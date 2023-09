Fußball

vor 17 Min.

Simon Paulus schießt den TSV Kirchheim ins Pokalfinale

Plus Fußball-Kreisligist TSV Kirchheim hat es geschafft und steht im Kreispokalfinale. Liga-Konkurrent TSV Mindelheim tut sich im Punktspiel gegen Lautrach-Illerbeuren schwer.

Von Axel Schmidt

Der TSV Kirchheim zeigt in dieser Spielzeit zwei Gesichter: Das eine, von Sorgenfalten geprägte Gesicht aus der Kreisliga, das andere, mit einem Lächeln versehene vom Pokalwettbewerb. Während es in der Liga aktuell nicht so gut läuft, haben die Kirchheimer am Mittwochabend in Altusried den Einzug in das Allgäuer Kreispokalfinale perfekt gemacht.

Gegen den gastgebenden Kreisklassisten TSV Altusried mussten die Kirchheimer aber an ihre Grenzen gehen. Denn der TSV Altusried war vor rund 200 Zuschauern durch Tim Fikentscher nach einer guten halben Stunde in Führung gegangen - und hielt dieses knappe 1:0 lange. Genauer gesagt, bis zur sechsten Minute der Nachspielzeit. Dann erlöste Daniel Geiger den TSV Kirchheim und traf zum 1:1-Ausgleich, der schließlich das Elfmeterschießen bedeutete.

