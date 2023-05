Fußball

Vor den letzten beiden Spieltagen: So steht es um Unterallgäuer Topteams

Der FC Bad Wörishofen schwört sich auf die letzten beiden Spieltage im Titelrennen der Kreisklasse Allgäu 2 ein. Womöglich gelingt dem FCW bereits am Wochenende der letzte Schritt zum Meistertitel und direkten Aufstieg in die Kreisliga.

Plus Ob in der Bezirksliga oder der A-Klasse: Der SV Egg, TSV Babenhausen, FC Bad Wörishofen und TSV Mindelheim II kämpfen noch um Meisterschaft und Aufstieg.

Nicht nur in der Fußball-Bundesliga wird jetzt im Kampf um Meisterschaft, Champions-League-Plätze und den Klassenerhalt fleißig gerechnet. Auch die Amateurkicker biegen auf die Zielgerade ein. Drei Spieltage stehen noch aus, ehe Ende Mai die Entscheidungen in den bayerischen Ligen fallen. Wir werfen einen Blick auf die Unterallgäuer Topteams in den einzelnen Ligen.

SV Egg ( Bezirksliga Süd): „Ich gehe davon aus, dass die Meisterschaft am letzten Spieltag bei uns in Egg entschieden wird“, sagte Abteilungsleiter Thomas Fackler vor zwei Wochen. Dann nämlich treffen die Unterallgäuer auf den TSV Bobingen , den aktuellen Tabellenführer. Doch seitdem hat sich etwas getan – und zwar nicht unbedingt zum Vorteil der Egger: Die Mannschaft von Trainer Karlheinz Schabel holte aus den vergangenen drei Spielen nur einen Punkt und musste den SV Cosmos Aystetten nach der 1:2-Heimniederlage vergangene Woche an sich auf Platz zwei vorbeiziehen lassen.

Enttäuschte Gesichter: Der SV Egg (rote Trikots) musste sich vergangene Woche den Gästen vom SV Cosmos Aystetten mit 1:2 geschlagen geben und verlor damit den zweiten Tabellenplatz in der Bezirksliga. Foto: Siegfried Rebhan

Der TSV Bobingen ist zwei Spieltage vor Schluss bereits sechs Punkte weg. Mit einem Meisterschaftsfinale wird es wohl nichts mehr. Selbst der Relegationsplatz zwei ist schon drei Punkte entfernt und Aystetten hat das vermeintlich leichtere Restprogramm. Allerdings war der direkte Wiederaufstieg nur das zweitrangige Ziel des SV Egg vor der Saison.

