vor 33 Min.

Servus, FC Bayern: Die Türkheimerin Sonja Lux wechselt in die USA

Plus Sie hat ihr Abitur in der Tasche und ihre Knieverletzung auskuriert: Nun steht für die Türkheimer Junioren-Nationalspielerin Sonja Lux ein neues Abenteuer an.

Nach drei Jahren wird Fußballerin Sonja Lux den FC Bayern München verlassen. Dort hat die 18-jährige Türkheimerin in der Zweiten Bundesliga gespielt und ihre Schullaufbahn abgeschlossen. Nun will sie den nächsten Schritt machen. Privat, schulisch und nicht zuletzt sportlich. Dafür nimmt sie in wenigen Tagen eine Flugreise über rund 10.000 Kilometer auf sich.

"Ein bisschen Respekt habe ich vor dem Flug", meint die 18-Jährige. "Ich habe nämlich etwas Flugangst." Dass sie Ende Juli aber trotzdem ins Flugzeug steigen wird, steht außer Frage. Denn das wird sie in ihre neue Heimat bringen, zumindest die Heimat für die nächsten vier Jahre: Sonja Lux nämlich wird in den USA studieren. Genauer gesagt, an der California Baptist University (CBU) in Riverside in der Nähe von Los Angeles.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

