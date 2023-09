Fußball

TSV Kirchheim will nun auch in der Liga wieder Erfolge feiern

Plus Am Mittwoch hat der TSV Kirchheim im Elfmeterschießen den Einzug in das Finale um den Kreispokal geschafft. Nun soll auch in der Liga mal wieder gejubelt werden.

Von Axel Schmidt

Es ist kurz nach 21 Uhr, als sich Simon Paulus auf dem Fußballplatz in Altusried den Ball auf den Elfmeterpunkt legt. Eben hat ein Spieler des TSV Altusried den sechsten Versuch nicht im Tor untergebracht, Paulus hat ihn nun auf dem Fuß: den Einzug ins Finale um den Allgäuer Kreispokal.

Kurz darauf zappelt der Ball im Netz, Paulus lässt sich von seinen Teamkollegen feiern und der TSV Kirchheim weiß, dass er am 1. Mai im kommenden Jahr einen besonderen Termin hat: Dann nämlich findet das Finale um den Kreispokal statt. Zum dritten Mal nach 2012 und 2015 spielen die Kirchheimer dann um diesen Titel und damit auch um die Teilnahme am BFV-Toto-Pokal im kommenden Jahr.

