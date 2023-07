Kreispokal Allgäu: Spielabbruch in Kirchheim

Plus Es sollte der Auftakt in die Pflichtspielsaison im Allgäu werden. Doch dann musste das Kreispokalspiel zwischen dem TSV Kirchheim und dem SV Egg abgebrochen werden.

Kreisliga gegen Bezirksliga lautete die Losung bei der ersten Runde des Allgäuer Kreispokals in Kirchheim. Der Bezirksligist SV Egg wurde seiner Favoritenrolle durchaus gerecht und ging Mitte der ersten Hälfte in Führung.

Dabei blieb es bis zur 57. Minute, dann wurde die Partie abgebrochen. Wegen Gewitterblitzen in unmittelbarer Nähe des Sportparks in Kirchheim unterbrach Schiedsrichter Daniel Hartmann die Partie zunächst. Aufgrund des Unwetters entschied er sich dann im zweiten Abschnitt zum endgültigen Abbruch des Spiels.