Fußball

vor 33 Min.

Wenn ein Meister nicht aufsteigen will

Plus Es ist das große Dilemma am Saisonende: Kaum eine Reserve-Mannschaft aus einer B-Klasse will am Saisonende in die A-Klasse aufsteigen.

Von Axel Schmidt Artikel anhören Shape

Der Meisterjubel war groß: Die zweite Mannschaft des TSV Zaisertshofen holte sich am vergangenen Spieltag die restlichen Punkte, um vorzeitig Meister der B-Klasse Allgäu 8 zu werden. Normalerweise würde auch der Aufstieg in die nächsthöhere Liga mit dem Titelgewinn einhergehen. Doch das ist schon lange nicht mehr das Ziel.

Denn wie der TSV Zaisertshofen II geht es vielen Reservemannschaften: Sie fühlen sich in der untersten Liga gut aufgehoben, sehen sich im Falle eines Aufstiegs aber als Kanonenfutter für die A-Klassisten.

