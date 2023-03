Mindelheim feiert den zweiten Sieg in diesem Jahr

Plus Im Heimatort seines Trainers gewinnt der TSV Mindelheim auch das zweite Rückrundenspiel. Auch in den unteren Ligen rollte der Ball am Wochenende wieder.

Der Ball rollt wieder im Unterallgäu - von der Kreisliga bis zur B-Klasse. Neben mancher Überraschung gab es auch eindrucksvolle Favoritensiege.

So durfte sich der TSV Mindelheim über den zweiten Sieg in diesem Pflichtspieljahr freuen. In der Kreisklasse jubelte der FC Bad Wörishofen gleich sechs mal.

Kreisliga Mitte: Mindelheimer Sieg in Kahrics Heimatort

Es war ein Sieg, der für Edin Kahric ein ganz besonderer war: Der TSV Mindelheim gewann nämlich in Kahrics Heimatort Memmingerberg mit 2:1 und feierte damit den zweiten Sieg in diesem Jahr. Auch der TSV Kammlach war erfolgreich. Die Mannschaft von Trainer Roland Zellhuber gewann in Oberbeuren mit 2:1. Gut erholt von der Derby-Pleite zeigte sich der TSV Kirchheim.





SV Memmingerberg – TSV Mindelheim 1:2

Tore 0:1, 0:2 Jonas Meier (31./HE, 90.), Dennis Baum (90., FE) Zuschauer 75 Schiedsrichter Michael Neukirch

" Trotz vieler Chancen lag der SV Memmingerberg nach einem Handelfmeter 0:1 nach einer halben Stunde hinten. Auch nach der Pause waren die Gastgeber spielbestimmend, musste aber hinten aufmachen. Ein Konter ließ die Mindelheimer kurz vor Schluss erneut jubeln, ehe Baum per Elfmeter verkürzte. Zu einem Punktgewinn reichte es für den SV Memmingerberg nicht mehr.





TSV Oberbeuren – TSV Kammlach 1:2

Tore 1:0 Marius Schütz (16.), 1:1 Tobias Albenstetter (75.), 1:2 Manuel Funk (90.) Zuschauer 60 Schiedsrichter Manuel Lang

" Nach einer Viertelstunde gingen die Gastgeber in einer bis zur Halbzeitpause recht zerfahrenen Partie verdient in Führung. Nach dem Seitenwechsel kontrollierten die Gäste die Partie besser und kamen durch Tore von Albenstetter und Funk in der Schlussminute zu einem verdienten Sieg.





DJK Ost-Memmingen – TSV Kirchheim 0:0

Schiedsrichter Lukas Dimdik Zuschauer 50

" Die DJK Ost-Memmingen diktierte das Spiel, konnten ihre zahlreichen guten Chancen aber nicht nutzen oder scheiterten am gut aufgelegten Gästetorwart Marius Würstle.

Die weiteren Spiele:

Babenhausen – Mauerstetten 1:1

Tore 0:1 Moritz Streit (69.), 1:1 Fatih Ademi (85.) Zuschauer 450

Buchloe – Neugablonz 2:2

Tore 1:0 Luca Sigl (40.), 1:1 Benjamin Maier (54.), 2:1 Manuel Scherers (61.), 2:2 Benjamin Maier (72.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Werner Mattis

Stöttwang – Lautrach-Iller. 3:5

Tore 1:0 Nico Uhrmann (29.), 1:1 Tobias Köhl (30.), 2:1 Timo Eichele (36.), 2:2 Markus Graf (44.), 2:3, 2:4 Florian Schwamm (51., 65.), 3:4 Timo Gögler (88., ET), 3:5 Alexander Bischof(90.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Michael Sting

Dickenreishausen – Buxheim 3:4

Tore 1:0, 2:0, 3:0 Patrick Baur (5., 6., 31.), 3:1 Daniel Starigk (45.), 3:2 Alexander Honold (80.), 3:3 Daniel Starigk (87.), 3:4 Alexander Honold (88.) Zuschauer 200 Schiedsrichter Andreas Voigt

Kreisklasse Allgäu 1: SC Unterrieden blamiert sich

Mit einer unerwarteten Niederlage startet der SC Unterrieden in das Fußballjahr 2023. Beim Schlusslicht SV Dickenreishausen II kassierte der SCU eine empfindliche 0:2-Niederlage. Besser machte es der SV Oberrieden.

SV Amendingen – SV Oberrieden 1:1

Tore 0:1 Manuel Schalk (63.), 1:1 Marcel Walgenbach (75.) Zuschauer 150 Schiedsrichter Steffen Bierweiler

Im Verfolgerduell kam der SV Oberrieden zu einem Punktgewinn beim SV Amendingen. Die Gästeführung von Schalk konnte Walgenbach kurz darauf egalisieren.





SV Dickenreishausen II – SC Unterrieden 2:0

Tore 1:0 Markus Huber (16.), 2:0 Josua Küchle (28.) Zuschauer 40 Schiedsrichter Josef Neß

In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit nutzte die Heimelf zwei Standardsituationen zur Führung. Nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste mehr vom Spiel, konnten das gegnerische Tor aber zu selten in Bedrängnis bringen.

Kreisklasse Allgäu 2: Der FC Bad Wörishofen schießt sich warm

Der FC Bad Wörishofen zeigt mit dem 6:1 gegen Jengen/Waal, dass er gut gerüstet ist für das Spitzenspiel am kommenden Wochenende. Der FSV Dirlewang sendet derweil ein kleines Lebenszeichen aus dem Tabellenkeller. Gegen das Topteam aus Schöneberg gelang dem FSV ein Punktgewinn, der allerdings mehr für das Selbstbewusstsein als für eine Verbesserung der Ausgangslage ist.





FSV Dirlewang – SV Schöneberg 1:1

Tore 1:0 Christian Lampert (ET, 33.), 1:1 David Deseive (62.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Franz Höld

" In einem mäßigen Spiel bei schwierigen Platzverhältnissen war in Halbzeit eins der FSV Dirlewang die aktivere Mannschaft und ging nach einem abgefälschten Freistoß verdient in Führung. Nach dem Seitenwechsel verflachte das Spiel zusehens. Durch eine Vielzahl an Standardmöglichkeiten war es nur eine Frage der Zeit, bis Schöneberg zum Ausgleich kommen sollte. Dieser gelang den Gästen nach einem Freistoß durch einen Kopfballtreffer. In der Folgezeit bemühten sich beide Mannschaften, aber es wollte kein Treffer mehr fallen.





FC Bad Wörishofen – SG Jengen/Waal 6:1

Tore 1:0 Adrian Bartsch (8.), 2:0 Maximilian Gast (25.), 3:0 Maximilian Huber (30., ET), 3:1 Thomas Hartmann (37., ET), 4:1 Sebastian Schmid (53.), 5:1 Maximilian Gast (87.), 6:1 Maximilian Süli (88.) Zuschauer 50 Schiedsrichter Karl Domberger

" Mit einem ungefährdeten Sieg machte der FCW deutlich, dass er topfit aus der Winterpause gekommen ist und für das Spitzenspiel gegen die SG Amberg/Wiedergeltingen am kommenden Samstag gut gerüstet ist. Durch einen Kopfball von Adrian Bartsch nach einem Eckball gingen die Platzherren schnell in Führung. Das 2:0 besorgte Gast mit trockenem Abschluss nach einer gelungenen Kombination. Die Treffer zum 3:0 und 3:1 fielen beide unter die Rubrik „Eigentor“. Nach der Pause sorgte der eingewechselte Sebastian Schmid für das 4:1, wobei sich mehrere Gästespieler gegenseitig behinderten. In der Schlussphase erhöhten noch einmal Gast und Süli mit zwei sehenswerten Treffern zum 6:1-Endstand.





TSV Mittelneufnach – SV Pforzen 1:2

Tore 0:1 Maximilian Kress (14.), 0:2 Stefan Kreit (80.), 1:2 Robert Kugelmann (87.) Zuschauer 30 Schiedsrichter Burhan Secgin

" Zu Beginn des Spiels hatte Pforzen Feldvorteile und ging in Führung. Mittelneufnach konnte trotz guter Chancen vor der Halbzeit nicht ausgleichen. Nach der Pause bestimmte die Heimelf das Spielgeschehen, ließ aber beste Chancen aus: Aluminium-Treffer und ein verschossener Strafstoß. Mit einem Konter fiel dann das zweite 0:2. Die Heimelf wehrte sich mit Kräften, erzielte noch den Anschluss, konnte sich aber nicht mehr für den Aufwand belohnen.





SG Kirchdorf/Rammingen – SVS Türkheim 2:2

Tore 1:0 Tim Rauscher (2.), 1:1 Roman Doll (24.), 2:1 Tim Rauscher (28.), 2:2 Christoph Zettler (90., ET) Gelb-Rot Daniel Dilba (Kirchdorf/Ramm., 76.) wg. Meckerns, Thomas Schöffel (Türkheim, 85.) wg. wdh. Foulspiels) Zuschauer 130 Schiedsrichter Ercan Savik

" Die Heimelf begann konzentriert und ging bereits mit dem ersten Angriff durch Rauscher in Führung. Nach einer Unaufmerksamkeit in der Hintermannschaft konnte Türkheim in der 24. Minute ausgleichen. Doch nur vier Minuten später stellte Rauscher mit einem schönen Solo die Führung wieder her. In der zweiten Hälfte war Türkheim die spielbestimmendere Mannschaft und konnte in der turbulenten Schlussphase zum gerechten 2:2 ausgleichen.





TSV Zaisertshofen – FC Blonhofen 1:3

Tore 0:1 Julian Bauer (12.), 1:1 Julian Egger (46.), 1:2 Julian Bauer (47.), 1:3 (Matthias Kuisel (50.) Zuschauer 75 Schiedsrichter Markus Heider

" Der FC Blonhofen kam besser ins Spiel und ging früh in Führung. Die zweite Halbzeit begann turbulent mit dem Ausgleich der Heimelf. Jedoch schockte das die Gäste nicht, im Gegenteil: Blonhofen antwortete mit zwei weiteren Toren kurz nach dem Seitenwechsel und gewann letztlich souverän mit 3:1.





FSV Lamerdingen – SVO Germaringen II 4:2

Tore 1:0 Benedikt May (2.), 2:0 Dominik Feldhus (3.), 2:1, 2:2 Moritz Stadler (22., 49.), 3:2 Patrick Starker (76.), 4:2 Christoph Natterer (85.) Bes. Vorkommnis Lamerdingens Maximilian Baumann hält Foulelfmeter von Benedikt May (5.) Zuschauer 90 Schiedsrichter Helmut Lutzenberger

" Lamerdingen begann druckvoll und ging durch einem Kopfball nach einer Ecke sowie einem Fehler in der Hintermannschaft des SVO verdient in Führung. In der Folge kamen die Gäste besser ins Spiel und glichen nicht unverdient zum 2:2 aus. Patrick Starker per direkten Freistoß und Christoph Natterer nach einem Konter sorgten für den viel umjubelten Heimsieg.





SV Bedernau – SG Amberg/W’gelt. 1:2

Tore 0:1 Deniz Subasi (9., FE), 0:2 Thomas Waltenberger (16.), 1:2 Lukas Nitsche (23., FE) Zuschauer 40 Schiedsrichter Stefan Lieb

" Amberg kam gut ins Spiel und erzielte durch Subasi und Waltenberger schnell zwei Tore. Bedernau kam jedoch kurz darauf zum Anschlusstreffer durch Nitsche. Im weiteren Spielverlauf versuchte der SVB noch zum Ausgleich zu kommen, klare Torchancen waren jedoch Fehlanzeige. So blieb es am Ende beim knappen 2:1-Auswärtssieg für den Tabellenführer in einem insgesamt schwachen Kreisklassenspiel.

A-Klasse Allgäu 2: Das Spitzenspiel in Tussenhausen findet keinen Sieger

Gut besucht war das Topspiel der A-Klasse Allgäu 2: In Tussenhausen sahen 120 Fans ein leistungsgerechtes 1:1 zwischen dem Tabellenzweiten und dem Tabellenführer. Profitiert haben von diesem Remis die Verfolger: So konnte der SV Schlingen dank eines 3:2-Sieges im Spiel der Woche am SV Tussenhausen vorbeiziehen. Die Partie zwischen dem FC Bad Wörishofen II und dem FC 98 Auerbach/Stetten wurde abgebrochen. Nach etwa 20 Minuten, beim Stand von 0:0, hatte sich Schiedsrichter Djamel Krüger verletzt und konnte die Partie nicht mehr fortsetzen. Bei strömendem Regen konnte kein Ersatzschiedsrichter gefunden werden, sodass die Partie abgebrochen wurde.





SV Tussenhausen – SG Breitenbrunn/Lopp. 1:1

Tore 1:0 Marco Drahotta (40.), 1:1 Marco Egger (90. + 3) Zuschauer 120 Schiedsrichter Karl Domberger

Der SV Tussenhausen hatte zu Beginn die Oberhand und belohnte sich Ende der ersten Halbzeit mit dem 1:0 durch einen sehenswerten Treffen in den Winkel. In der zweiten Halbzeit sahen die Zuschauer ein zweikampfintensives Spiel, bei dem es beide Mannschaften verpassten, ein Tor zu erzielen. Kurz vor dem Schlusspfiff machten die Gäste mit einem unhaltbaren Schuss aus dem Rückraum den späten Ausgleich perfekt.





FSV Lamerdingen II – SV Mattsies 0:3

Tore 0:1 Marco Kaiser (8.), 0:2 Elias Kobold (13.), 0:3 Johannes Dietrich (90.) Zuschauer 45 Schiedsrichter Francesco Bibbo

Der SV Mattsies feiert in Lamerdingen einen wichtigen Pflichtsieg. Beim Schlusslicht sorgen Kaiser und Kobold nach sehenswerten Kombinationen bereits früh für eine beruhigende Führung. In der zweiten Spielhälfte hatte der FSV den Anschlusstreffer auf dem Fuß, verpasste diesen jedoch. In der Schlussminute traf Dietrich zum 3:0-Endstand.





SV Salgen/Bronnen – TSV Kirchheim II 0:4

Tore k. A. Zuschauer 30 Schiedsrichter Reinhard Dempf

Der SV Salgen/Bronnen bot ein sehr schwaches Spiel im Derby gegen den TSV Kirchheim II. Alle Tore fielen in der zweiten Halbzeit nach gravierenden Fehler der Heim-Abwehr.





SC Eppishausen – TSV Markt Wald 4:4

Tore k. A. Zuschauer k. A. Schiedsrichter Norbert Wagner

Das torreichste Spiel des Wochenendes sahen die Zuschauer in Eppishausen. Gegen den abstiegsbedrohten TSV Markt Wald, der kürzlich mit Michael Baierlacher einen neuen Trainer an Land gezogen hat, kam der ambitionierte SC Eppishausen nicht über ein 4:4-Unentschieden hinaus und verpasste den Sprung auf Rang drei.





Türk. Mindelheim – SG Amberg/W’gelt. II 3:2

Tore 1:0 Kenan Ünal (59.), 2:0 Caner schmitt (64.), 2:1 Rene Tomczak (68.), 3:1 Can Balcioglu (70.), 3:2 Christoph Pantel (85.) Zuschauer 60 Schiedsrichter Christian Mayer

Türkiyemspor Mindelheim gewann das Duell der Tabellennachbarn und zieht an Amberg/Wiedergeltingen II vorbei. Nach einer torlosen ersten Halbzeit ging es nach einer knappen Stunde hin und her. Die Gäste kamen kurz vor Schluss noch zum 2:3, doch der Ausgleich war für die Gäste nicht mehr drin.





A-Klasse Allgäu 3: Der TSV Mindelheim II erledigt seine Hausaufgaben

Der TSV Mindelheim II hat seine Pflichtaufgabe zum Start der Rückrunde erledigt. Beim Tabellenvorletzten SG Memmingerberg/Benningen II gewann der Tabellenzweite mit 2:0. Zweifacher Torschütze war Onour Mamout Oglou (43., 84.). Damit bleiben die Mindelheimer weiter an Spitzenreiter SG Heimertingen dran.

Der SV Oberegg II war spielfrei.