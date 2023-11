Fußball

15:50 Uhr

Kirchheims Interimstrainer feiert ersten Punktgewinn

Plus Vergangene Woche trennt sich der Kreisligist TSV Kirchheim überraschend von Spielertrainer Markus Nägele. Dessen Nachfolger erlebt in Kammlach ein Spiel für die Moral des Teams.

Von Axel Schmidt

Einen Paukenschlag gab es kurz vor dem Derby in der Kreisliga Allgäu Nord zwischen dem TSV Kammlach und dem abstiegsbedrohten TSV Kirchheim am vergangenen Spieltag in der Kreisliga Allgäu Nord.

Denn in Kammlach stand auf Kirchheimer Seite ein neuer Trainer an der Seitenlinie: Der bisherige A-Jugendtrainer Christian Mößnang betreute die Mannschaft, nachdem sich Ende vergangener Woche der TSV Kirchheim von seinem Spielertrainer Markus Nägele getrennt hatte.

