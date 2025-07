In eines der bekanntesten Gebäude Bad Wörishofens ist wieder Leben eingekehrt. Es geht um das „Matzberger“ am Denkmalplatz. Irrungen und Wirrungen bei diesem Haus am zentralen Platz der Kneippstadt gab es über die Jahre ja genug. Jetzt gibt es dort vietnamesisches Essen in einer frisch renovierten Kulisse.

