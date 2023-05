Oberegg

17:55 Uhr

HSV-Fan baut in seinem Keller das Hamburger Volksparkstadion nach

Plus Es ist vollbracht: Nach achteinhalb Jahren Bauzeit hat Manuel Preißinger das Modell des Hamburger Volksparkstadions fertiggestellt. Nun kann es besichtigt werden.

Von Axel Schmidt Artikel anhören Shape

Selbst an Uwe Seelers Fuß-Skulptur hat Manuel Preißinger gedacht: Seit achteinhalb Jahren bastelte der 35-jährige Oberegger in einem Kellerraum seines Hauses am Modell des Volksparkstadions. Nun hat er das Projekt abgeschlossen - samt diverser Details, wie eben jene Skulptur, die auch am echten Stadion in Hamburg an den einstigen Stürmerstar des HSV erinnert. "Ich wollte alles so original, wie möglich nachbauen", sagt Manuel Preißinger. Der leidenschaftliche Fan des Hamburger SV hat sich im November 2014 daran gemacht, das Stadion seines Herzensklubs nachzubauen.

Im Maßstab 1:100, alles mit eigenen Mitteln. Nach acht Jahren, sechs Monaten und sechs Tagen und rund 5000 Arbeitsstunden erklärte Preißinger das Projekt am Ostermontag dieses Jahres für beendet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen