Durchhänger oder Negativtrend: Unterallgäuer Klubs vor dem achten Spieltag

Siegesserie oder Negativlauf: In den Unterallgäuer Ligen gibt es Vereine, die sich mit jüngst gerissenen Serien auseinandersetzen müssen.

Das mit den Serien im Fußball ist so eine Sache: Die einen freut's, wenn sie einen guten Lauf haben. Die anderen verzweifeln, wenn sie zum wiederholten Male leer ausgehen. In den Unterallgäuer Ligen gibt es für beide Seiten einige Beispiele.

Die Frage ist: Wie definiert man "Serie"? Ab wann wird es unheimlich, nach drei Siegen am Stück, oder nach vier Spielen ohne dreifachen Punktgewinn? Bestes Beispiel hierfür in die SG Ebersbach/Ronsberg II in der A-Klasse Allgäu 3: Das Team ist noch immer ungeschlagen, hat aber vier in vier von fünf Spielen nur unentschieden gespielt und liegt mit sieben Punkten auf Rang neun.

Kreisliga Allgäu Nord: Mindelheim wartet seit vier Spielen auf einen Sieg

In der Kreisliga hatte der FC Bad Wörishofen eine stolze Serie für einen Aufsteiger: Erst am sechsten Spieltag setzte es die erste Niederlage. Prompt folgte am siebten Spieltag die zweite Pleite. Damit sich dieser Negativtrend nicht zu einer ausgewachsenen Negativserie auswächst, sollten die Kneippstädter ihr Heimspiel am Sonntagabend (Anstoß: 17.30 Uhr) gegen Buxheim gewinnen.

Doch die Bad Wörishofer Probleme hätte der TSV Kirchheim gerne. Die Mannschaft von Trainer Markus Nägele steht nämlich auf dem letzten Platz - und wartet seit drei Spielen auf einen Punktgewinn. Am Sonntag (15 Uhr) im Heimspiel gegen den SC Ronsberg soll der zweite Saisonsieg her. Auch der TSV Mindelheim will seine Durststrecke überwinden: Seit vier Spielen wartet die Elf von Trainer Patrick Eckers auf einen Sieg. Nach drei Unentschieden nacheinander, zuletzt am Mittwoch im Nachholspiel gegen den SC Ronsberg (0:0), soll es nun am Samstag (14 Uhr) gegen die DJK Ost-Memmingen endlich einmal wieder mit einem "Dreier" klappen.

Kreisklasse Allgäu 2: Knackt der SV Oberrieden den SV Pforzen?

Am vergangenen Spieltag musste eine Serie reißen: Im Topspiel standen sich der ungeschlagene SV Pforzen und der verlustpunktfreie Spitzenreiter SG Kirchdorf/ Rammingen gegenüber. Das Ergebnis war eine klare Sache: Durch den 3:0-Sieg brachte Pforzen der Spielgemeinschaft die erste Saisonniederlage bei und behält in Sachen Niederlagen weiterhin die weiße Weste. Ob das am Sonntag so bleibt? Da nämlich gastiert der SV Pforzen um 15 Uhr beim ebenfalls starken SV Oberrieden.

Und Kirchdorf/Rammingen? Dass der Tag der ersten Niederlage einmal kommen wird, wusste Trainer Ralf Kleinsteuber. Er sehe sein Team nicht als Meisterschaftskandidaten, hatte er vor dem Spitzenspiel vor zwei Wochen gegen den SV Oberrieden gesagt. "Da gibt es andere Mannschaften: den SV Pforzen oder den SV Oberrieden." Trotzdem will die Spielgemeinschaft natürlich in der Spitzengruppe bleiben. Mit einem Heimsieg am Sonntag (15 Uhr) gegen den TSV Zaisertshofen gelingt das.

Im Tabellenkeller der Kreisklasse 2 stehen zwei Mannschaften, die endlich ihre Negativserie beenden und den ersten Saisonsieg einfahren wollen. Schlusslicht SVS Türkheim empfängt im "Spiel der Woche" den SC Unterrieden, der auch nicht viel besser dasteht, aber eben schon zwei Saisonsiege auf dem Konto hat.

Die Verantwortlichen des SVS Türkheim hatten sich den Start in die neue Saison anders vorgestellt: Fünf Niederlagen summieren sich mit zwei Unentschieden. „Der Tabellenplatz spricht derzeit nicht gerade für uns. Aber, die Spieler sind sehr motiviert. Deshalb hoffe ich, dass sie sich für ihren hohen Aufwand jetzt auch mal belohnen. Am besten gleich im Heimspiel am Sonntag“, ist Trainer Fabian Beigl optimistisch.

Türkheims Trainer Fabian Beigl hofft auf ein Ende der Negativserie. Foto: Robert Prestele

Das Problem liegt in der Defensive: Das Team von Trainer Beigl kassierte bislang die meisten Gegentore (im Schnitt fast drei pro Spiel). Am Sonntag (15 Uhr) ist der SC Unterrieden im Wertachstadion zu Gast. Auch die Unterriedener sind noch nicht so richtig aus den Startlöchern gekommen, sie haben lediglich vier Zähler mehr auf dem Konto als die Gastgeber.

Dirigiert wird der SC Unterrieden von Spielertrainer Roland Wohnlich. Beim FC Memmingen einst höherklassig aktiv ist Wohnlich nun der Dreh- und Angelpunkt in seinem Heimatverein. Und hier glänzt er nicht nur als Regisseur, sondern ist auch der bisher erfolgreichste Torschütze seines Teams in dieser Saison. Fünf Treffer hat er mittlerweile auf seinem Konto, weshalb er auch in der Torjägerliste der Kreisklasse Allgäu 2 auf einem der vorderen Plätze zu finden ist.

So steht für beide Mannschaften am Sonntag einiges auf dem Spiel, denn der Ausgang der Begegnung könnte durchaus wegweisend sein. Mit einem Dreier würde der SVS Türkheim möglicherweise die rote Laterne abgeben, während dem SC Unterrieden bei einem Erfolg ein Platz im Mittelfeld winkt. „Das Spiel am Sonntag ist für uns schon eine wichtige Begegnung. Deshalb sind die letzten Spiele abgehakt und wir schauen nach vorne. Da ist es natürlich unser Ziel, in Türkheim die drei Punkte mitzunehmen“, meint Roland Wohnlich.

Neben den Türkheimern ist auch Aufsteiger SG Breitenbrunn/Loppenhausen noch ohne Saisonsieg - hat aber im Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen den Drittletzten aus Buchloe eine gute Chance, diese Scharte auszuwetzen.

A-Klasse Allgäu 2: Auch die zweite Mannschaft aus Breitenbrunn ist sieglos

Kurioserweise ist die zweite Mannschaft der SG Breitenbrunn/Loppenhausen in der A-Klasse ebenfalls noch sieglos. Auch das könnte sich am Sonntag (15 Uhr)ändern, wenn es zum Kellerduell zum Vorletzten Türkiyemspor Mindelheim geht.