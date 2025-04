Denn sie wissen (noch) nicht, was sie tun

Wenn Sie heute noch nicht wissen, was ansteht, dann ist die Antwort einfach. Heute ist der Tag des Gärtnerns - zumindest dann, wenn man auf seltsame amerikanische Festtage steht, die niemand braucht - so wie Trumps Liberation Day zum Beispiel. Also raus an die frische Luft, den Regenwurm schön grüßen und dann ran an überwucherte Beete und unterernährte Restrasenflächen! Außer natürlich, Sie haben darauf so überhaupt keinen Bock - und wer möchte generell den Bock zum Gärtner machen?

Ein zweiter Blick auf die Feierlichkeiten dieses Tages lohnt sich

Dann lohnt ein zweiter Blick, denn dieser Tag ist Reich an Feierlichkeiten. Herzlich Willkommen also zum Welttag der Quanten! Hier geht es eigentlich um Physik, aber Begriffe sind dehnbar. Zeit also, an einem so hohen Feiertag die Quanten zu ehren - und sie hochzulegen. Am besten in einem Liegestuhl am Rande einer Rasenfläche. Superposition würde ein Quantenforscher das wohl nennen. Von da aus blicken wir dann auf alle, die in der Liste der Feiertage nicht weit genug geblättert haben.