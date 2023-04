Kann der TSV Mindelheim den TSV Babenhausen erneut ärgern?

Plus Vier Siege aus den ausstehenden fünf Spielen fordert Mindelheims scheidender Trainer Edin Kahric. Ob ein Erfolg beim Spitzenreiter eingeplant ist?

Was der TSV Kirchheim vergangene Woche geschafft hat, will nun auch der TSV Mindelheim erreichen: den Spitzenreiter der Kreisliga Mitte, TSV Babenhausen, ärgern.

Bei einem Erfolg dürfte der Klassenerhalt vorzeitig in trockenen Tüchern sein.