Gebührenerhöhung mal drei: Kirchheimer müssen mehr für Kitas, Hunde und Abwasser zahlen

Dass in Kirchheim angesichts hoher Ausgaben und sinkender Einnahmen auf jeden Cent geachtet werden muss, ist längst schon keine Neuigkeit mehr. Das Landratsamt drängt zum Sparkurs, der Marktrat hat sich selbst ein Konsolidierungskonzept auferlegt und setzt nun weitere Schritte um, die vor allem die Bürgerinnen und Bürger und deren Geldbeutel treffen werden: In der jüngsten Sitzung hat das Gremium sowohl die Beiträge für die Kindertagesstätten, als auch die Hundesteuer und die Abwassergebühren erhöht.

„Wir müssen alles überprüfen“, kommentiert Bürgermeisterin Susanne Fischer die Entscheidungen des Marktrats, die – bis auf eine Gegenstimme bei der Hundesteuer – alle einstimmig getroffen worden sind. Denn klar sei auch: „Was nicht gedeckt ist, zahlen alle.“ Sie halte es deshalb für sinnvoll und gerecht, die Kosten auch auf diejenigen umzulegen, die die Leistungen in Anspruch nehmen, und führt als Beispiel die Hundesteuer an.

So viel kostet die Hundesteuer in Kirchheim

Diese wurde zuletzt Anfang 2024 angepasst und steigt nun erneut – und zwar um rund 50 Prozent in allen Kategorien. Der erste Hund kostet ab dem nächsten Jahr 75 statt 50 Euro im Jahr, der zweite 113 statt wie bislang 75 Euro. Für jeden weiteren Hund müssen Tierliebhaber 188 Euro zahlen, statt wie bislang 125. Ein Kampfhund ohne Negativzeugnis kostet 660 Euro (bisher: 440 Euro), ein Kampfhund mit Negativzeugnis 375 Euro (bisher: 250 Euro).

150 Hunde leben aktuell in Kirchheim und seinen Ortsteilen. 8500 Euro nimmt die Marktgemeinde in diesem Jahr über die Hundesteuer ein. Durch die Erhöhung wird mit Mehreinnahmen von rund 4000 Euro pro Jahr gerechnet.

Die Gebühren für Kindergarten und Krippe in Kirchheim steigen

Erhöht werden, in Abstimmung mit dem Kita-Zentrum St. Simpert in Augsburg, auch die Beiträge für die Kindertagesstätten Maria Königin, St. Nepomuk und St. Vitus in Kirchheim und Derndorf, die zuletzt erst zum 1. September 2025 gestiegen sind. Seit Anfang dieses Kindergartenjahres kostet der günstigste Kindergartenplatz mit einer Betreuungszeit von bis zu vier Stunden 112 Euro im Monat, stufenweise geht es hoch bis zu einem Betrag von 142 Euro für eine Betreuungszeit von acht bis neun Stunden. Ab März 2026 sollen diese Beiträge auf 124 Euro bis 189 Euro steigen. Für September 2026 ist eine erneute Erhöhung geplant, nämlich auf 137 Euro für bis zu vier Stunden bis maximal 208 Euro (acht bis neun Stunden).

Ein Krippenplatz in Kirchheim kostet aktuell zwischen 125 Euro (ein bis zwei Stunden) und 168 Euro (acht bis neun Stunden). Dieser Monatsbeitrag soll ab März 2026 auf 138 bis 236 Euro steigen, je nach Buchungsdauer. Im Herbst 2026 steht dann die nächste Erhöhung an, womit die Beiträge auf 152 bis 260 Euro steigen werden.

Die Kita-Gebühren werden um jeweils zehn Prozent erhöht

Die Gebühren werden damit im März und September 2026 um jeweils zehn Prozent erhöht. Darüber hinaus wird zwischen jeder Buchungskategorie ein Zehn-Prozent-Unterschied festgelegt: Höhere Buchungszeiten würden damit auch höhere Gebühren nach sich ziehen, wie es in der Sitzungsvorlage heißt, was die Gebühren gerechter mache. Laut den Unterlagen bewegen sich die Kita-Gebühren in Kirchheim trotz der Erhöhung immer noch unter oder im Durchschnitt des Landkreises Unterallgäu. Eltern bekommen zudem einen Zuschuss in Höhe von 100 Euro vom Freistaat.

Aktuell liegt das Defizit bei den Kindertagesstätten Maria Königin und St. Nepomuk bei rund 456.000 Euro, beim Kindergarten St. Vitus bei rund 130.000 Euro – was umgerechnet einem Defizit von mehr als 5000 Euro pro Betreuungsplatz entspricht. Im Rathaus geht man davon aus, dass die Kosten für die Kinderbetreuung auch in Zukunft steigen werden.

Die Gebühren fürs Abwasser steigen in Kirchheim

Neben Hundesteuer und Kita-Gebühren hat der Marktrat in der jüngsten Sitzung auch noch die Abwassergebühren erhöht, die zuletzt zum Januar 2025 angepasst wurden, damals zum ersten Mal nach 30 Jahren – was auch aus rechtlichen Gründen nötig war. Die Einleitungsgebühren stiegen zum Jahresbeginn 2025 von 1,55 Euro pro Kubikmeter auf 2,43 Euro für sonstiges Abwasser, sowie von 0,80 Euro auf 1,07 Euro pro Kubikmeter Niederschlagswasser. Die nächste Erhöhung, die der Marktrat jetzt beschlossen hat, steht zum 1. Januar 2026 an: Die Einleitungsgebühr beträgt dann 2,74 Euro pro Kubikmeter für sonstiges Abwasser (was einer Erhöhung von 13 Prozent entspricht) sowie 1,30 Euro pro Kubikmeter für Niederschlagswasser (plus 21 Prozent).

Wer Fäkalschlamm an der Kläranlage anliefert, zahlt künftig 9,50 Euro pro Kubikmeter, wenn er aus dem Gemeindebereich kommt (aktuell 8,50 Euro); 18,50 Euro werden fällig, wenn aus der VG angeliefert wird (16,50 Euro) sowie 20,50 Euro für sonstige Anlieferungen (18 Euro).