Wir der TSV Kammlach für Babenhausen zum Stolperstein?

Im Hinspiel kämpfte sich der TSV Kammlach (gelb-schwarze Trikots) in Babenhausen nach einem 0:4-Rückstand noch einmal heran.

Plus Der TSV Kammlach kann den Titelkampf in der Fußball-Kreisliga wieder richtig spannend machen. Gegner TSV Babenhausen dürfte sich noch gut an das Hinspiel erinnern.

Von Axel Schmidt

Der anstehende Spieltag bietet für den TSV Kirchheim und den TSV Mindelheim die Chance, auch in der kommenden Spielzeit für die Kreisliga planen zu können.

Denn beide Teams sind aus dem Gröbsten noch nicht heraus, haben aber einen komfortablen Punktevorsprung auf die Abstiegszone: Der FC Buchloe (mit einem Spiel mehr auf dem Konto) hat 23 Punkte, die Mindelheimer weisen 30 Zähler auf und die Kirchheimer 31. Zugleich spielt der FC Buchloe am Sonntag beim SV Mauerstetten, der einzigen Mannschaft, die dem TSV Babenhausen den Titel noch streitig machen kann. Verlieren die Buchloer, sind Kirchheimer und Mindelheimer ohne eigenes Zutun gerettet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

