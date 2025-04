Galaabend für den guten Zweck: Schüler-Charity in Bad Wörishofen

Als eine Jungfernfahrt bezeichnet Gottfried Göppel, Leiter der Berufsschule Mindelheim, die Premiere eines Charity-Abends an der Außenstelle in Bad Wörishofen. Die zwölfte Klasse der angehenden Restaurant- und Veranstaltungsgastronomen äußerte den Wunsch, einen Galaabend für den guten Zweck auf die Beine zu stellen. Gesagt, getan. Das Schulrestaurant verwandelte sich in einen stilvollen Festsaal.

In der Vorbereitung wurde die Klasse von Außenstellenleiterin Ute Mangrich, Klassenleiterin Daniela Zimmermann, Projektleiterin Jutta Horstmann sowie einigen Fachlehrerinnen und Fachlehrern unterstützt. Im Mittelpunkt standen sechs mit Tulpen dekorierten Rundtische, an denen die insgesamt 48 in Abendgarderobe gekleideten Gäste Platz nahmen. Sechs Nachwuchsköche zauberten ein dreigängiges Menü.

Plötzlich ergreift die Juniorchefin eines Hotels das Mikrofon und sorgt für einen Gänsehautmoment

Den Abend über unterhielt das Jazz-Duo „Funky Reflection“ aus Rosenheim, alias Danny Shelton an der Gitarre und Jonas Gfäller am Saxofon, die Besucherinnen und Besucher mit launchigen Rhythmen. Spontan erklärte sich Julia Petrich, Juniorchefin des Landgasthofs Hubertus in Apfeltrang und Sängerin der Allgäuer Band „Muckasäck“, bereit, mit den beiden Musikern „Easy“ von Faith no more zu performen. Auch ungeprobt sorgten die drei beim aufmerksam zuhörenden Publikum für einen Gänsehaut-Moment.

Icon Vergrößern „Easy“ von Faith no more in einer Jazzversion brachten spontan brachten Muckasäck-Sängerin Julia Petrich, Jonas Gfäller (rechts) und Danny Shelton (links) von „Funky Reflection“ dar. Foto: Marcus Barnstorf Icon Schließen Schließen „Easy“ von Faith no more in einer Jazzversion brachten spontan brachten Muckasäck-Sängerin Julia Petrich, Jonas Gfäller (rechts) und Danny Shelton (links) von „Funky Reflection“ dar. Foto: Marcus Barnstorf

Dass auch eine einzelne, kleinere Spende etwas bewirken kann, zeigte sich am Ende der Charity-Gala. Ergänzend zum Eintritt fand eine Tombola mit zahlreichen Preisen statt, die von Ausbildungsbetrieben und Partnerfirmen der Berufsschule zur Verfügung gestellt wurden. Am Ende konnten sich die Bewohner und Mitarbeitende der Wertachtal-Werkstätten, einer Einrichtung der Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren für Menschen mit Behinderung, über 2000 Euro freuen. Das Geld soll für die Beschaffung von Fördermaterialien verwendet werden. Die Gäste waren sich einig, dass dieser Charity-Abend einer Wiederholung bedarf.

Icon Vergrößern Stolze 2000 Euro konnten Bewohner und Mitarbeiterinnen der Kaufbeurer Wertachtal-Werkstätten am Ende der ersten Charity-Gala entgegennehmen. Foto: Marcus Barnstorf Icon Schließen Schließen Stolze 2000 Euro konnten Bewohner und Mitarbeiterinnen der Kaufbeurer Wertachtal-Werkstätten am Ende der ersten Charity-Gala entgegennehmen. Foto: Marcus Barnstorf