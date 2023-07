Fußball

11:18 Uhr

Von Guido Martin lernen sogar Nationaltorhüter noch etwas

In der Torwartschule von Guido Martin (links) hält sich Kristijan Gjorgjievski derzeit fit.

Plus Nach seiner aktiven Karriere hat Torwart Guido Martin eine Torwartschule gegründet. Dort möchte er junge Talente weiterbringen. Aktuell hat er einen besonderen Schüler.

Von Helmut Bader Artikel anhören Shape

Guido Martin ist zweifellos einer der renommiertesten Torwarttrainer in der Region. Er betreibt nicht nur eine eigene kommerzielle Torwartschule, sondern trainierte auch bereits die Torhüter von höherklassigen Vereinen wie beispielsweise beim SV Egg, TSV Ottobeuren, FC Gundelfingen oder SpVgg Kaufbeuren. Derzeit hält er beim TSV Kottern, dem Bayernligisten, der zuletzt beinahe den Sprung in die Regionalliga geschafft hätte, die Torhüter fit und verbessert ihre Fähigkeiten zweimal in der Woche.

Martin war früher selbst angesehener Torhüter bei etlichen Vereinen, beim FC Kempten, in Sonthofen, auch beim FC Bad Wörishofen und mit 36 Jahren noch beim TSV Mindelheim in der Bezirksoberliga. Unmittelbar nach den Karriereende machte er das Hobby zum Job, obwohl er noch halbtags bei der Firma Hörmann in Buchloe arbeitet. Er machte die Ausbildung und erwarb die Torspielerlizenz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen