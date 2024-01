Der FC 98 Auerbach/Stetten richtet seine Hallenfußballtage aus

Sieben Turniere, darunter drei Turniere der Unterallgäuer Futsal-Meisterschaft: Am Wochenende finden die Hallenfußballtage des FC 98 Auerbach/Stetten statt.

Ein Mammutprogramm steht dem FC 98 Auerbach/ Stetten am Wochenende bevor: Im Rahmen seiner Hallenfußballtage richtet der FC 98 Auerbach/Stetten gleich drei Unterallgäuer Futsal-Turniere aus. An drei Tagen rollt in der Dreifachsporthalle des Maristenkollegs Mindelheim der Ball. Neben eigenen Turnieren am Freitag und Sonntag steht der Samstag ganz im Zeichen der Unterallgäuer Futsal-Meisterschaft.

Den Auftakt zu den Hallentagen des FC 98 Auerbach/Stetten macht am Freitagabend ab 17 Uhr die D-Jugend. Sechs Mannschaften spielen hier im Modus "Jeder gegen jeden" um den Turniersieg.

Drei Turniere der Unterallgäuer Meisterschaft werden ausgespielt

Am Samstag folgen drei Turniere um die Unterallgäuer Meisterschaften: Die E-Junioren eröffnen den Turniertag um 9 Uhr. Hierfür haben sich der TSV Mindelheim, TSV Zaisertshofen, TSV Mittelneufnach, TSV Kammlach, SV Schöneberg und der SV Schlingen qualifiziert. Es folgt ein weiteres E-Jugend-Turnier im Anschluss ab 12 Uhr. Hier ist auch Gastgeber FC 98 Auerbach/Stetten vertreten. Weitere Teilnehmer sind Türk Spor Mindelheim, der SVS Türkheim, FSV Dirlewang, FSV Amberg und der TSV Kirchheim. Den Abschluss an diesem Tag machen die D-Junioren. Ab 15 Uhr spielen der TV Erkheim, die SG Amberg/Wiedergeltingen, die JFG Wertachtal, der SV Breitenbrunn sowie Gastgeber SG Auerbach/Stetten-Dirlewang um den Turniersieg.

Auch die Mädchen des FC 98 Auerbach/Stetten sind bei den G-Jugend-Turnieren vertreten. Foto: Axel Schmidt

Am Sonntag sind dann die Kleinsten ran: Ab 9 Uhr findet ein G1- und ein G2-Turnier mit jeweils sechs Mannschaften statt. Ab 13.30 Uhr beschließen dann die F-Junioren mit einem Teilnehmerfeld aus sechs Mannschaften das Hallenfußball-Wochenende des FC 98 Auerbach/Stetten.