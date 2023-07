In Kirchheim startet der Allgäuer Kreispokal

Traditionell beginnt die Fußballsaison mit der ersten Runde im Allgäuer Kreispokal. Der Kreisligist aus Kirchheim eröffnet den Wettbewerb am Mittwoch - mit einem Kracher.

Mit der ersten Runde im Allgäuer Kreispokal endet für die heimischen Fußballklubs die Sommerpause. Im Allgäu haben sich 99 Vereine für den diesjährigen Wettbewerb angemeldet. Das Finale findet im kommenden Jahr am 1. Mai statt, der Sieger qualifiziert sich dann für die erste Runde im BFV-Toto-Pokal 2024/25.

Als Titelverteidiger geht der SV Egg in den Wettbewerb. Der Bezirksligist aus dem Unterallgäu muss dabei in der ersten Runde auswärts ran – beim Kreisligisten TSV Kirchheim.

Die weiteren Begegnungen der ersten Runde finden am Wochenende statt

Die ist zugleich das erste Spiel in der Pokalsaison, Anpfiff ist am kommenden Mittwoch, 12. Juli, um 19 Uhr im Kirchheimer Sportpark. Die meisten Spiele finden dann am darauffolgenden Wochenende statt – wo es durchaus interessante Begegnungen gibt. So empfängt Fast-Aufsteiger FC 98 Auerbach/ Stetten am Sonntag, 16. Juli, den ehemaligen Ligarivalen und Kreisklassen-Aufsteiger SG Breitenbrunn/Loppenhausen.

Im Duell der Kreisligisten empfängt der SV Oberegg den Vizemeister SV Mauerstetten. Die beiden Kreisligisten TSV Mindelheim (in Blonhofen) und die SG Amberg/ Wiedergeltingen (in Schöneberg) sind auswärts bei Kreisklassisten zu Gast.

Die Paarungen im Überblick

Der TSV Markt Wald hat in der ersten Runde ein Freilos. Die Paarungen der ersten Runde im Allgäuer Kreispokal:

TSV Kirchheim – SV Egg

SV Dickenreishausen – TSV Oberbeuren

SV Tussenhausen – SC Unterrieden

SV Frechenrieden – SG Kirchdorf/Ramm.

SC Ronsberg – SV Greimeltshofen

FC 98 Auerbach/St. – SG Breiten./Lopp.

Türk Spor M’oberdorf – BSC Wolfertschw.

TV Weitnau – SVO Germaringen

TSV Schwangau – SV Pforzen

TSV Dietmannsried – SpVgg Kaufbeuren

TSV Missen-Wilhams – TSV Altusried

SV Kempt. Halde Ober. – FC Bad Wörishof.

SC Untrasried – FC Vikt. Buxheim

TSV Buchenberg – DJK Ost-Memmingen

Tur Abdin Memmingen – SV Wald

Türk Dost. Kaufbeuren – SV Rieden a. F.

SV 29 Kempten – FC Buchloe

SV O.’ostendorf – SG Bertoldsh./Sulz.

TSV Obergünzburg – FC thalhofen

SV Camb. Kempten – SpVgg Günz-Lauben

ASV Hirschzell – TSV Pfronten

FC Inter. Memmingen – TSV Heising

FC SW Sonthofen – SSV Wertach

TSV Sulzberg – BSK Oly. Neugablonz

FC Altstädten – TSV Oberstaufen

SG Oy/Nesselw. – 1. FC Biessenh./Ebenh.

FC Hawangen – FC Türk Spor Kempten

Türkiyemspor Mindelheim – SV Steinheim

SG Betzigau/Wild. – TSV Ottobeuren

TV Irsee – TSV Buching/Trauchgau

FC Blonhofen – TSV Mindelheim

TV Hindelang – TV Haldenwang

Türk Gücü Füssen – TSV Friesenried

SG Blaich.-Burg. – TSV Seeg-Hopf.-Eisen.

SC Eppishausen – TSV Ruderatshofen

SV Böhen – SV Bedernau

SV Lachen – TSV Lautrach-Illerbeuren

TSV Lengenwang – SV Bidingen

BSC Memmingen – FC Thingau

SV Heiligkreuz – FSV Marktoberdorf

SV Salgen/Bronnen – SV Eggenthal

SV Oberegg – SV Mauerstetten

SSV Markt Rettenbach – SG Jengen/Waal

FC Immenstadt – TSV Roßhaupten

SV Schöneberg –SG Amberg/W’geltingen

SV Schlingen – TSV Mittelneufnach

SpVgg Baisweil-Lauchdorf – SV Mattsies

SG Benningen/MM’berg – SG Sont./West.

Türkspor Memmingen – TV Woringen