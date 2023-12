Futsal: Hallenturniere in Pfaffenhausen

Die Hallenfußballsaison im Unterallgäu ist eröffnet - und startete mit einem Chaos-Wochenende. Dabei war nicht nur der heftige Wintereinbruch Schuld.

Nein, der SC Unterrieden war diesmal wirklich nicht zu beneiden um die Ausrichtung seiner Hallenfußballtage. Traditionell nämlich ist der SCU für den Kreis Allgäu des Bayerischen Fußballverbands (BFV) zu Beginn der Hallensaison Gastgeber für einige Futsal-Turniere.

Neben der Vorrunde der Senioren um die Allgäuer Meisterschaft sollten diesmal auch sechs Jugendturniere in allen Altersklassen stattfinden. Doch dann nahm das Chaos, an dem der SC Unterrieden vollkommen schuldlos war, seinen Lauf.

Die Einladungen erhielten die Vereine sehr spät

Zunächst die Sache mit den arg verspäteten Einladungen. Die A-Junioren, die am Freitagabend den Auftakt zu den Hallentagen machen sollten, wurden seitens des BFV erst am Donnerstagmorgen darüber informiert. Ebenso änderte sich kurzfristig die Anfangszeit, statt um 16 Uhr sollte es erst um 18 Uhr losgehen. So kam es, dass statt der sechs gemeldeten Mannschaften nur drei anwesend waren (die JFG Wertachtal, der TSV Kirchheim und der TSV Mittelneufnach sind nicht angetreten). Alle weiteren Jugendmannschaften erhielten ihre Einladung für das Wochenende im Laufe des Donnerstags.

Über Nacht kam dann der Schnee. Und zwar so viel, dass der SC Unterrieden als Gastgeber die beiden für Samstag geplanten C-Jugendturniere absagte. "Die Schneeräumer kamen nicht hinterher", sagte SCU-Vorsitzender Karl Beck. "Die Sicherheit der Kinder geht vor, wir wollten keine gefährlichen Anreisen riskieren", sagte Beck. Spielleiter Karl Haag informierte in der Früh sämtliche Vereine über die Absage telefonisch, einzig die SG Kirchheim wurde von ihm nicht erreicht. Das hatte zur Folge, dass die Kirchheimer umsonst angereist waren.

Der SV Schöneberg gewinnt das Senioren-Turnier

Am Samstagnachmittag fand schließlich das Turnier der Senioren statt. Auch hier musste kurzfristig umgeplant werden, denn statt der ursprünglich angemeldeten zehn Mannschaften waren es im Vorfeld nur noch acht. Dann machte auch die SG Kirchdorf/Rammingen noch kurzfristig einen Rückzieher, sodass statt im Gruppenmodus nun "Jeder gegen jeden" spielte. Hier setzte sich schließlich der SV Schöneberg als Sieger durch und qualifizierte sich zusammen mit dem zweitplatzierten FC Bad Wörishofen für das Allgäuer Finale. Gesehen haben das Turnier jedoch nur wenige Zuschauer, wohl auch wegen des Winterwetters.

Auch am Sonntag ging es zum Teil kurios zu. Hier fanden die geplanten E-, D- und B-Jugendturniere zwar statt. Doch eben nicht immer mit den ursprünglich gemeldeten Mannschaften. Insgesamt verliefen die Turniere sportlich in einem ordentlichen Rahmen.