Gelingt Mindelheim der nächste Auswärtssieg?

Die „Englische Woche“ neigt sich dem Ende zu und für zwei Kreisliga-Mannschaften aus der Region stehen Heimspiele an. Der TSV Mindelheim spielt am Samstag, während Oberegg, Kammlach und Kirchheim am Sonntag ranmüssen.

SC Ronsberg - TSV Mindelheim

Der TSV Mindelheim macht sich am Samstag auf den Weg ins Ostallgäu zum SC Ronsberg. Die Mindelheimer dürften aus dem Mittwoch Selbstbewusstsein mitgenommen haben, 3:0 war das Endergebnis gegen den SV Lachen. Mit Ronsberg trifft der TSV mit Trainer Patrick Eckers auf eine Mannschaft, die sich aktuell mit Platz 15 im Tabellenkeller bewegt. Zuletzt mussten die Ronsberger eine 0:3-Niederlage gegen den TSV Ottobeuren einstecken. Bisher konnte die Mannschaft von Michael Schmalholz lediglich gegen den FSV Lamerdingen punkten. Start der Partie ist um 15.30 Uhr in Ronsberg. Für die Mindelheimer ist es das zweite Auswärtsspiel in dieser Woche. Da der TSV bisher alle Auswärtsspiele gewinnen konnte, kann die Mannschaft also durchaus motiviert ins Ostallgäu fahren. Es ist das einzige Samstagsspiel in der Kreisliga Allgäu Nord in dieser Woche.

Kreisliga Allgäu Nord: Gegen wen spielt Oberegg am Sonntag?

DJK SV Memmingen Ost - SV Oberegg

Für den SV Oberegg geht es nach Memmingen gegen die DJK SV Memmingen Ost, aktuell auf Platz 13 in der Tabelle. Die Oberegger konnten in den vergangenen drei Spielen siegen, zuletzt am Mittwoch gegen den TSV Lautrach-Illerbeuren. Ohne Gegentore und mit einem Endstand von 5:0 konnte die Mannschaft von Coach Stefan Linder zuhause zufrieden vom Platz gehen. Drei der fünf Tore schoss Sebastian Huber. Aktuell reiht sich der SV in der Tabelle auf Platz drei ein. Das Spiel gegen Memmingen Ost beginnt am Sonntag um 15 Uhr.

TSV Kammlach - TSV Lautrach-Illerbeuren

Auch in Kammlach steht am Sonntag um 15 Uhr ein Heimspiel an. Gast ist der TSV Lautrach-Illerbeuren, der mit seiner 0:5-Niederlage vom Mittwoch sicher nicht zufrieden sein dürfte. Auch den Kammlachern dürfte die Partie vom Mittwoch noch in den Knochen stecken: 2:2 war das Endergebnis gegen den TSV Kirchheim, der die Mannschaft von Trainer Marian Argintaru mit einer starken Abwehrleistung durchaus herausforderte. Mit einem vierten Tabellenplatz zählt Kammlach aber zu den besseren Mannschaften der Liga und sollte es mit Platz elf, den Lautrach-Illerbeuren aktuell belegt, gut aufnehmen können.

Kirchheim muss gegen den Tabellenletzten ran

TSV Kirchheim - FSV Lamerdingen

Die Kirchheimer können mit ihrer Leistung am Mittwoch gegen Kammlach zufrieden sein und dieses Selbstbewusstsein gegen den Tabellenletzten aus Lamerdingen auf den Platz bringen. Am vergangenen Mittwoch ging der FSV Lamerdingen gegen Woringen erneut als Verlierer vom Platz. Die Gäste aus Woringen waren in den entscheidenden Situationen effektiver und gewannen mit 2:0 in Lamerdingen. In der zweiten Halbzeit konnten die Lamerdinger Paroli bieten und die Partie ausgeglichen gestalten. Die Möglichkeit zu punkten, bietet sich bereits am Sonntag beim Auswärtsspiel gegen den TSV 1863 Kirchheim. Die Unterallgäuer hatten in der Kreisliga ihre Anfangsschwierigkeiten, konnten aber mittlerweile fünf Zähler sammeln. Zuletzt erzielte der TSV ein 2:2 beim TSV Kammlach. Spielbeginn ist um 15 Uhr im Sportpark in Kirchheim.