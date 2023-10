TSV Mindelheim: Jetzt muss eine erfolgreiche Serie her

Nach dem lang ersehnten Sieg vergangene Woche will der TSV Mindelheim in der Kreisliga Allgäu Nord Boden gut machen. Dazu bedarf es eines Heimsiegs gegen Buxheim.

Das Aufatmen von Trainer und Spielern des TSV Mindelheim war am vergangenen Sonntag von Memmingerberg über den Kohlberg bis Mindelheim hörbar.

Endlich, nach zuvor sieben sieglosen Spielen, gelang der Mannschaft von Trainer Patrick Eckers wieder ein Erfolg. Und das auch noch beim damaligen Tabellenzweiten, dem SV Memmingerberg.

Kreisliga Mitte: Gegen Buxheim ist ein Heimsieg eingeplant

Um aber in der Tabelle voranzukommen, müssen die Mindelheimer nun eine kleine Siegesserie starten. Zwar war unter den sieben sieglosen Partien nur eine Niederlage, doch als Unentschieden-König macht man in der Tabelle keine großen Sprünge. "Unentschieden sind einfach nicht greifbar, die bringen dich nicht voran", sagt Patrick Eckers. Wäre nur die Hälfte der Unentschieden mit etwas Glück zugunsten der Mindelheimer mit einem Sieg geendet, stünde seine Elf auf Rang drei. Doch derlei Gedankenspiele lässt Eckers gar nicht zu: "Der Sieg in Memmingerberg war wichtig, jetzt wollen wir den nächsten Dreier setzen", sagt er. Die Stimmung im Team sei jedenfalls deutlich entspannter nach diesem Sieg.

Gegen den punktgleichen Tabellennachbarn FC Viktoria Buxheim will Eckers von seiner Elf das gleiche Engagement sehen, wie gegen Memmingerberg. "Dort waren wir in der ersten halben Stunde klar die bessere Mannschaft, sind verdient mit 2:0 in Führung gegangen. In der zweiten Halbzeit hat uns dann etwas der Mut verlassen und wir haben nur noch verteidigt. Das aber dafür sehr gut", sagt er und hebt dabei Torhüter Alexander Mayr heraus. "Am Schluss hat er zwei wahnsinnige Chancen gehalten."

Am Samstag kann Eckers seit Langem wieder auf den nahezu vollständigen Kader zurückgreifen. Einzig die beiden Langzeitverletzten Daniel Zech und Jonas Meier sowie Manuel Weinmann werden ausfallen.

Größere Personalprobleme hat dagegen der TSV Kammlach. "Wir haben gerade wieder eine immense Verletztenmisere", sagt Trainer Roland Zellhuber. Bestes Beispiel: Ex-Torjäger Reinhold Haar, der seine Karriere eigentlich beendet hatte, half zuletzt wieder aus (und erzielte gegen Ost-Memmingen prompt ein Tor) - und verletzte sich am Sprunggelenk. "Er fällt uns nun auch wieder aus", sagt Zellhuber. Trotzdem sei eine "bodenlose Leistung" wie am vergangenen Spieltag in Amberg (0:3) nicht zu erklären. "Wir haben elf Leute, die Fußball spielen können. Die trainieren auch wie die Irren und sind voll dabei. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass wir nach sechs, sieben Spielen immer einen solchen Ausreißer drin haben."

Der TSV Kammlach (gelb-schwarze Trikots) hat in dieser Saison immer mal wieder Spiele im Repertoire, in denen nichts zusammenläuft. Gegen den TSV Legau soll es wieder aufwärtsgehen. Foto: Andreas Lenuweit

Das Gute an dieser Serie: Jetzt kann es eigentlich wieder nur aufwärtsgehen. Am Sonntag (14 Uhr) empfangen die Kammlacher den TSV Legau, der sich nach einem schwachen Saisonstart nach oben gekämpft hat und mittlerweile auf Rang sieben steht, nur drei Punkte hinter dem TSV Kammlach. "Legau hat in Bad Wörishofen und in Mindelheim gewonnen. Das ist eine bockstarke Auswärtsmannschaft", zollt Zellhuber dem Gegner Respekt. "Aber ganz gleich, wie der Gegner heißt: Wenn du in dieser Liga keinen guten Tag hast, dann gewinnst du auch kein Spiel."

Bereits am Samstag sind der TSV Kirchheim (in Bad Grönenbach) und der SV Oberegg (in Ronsberg) im Einsatz. Am Sonntag müssen der FC Bad Wörishofen (bei Tabellenführer Boos) und die SG Amberg/Wiedergeltingen (bei Ost-Memmingen) ebenfalls auswärts ran.

Kreisklasse Allgäu 2: Spitzenteams geben sich keine Blöße

Einträchtig marschieren der SV Oberrieden und die SG Kirchdorf/ Rammingen in der Kreisklasse Allgäu 2 in der Tabelle vorneweg. Ob das am Wochenende auch so bleibt? Immerhin hat der SV Oberrieden mit dem SVO Germaringen II (5.) einen schwer ausrechenbaren Gegner zu Gast, der je nach Aufstellung eine echte Herausforderung sein kann. "Ja, das wird wieder eine Wuntertüte. Aber wir stellen uns jeder Aufgabe. Die Jungs machen das seit Wochen sehr, sehr gut", lobt Oberriedens derzeit verletzter Spielertrainer Florian Huber seine Mannschaft.

Dass die Germaringer Bezirksliga-Reserve schlagbar ist, bewies am vergangenen Wochenende die SG Kirchdorf/Rammingen, als sie in Germaringen knapp mit 1:0 gewann. "Hut ab davor. Die Kirchdorfer spielen eine starke Saison und bringen Woche für Woche ihre Leistungen auf den Platz", sagt Huber.

Vergangene Woche setzte sich der SV Oberrieden (schwarz-weiße Trikots) im VG-Derby gegen den SV Schöneberg durch. Hier erzielt Rainer Holzhey (schwarzes Trikot/Nr. 11) das zwischenzeitliche 2:0. Foto: Robert Prestele

Er ist sicher, dass die SG Kirchdorf/Rammingen zu den ärgsten Widersachern im Kampf um die Herbstmeisterschaft zählt. Die Mannschaft von Trainer Ralf Kleinsteuber empfängt am Sonntag den abstiegsbedrohten SC Unterrieden. Alles andere als ein Heimsieg wäre hier unter "Überraschung" zu verbuchen. "Vielleicht kann uns der SC Unterrieden ja Schützenhilfe leisten", meint Huber. Das wäre nicht nur für den SV Oberrieden gut, sondern auch für den SCU, der sich mit einem Erfolg ein bisschen aus dem Tabellenkeller kämpfen könnte.

Eine "Heimsieg-Pflicht" hat am Sonntag auch der TSV Zaisertshofen. Das Kreisklasse-Urgestein steht gerade so über dem Strich und empfängt am Sonntag den immer noch sieglosen Aufsteiger SG Breitenbrunn/Loppenhausen. Mit einem Sieg kann sich die Mannschaft von Trainer Markus Böhm etwas Luft verschaffen.

A-Klasse Allgäu 2: Spiel der Woche steigt in Bedernau

Woche für Woche könnte es in der A-Klasse Allgäu 2 einen neuen Tabellenführer geben, so eng ist die Liga. Doch ob sich der TSV Mittelneufnach den Platz an der Sonne am Sonntag streitig machen lässt, ist fraglich. Denn im Heimspiel gegen den SV Salgen/Bronnen (6.) haben die Mittelneufnacher die Favoritenrolle inne, müssen sich aber vor Salgens Torjäger Jonas Heiß in Acht nehmen.

Verfolger SV Schlingen hat auf dem Papier die leichtere Aufgabe, wenngleich der Tabellenzweite auswärts ran muss. Beim SV Tussenhausen (10.) hat der SV Schlingen, dem vergangene Woche die drei Punkte aus dem Spiel beim TSV Mindelheim II vom Sportgericht zugesprochen wurden, in den vergangenen Jahren nie verloren.

In Dirlewang kommt es am Sonntag zum Duell der Verfolger, wenn der heimische FSV als Fünfter der TSV Pfaffenhausen (3.) empfängt. Das Spiel der Woche findet an diesem Wochenende in Bedernau statt. Hier hat der SV Bedernau den VG-Rivalen und Aufsteiger SG Breitenbrunn/Loppenhausen II zu Gast. Gegen die noch sieglose Reserve der Spielgemeinschaft Breitenbrunn/Loppenhausen ist der Tabellenvierte nicht nur aufgrund des Heimrechts klarer Favorit.

Ein Gemeinde-Duell zwischen dem heimischen SV Bedernau und der SG Breitenbrunn/Loppenhausen II steht am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) auf dem Programm. Vergangene Saison musste der SV Bedernau, zusammen mit dem FSV Dirlewang und dem TSV Mittelneufnach den Abstieg aus der Kreisklasse Allgäu 2 antreten. Dabei hatten am Ende lediglich zwei Punkte hatten zum rettenden Ufer gefehlt.

Mit dem derzeitigen Tabellenplatz vier und 20 Punkten ist Bedernau nun aber in der A-Klasse Allgäu 2 ganz vorne mit dabei. Als Saisonziel hatten die Bedernauer „oben mitspielen“ genannt. Die Richtung stimmt jedenfalls aktuell bei der Mannschaft unter dem neuen Coach Salih Yilmaz.

Eine Bank ist bei den Gastgebern momentan eindeutig die Defensive. Nur sechs Gegentore aus zehn Spielen hat der SV Bedernau bisher kassiert. Das ist klarer Liga-Bestwert. . Wir haben eine gute Gemeinschaft und das Team bringt richtig gute Leistung. Breitenbrunn/Loppenhausen II ist zwar Tabellenletzter, aber es ist ein Derby und da muss man schon aufpassen“, sagt Salih Yilmaz.

Die SG Breitenbrunn/Loppenhausen II hingegen war vergangene Saison als Tabellendritter aufgestiegen. Ausreichend freie Plätze in der A-Klasse hatten dies ermöglicht. Seit Saisonbeginn gelang es dem Team jedoch bislang noch nicht zu punkten. Der letzte Tabellenplatz ist deshalb auch die logische Folge für das Team von Trainer Daniel Zwing.

Da wird es für die Spielgemeinschaft eine Herausforderung sein, ausgerechnet gegen die derzeit beste Abwehr der Liga zum Erfolg zu kommen. In der vergangenen Woche allerdings musste sich die SG gegen Tussenhausen nur ganz knapp (2:3) geschlagen geben. Das lässt durchaus hoffen. Daniel Zwing, der Coach der Spielgemeinschaft, meint: „Bedernau ist natürlich der Favorit. Trotz des Tabellenplatzes hatten wir aber auch schon enge Spiele. Zudem ist es ein Derby und da weiß man ja nie.“