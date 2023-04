TSV Kammlach feiert ein Schützenfest am Ostermontag

Der Ostermontag bringt den Unterallgäuer Fußballfans mancherorts zahlreiche Tore. Etwa in Kammlach, wo der FC Buchloe unter die Räder kommt.

Ostern heißt Fußball: Am langen Osterwochenende waren die Unterallgäuer Fußballer gleich mit zwei Spieltagen im Einsatz. Nach dem Aufgalopp am Gründonnerstag bzw. Karsamstag ging es am Ostermontag in allen Ligen rund.

Dabei bekamen die Zuschauer mancherorts echte Spektakel zu sehen.

Kreisliga Mitte: Der TSV Kammlach feiert einen Kantersieg

Nach zuletzt zwei Auswärtsspielen trat der TSV Kammlach am Ostermontag wieder zuhause an – und begeisterte seine Fans beim 8:0-Sieg gegen den FC Buchloe. Jener FC Buchloe, der am vergangenen Donnerstag noch den TSV Mindelheim mit 1:0 bezwingen konnte. Die Mindelheimer durften diesmal wieder jubeln: Im Heimspiel gegen den SV Stöttwang gab es einen 3:1-Sieg. Der SV Oberegg musste sich auf eigenem Platz dem FC Viktoria Buxheim geschlagen geben.





TSV Kammlach – FC Buchloe 8:0

Tore 1:0 Simon Schaumann (12.), 2:0 Manuel Funk (21.), 3:0 Rafael Freiberger (24.), 4:0, 5:0 Manuel Funk (28., 47.), 6:0 Peter Müller (51.), 7:0 Manuel Funk (80.), 8:0 Peter Müller (90.) Zuschauer 180 Schiedsrichter Maximilian Sürth

Aufgrund einer geschlossenen Kammlacher Mannschaftsleistung hatte der FC Buchloe über die gesamte Spielzeit keine einzige Torchance. Die Heimelf spielte aus einer kompakten Abwehr sicher nach vorne und ließ Ball und Gegner laufen. Das 1:0 erzielte Simon Schaumann per Kopf in der 12. Spielminute. Zweimal Manuel Funk und Raphael Freiberger stellten den 4:0-Halbzeitstand her. Zwei Minuten nach der Halbzeit kam Manuel Funk zu seinem dritten Treffer. Zweimal Peter Müller und erneut Manuel Funk stellten den 8:0-Endstand her.

Kammlachs Manuel Funk war gegen den FC Buchloe ebenfalls erfolgreich. Foto: Andreas Lenuweit





TSV Mindelheim – SV Stöttwang 3:1

Tore 1:0 Suleyman Drammeh (20.), 2:0 Sebastian Schwegle (29.), 2:1 Fabian Freudling (74.), 3:1 Tobias Hovanjek (81.) Zuschauer 150 Schiedsrichter Felix Haggenmüller

Der TSV Mindelheim zeigte sich gut erholt von der bitteren 0:1-Niederlage am Gründonnerstag in Buchloe. Gegen den SV Stöttwang nahmen die Hausherren das Spiel in die Hand und führten zur Pause verdient mit 2:0. Der Anschlusstreffer durch einen Freistoß von Stöttwangs Freudling ließ es wieder spannend werden. Doch der TSV Mindelheim suchte die Entscheidung. Nachdem zunächst noch Niko Hefele in aussichtsreicher Position scheiterte, war es der eingewechselte Tobias Hovanjek, der neun Minuten vor Schluss mit dem 3:1 die Partie entschied.





SV Oberegg – FC Vikt. Buxheim 0:2

Tore 0:1, 0:2 Maximilian Müller (90., 90. +2) Zuschauer 120 Schiedsrichter Fabian Boneberg

Der SV Oberegg kassierte wiederum in der Nachspielzeit eine Niederlage. War die erste Halbzeit noch ausgeglichen, zeigten sich die Gäste in der zweiten Halbzeit als die eindeutig bessere Mannschaft und gewannen in der Schlussphase verdient.





Die weiteren Spiele:

Oberbeuren – Ost-Memmingen 1:4

Tore 1:0 Johannes Koller (4.), 1:1 Naim Nimanaj (32.), 1:2 Lukas Halbig (41.), 1:3 Elias Halbig (60.), 1:4 Lukas Halbig (77.) Zuschauer 70 Schiedsrichter Simon Schwank





Mauerstetten – Memmingerberg 2:3

Tore 0:1 Matthias Stetter (17., FE), 0:2 Richard Geiger (43.), 1:2 Markus Kees (68.), 1:3 Tim Uttenreuter (76.), 2:3 Markus Kees (87.) Zuschauer 85 Schiedsrichter Lukas Rehekampff





Lautrach-Illerbeuren – Babenhausen 1:6

Tore 0:1, 0:2, 0:3 Fatih Ademi (7., 18., 59.), 0:4 Noah Graf (60.), 0:5 Steffen Alexander Graf (84.), 0:6 Silas Bauer (86.), 1:6 Alexander Bischof (90. + 3, FE) Zuschauer 180 Schiedsrichter Felix Goldammer





Neugablonz – Dickenreishausen 3:0

Tore 1:0 Drazen Jelic (37.), 2:0 Benjamin Maier (62.), 3:0 Mathias Franke (64.) Gelb-Rot Kevin Thiel (Neugablonz, 82.) Zuschauer 90 Schiedsrichter Jakob Zinßer

Kreisklasse Allgäu 1: Knappe Niederlage für Unterrieden

Der SC Unterrieden musste sich in der Kreisklasse Allgäu 2 nach dem Punktgewinn im Derby gegen Oberrieden nun in Sontheim geschlagen geben. In einer knappen Partie hatte die SG Sontheim/ Westerheim über weite Strecken mehr Spielanteile. Es dauerte jedoch bis zur Mitte der zweiten Halbzeit, bis die Heimelf den frühen Rückstand in eine Führung umwandeln konnte. Im Anschluss versuchten die Gäste nochmal alles, konnten ihre wenigen Chancen aber nicht nutzen, sodass das Spiel mit einem glücklichen, aber verdienten Heimsieg endete. Die Partie SV Oberrieden – SV Lachen endete nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe. (mz)

Tore 0:1 Pius Nägele (10.), 1:1 Tobias Kirchmaier (30.), 2:1 Jürgen Petrich (61.) Zuschauer 90 Schiedsrichter Josef Neß





Kreisklasse Allgäu 2: Der FC Bad Wörishofen feiert den nächsten Derbysieg

Der FC Bad Wörishofen kann auf ein perfektes Osterwochenende zurückblicken. Dem 7:0-Kantersieg gegen den SVS Türkheim am Samstag ließ die Hartmann-Elf auch gegen die SG Kirchdorf/ Rammingen einen Derbysieg folgen. Der SVS Türkheim musste dagegen die zweite bittere Niederlage hinnehmen. Gegen den TSV Mittelneufnach hieß es nach einer turbulenten Schlussphase 0:2.





SVS Türkheim – TSV Mittelneufnach 0:2

Tore 0:1 Robert Kugelmann (87.), 0:2 Bernhard Eidelsburger (88., FE) Zuschauer 60 Schiedsrichter Franz Höld

In einem schwachen Kreisklassenspiel bestimmten die Hausherren in der ersten Halbzeit zwar weitestgehend das Spiel, die besseren Einschussmöglichkeiten hatten aber die Gäste. Nach der Pause wurde das Spiel immer hektischer und der Schiedsrichter musste viele Gelbe Karten verteilen, um die Gemüter zu beruhigen. Bis in die Schlussphase hatte keine der beiden Mannschaften eine wirklich gefährliche Torgelegenheit. Als dann der SVS in der 87. Minute unnötig ein Foul an der linken Strafraumgrenze beging und der gerade eingewechselte Robert Kugelmann den fälligen Freistoß über die Mauer hinweg direkt verwandelte, löste sich der SVS völlig auf. Bereits eine Minute später wurde ein Gästespieler im Strafraum zu Fall gebracht und Bernhard Eidelsburger hatte keine Mühe, per Elfmeter auf 0:2 zu stellen. Letztlich entführte Mittelneufnach glücklich aber nicht unverdient die drei Punkte aus dem Wertachstadion.





SV Schöneberg – SV Bedernau 1:2

Tore 1:0 Andreas Schnalke (79.), 1:1 Patrick Schuster (80.), 1:2 Lukas Nitsche (90. + 2, FE) Zuschauer 150 Schiedsrichter Tobias Jehle

Schwache Fußballkost sahen die zahlreichen Zuschauer im Lokalderby. Die Heimelf kam während der gesamten 90 Minuten nur zu wenigen Angriffen auf das gegnerische Tor. Die Gäste aus Bedernau waren deutlich feldüberlegen, konnten eine Vielzahl von Tormöglichkeiten aber nicht nutzen. In der 75. Minute wurde das Spiel plötzlich auf den Kopf gestellt: Einen schnellen Konter vollendete Andreas Schnalke mit einem Schuss aus 20 Metern ins untere Eck zur schmeichelhaften Führung für Schöneberg. Bedernau kam jedoch bereits eine Minute später mit einem schön geschossenen Freistoß zum Ausgleich. In der letzten Minute erzielte Nitsche mit einem verwandelten Foulelfmeter den hochverdienten Siegtreffer für die Gäste.





SV Pforzen – FSV Dirlewang 3:2

Tore 1:0 Stefan Kreit (16.), 2:0 Adrian Kreit (24.), 2:1 Engin Öney (31., ET), 3:1 Stefan Kreit (48.), 3:2 Marcello Niedoba (80.) Zuschauer 140 Schiedsrichter Anton Gleich

Wieder war der FSV Dirlewang nah dran an einem Punktgewinn, wieder mussten die Mindelmärkter jedoch ohne Punkte die Heimreise antreten. Pforzen kam gut ins Spiel und legte ein 2:0 vor. Durch Nachlässigkeiten bei den Hausherren kam Dirlewang noch vor der Pause zum Anschlusstreffer. Nach dem Wechsel stellte der SVP aber sofort den alten Abstand wieder her. Danach verflachte die Partie und der FSV gestaltete die Schlussphase spannend. Insgesamt bewegte sich die Partie auf einem unterdurchschnittlichen Niveau.

Der FC Bad Wörishofen (weiß-schwarze Trikots) gewann das Nachbarschaftsderby gegen die SG Kirchdorf/Rammingen. Foto: Andreas Lenuweit





FC Bad Wörishofen – SG Kirchdorf/Rammingen 4:1

Tore 1:0 Tim Krammer (23.), 2:0 Marcel Ohmann (33.), 2:1 David Schilcher (67.), 3:1 Severin Bartsch (77.), 4:1 Tim Krammer (82.) Zuschauer 120 Schiedsrichter Werner Mattis

Im Kneippstädter Ortsderby mit Ramminger Beteiligung setzte sich der FCW verdient und deutlich mit 4:1 durch. Aber es war ein hartes Stück Arbeit, bis die Punkte unter Dach und Fach waren. Die SG war von ihrem Trainer Ralf Kleinsteuber hervorragend eingestellt und ließ vor allem Torjäger Maximilian Gast nicht zur Entfaltung kommen. Auf der anderen Seite ging es Tim Rauscher nicht besser. So sprang FCW-Kapitän Tim Krammer in die Bresche und erzielte im Nachschuss den Führungstreffer. Als Marcel Ohmann nach gut einer halben Stunde abseitsverdächtig auf 2:0 erhöhte, schien die Partie schon frühzeitig gelaufen. Doch so einfach wollten es die Gäste dem FCW nicht machen. Mit dem Anschlusstreffer von David Schilcher kam noch einmal Dramatik ins Spiel. Erst die beiden Tore von Severin Bartsch und erneut Tim Krammer, jeweils unhaltbar aus 16 Metern abgezogen, machten den Sieg des Tabellenzweiten perfekt.





SG Amberg/Wiedergeltingen - TSV Zaisertshofen 4:0

Tore 1:0 Lukas Zink (8.), 2:0 Jonas Meichelböck (12.), 3:0 Hamed Abbasi (45. FE), 4:0 Thomas Kerler (78.) Schiedsrichter Francesco Bibbo

Die heimische SG startete konzentriert und wach in die Partie und erspielte sich mehrere Chancen. Durch einen mustergültigen Steckpass wurde beim 1:0 Torschütze Lukas Zink frei Richtung Tor geschickt und verwandelte überlegt zum Führungstreffer. Einen Abpraller von der Mauer bei einem direkten Freistoß verwandelte Jonas Meichelböck mit einem wuchtigen Flachschuss zum 2:0. Durch den starken Gästekeeper wurden weitere Möglichkeit gekonnt vereitelt. Bis zum 3:0 durch einen sehr klaren Foulelfmeter bot die Partie danach wenige Höhepunkte. Nach dem Seitenwechsel verwaltete die Heimmannschaft die deutliche Führung mit kontrolliertem Ballbesitzfußball, wobei erst der allein auf den Torwart zulaufende Thomas Kerler das Ergebnis zum verdienten Endstand von 4:0 erhöhte.





Die weiteren Spiele:

Jengen/Waal – Germaringen II 1:0

Tor 1:0 Felix Tröber (27.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Helmut Lutzenberger





Blonhofen – Lamerdingen 3:1

Tore 0:1 Ferdinand May (25., FE), 1:1 Patrick Hakala (33.), 2:1 Simon Ammersin (34.), 3:1 Julian Bauer (62.) Zuschauer 120 Schiedsrichterin Karin Weber





A-Klasse 2: Nullnummer für den Spitzenreiter Breitenbrunn/Loppenhausen

Die Serie des SV Mattsies ist gerissen. Nach drei Siegen in Folge nach der Winterpause kassierte der SVM beim FC 98 Auerbach/Stetten seine erste Niederlage in diesem Jahr. Spitzenreiter SG Breitenbrunn/Loppenhausen kam im Heimspiel gegen Türkiyemspor Mindelheim nicht über ein torloses Unentschieden hinaus.





Bad Wörishofen II – Eppishausen 2:4

Tore 0:1 Niklas Wiblishauser (50.), 0:2 Tobias Hatzelmann (54.), 1:2 Benedikt Singer (69.), 1:3 Korbinian Schneider (77.), 1:4 David Schedel (85.), 2:4 Edin Bajramovic (90. + 4) Zuschauer 50 Schiedsrichter Robert Kandemir

Eine Halbzeit lang konnte die FCW-Reserve das Spiel ausgeglichen gestalten. Dann zahlte sich die größere Durchschlagskraft im Angriff für die Gäste aus. Auf den Anschlusstreffer von Benedikt Singer antwortete Eppishausen postwendend mit dem dritten und vierten Treffer. Das 2:4 per Volleyschuss durch Edin Bajramovic war nur noch Kosmetik.





Markt Wald – Schlingen 1:3

Tore 0:1 Niko Cancar (8.), 1:1 Daniel Henkel (10., FE), 1:2, 1:3 Nicolas Binder (27., 62./FE) Zuschauer 90 Schiedsrichter Arnold Biberger

Der TSV Markt Wald kassierte gegen den SV Schlingen eine bittere Heimniederlage und verpasst es, den Abstand zu den Nichtabstiegsplätzen zu verringern.





Amberg/W’gelt. II – Salgen/Bronnen 3:0

Tore 1:0 Timo Ledermann (8.), 2:0 Tobias Sirch (43.), 3:0 André Haug (88.) Zuschauer 70 Schiedsrichter Karl Domberger

Mit drei Toren zu perfekten Zeitpunkten – zu Beginn, kurz vor der Pause und kurz vor Schluss – sorgte die SG Amberg/Wiedergeltingen II für den Heimsieg.





Breitenbrunn/Loppenhausen – Türkiyemspor Mindelheim 0:0

Zuschauer 70 Schiedsrichter Bülent Kanadikirik

Keine Tore sahen die Fans des Spitzenreiters im Spiel gegen Türkiyemspor Mindelheim. Trotzdem bleibt die Spielgemeinschaft Tabellenführer.





Kirchheim II – Lamerdingen II 4:0

Tore 1:0 Christian Holzheu (33.), 2:0 Manuel Reichle (70.), 3:0 Tobias Miller (90.), 4:0 Tobias Guggenmos (90. + 2) Zuschauer 40 Schiedsrichter Dennis Küttner

Das Ergebnis klingt deutlicher, als es war. Denn erst in der Schlussminute und Nachspielzeit schraubten die Kirchheimer das Ergebnis um zwei Tore nach oben.





Pfaffenhausen – Tussenhausen 0:3

Tore k. A. Zuschauer k. A. Schiedsrichter Gani Murseli

Der SV Tussenhausen bleibt weiter auf Tuchfühlung zu Rang zwei. Dank eines 3:0-Erfolgs in Pfaffenhausen dürfen die Mannen von Spielertrainer Thomas Kobold weiter vom Aufstieg träumen. Für den TSV Pfaffenhausen wird es dagegen langsam eng.

Der FC 98 Auerbach/Stetten (rote Trikots) gewann sein Heimspiel gegen den SV Mattsies. Foto: Andreas Lenuweit





Auerbach/Stetten – Mattsies 4:1

Tore 1:0 Christian Schmid (7.), 2:0 Patrick Mayer (23.), 3:0 Oliver Bittner (33.), 3:1 Daniel Häring (45.), 4:1 Christian Schmid (49.) Zuschauer 50 Schiedsrichter Norbert Schimetschek

Der FC 98 begann druckvoll und ging bereits nach sieben Minuten in Führung und hatte im Anschluss gleich das zweite Tor auf dem Fuß, konnte die gute Chance allerdings nicht nutzen. Mitte der ersten Hälfte erzielte die Heimelf zwei weitere Tore zur verdienten 3:0-Führung. Danach kam von den Gästen aus Mattsies etwas mehr und sie erzielten kurz vor der Halbzeit mit einem schönen Freistoß den Anschlusstreffer. Kurz nach der Pause stellte der FC 98 die Drei-Tore-Führung wieder her. Danach war das Spiel ausgeglichener mit Tormöglichkeiten auf beiden Seiten, weitere Treffer sollten aber nicht mehr fallen. So kam der FC 98 zu einem verdienten Heimsieg.