drei Strafstöße bekam die TSV-Reserve von Schiedsrichter Karl Domberger zugesprochen, zwei gleich zum Start und mit dem 5:1 setzte Dennis Götzfried dann den Haken unter ein turbulentes Spiel gegen den Tabellenletzten.





Pfaffenhausen – Tussenhaus. 2:2

Tore 0:1 Marco Drahotta (8.), 1:1 Fabian Zenuni (34.), 2:1 Violent Bajrami (36.), 2:2 Quirin Riederle (37.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Helmut Kuhn

Vier Treffer vor der Pause, null Treffer nach dem Seitenwechsel: Nach dem munteren Spiel verflachte die Partie auch aufgrund der Wetterkapriolen. Am Ende waren beide Teams mit dem Punkt zufrieden.





Salgen/Bronnen – Bedernau 0:2

Tore 0:1 Tim Bäuerle (49.), 0:2 Sven Hafenmayer (60.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Markus Heider

Im Duell der Tabellennachbarn entführte der SV Bedernau mit seinem ersten Saisonsieg die Punkte. Nach einer ausgeglichenen 1. Halbzeit kamen die Gäste besser aus der Kabine und erzielten durch Tim Bäuerle das 1:0. Die Entscheidung fiel dann durch das 2:0 von Sven Hafenmayer.





Eppishausen – Schlingen 2:2

Tore 1:0 Maximilian Mittender (18.), 1:1 Albert Settele (53.), 1:2 Niklas Kusterer (56.), 2:2 Alexander Schletgauer (76.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Ulas Kurt

Mit einem Kraftakt in der zweiten Spielhälfte erzwang der SC Eppishausen das Unentschieden und erkämpfte sich den Punkt gegen die favorisierten Gäste aus Schlingen.





Dirlewang – Mattsies 5:1 (2:1)

Tore 1:0 Thomas Aufmuth (13.), 1:1 Johannes Dietrich (16.), Sebastian Wendl (27.), 3:1 Christoph Gallert (49.), 4:1 Florian Simml (54.), 5:1 Thomas Aufmuth (70.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Erdal Diri

Mit dem 1:0-Führungstreffer von Thomas Aufmuth zeigte der FSV schnell, wer das sagen auf dem Platz hat. Der SV Mattsies konnte nur bis zum 1:1 mithalten, danach spielte der Gastgeber überzeugend und es war dann wieder Thomas Aufmuth, der mit seinem Doppelpack das Endergebnis herstellte.





Mittelneufn. – Auerbach/St. 3:2

Tore 1:0 Stefan Haider (8.), 2:0 Louis Wech (35.), 2:1 Oliver Bittner (39.), 3:1 Louis Wech (72.), 3:2 Oliver Bittner (82.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Jürgen Hajek

In einer spannenden und umkämpften Partie ging die Heimelf zwei Mal in Führung, musste aber immer wieder den Anschlusstreffer hinnehmen. Letztendlich behielt jedoch der TSV verdient im heimischen Alfred-Leichtle Stadion durch Treffer von Stefan Haider und Doppelpacker Louis Wech die Oberhand.

A-Klasse Allgäu 3

Unterallgäu Im Spitzenspiel der A-Klasse 3 hatte die Reserve des FC Bad Wörishofen das Nachsehen und unterlag gegen den SV Egg etwas unglücklich mit 2:3.





Bad Wörishofen II – Egg II 2:3

Tore 1:0 Lucas Urbin (47.), 2:0 Lucas Urbin (70.), 2:1 Jakob Rehklau (83.), 2:2 Florian Koros (FE, 85.), 2:3 Tiago da Rocha Coval (90.) Zuschauer 30 Schiedsrichter Walter Bretthauer

In einem spielerisch sehr guten A-Klassenspiel sahen die Kneippstädter schon wie der sichere Sieger aus. Torjäger Lucas Urbin sorgte mit zwei Treffern für eine scheinbar sichere Führung. Doch in den letzten zehn Minuten drehte Egg überraschend das Spiel.





Günz-Laub. II – Amb./W’gelt. II 3:3

Tore 0:1 Christoph Halbedl (43.), 1:1 Martin Merk (51.), 2:1 Christoph Brutscher (66.), 3:1 Alexander Häfele (FE, 75.), 3:2 Manuel Scherer (88.), 3:3 Florian Adelwarth (90.+1) Zuschauer 40