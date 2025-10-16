Wie wird man ein Weltstar, Winfried und Werner Roch?

Wer gerne Musik macht und noch dazu viel Talent dafür mitbringt, träumt schon mal von einer Karriere. Nur wenigen ist das allerdings tatsächlich vergönnt, denn auf dem Weg dahin kann man schnell viel falsch machen. Wie man es besser und am Ende richtig macht, wissen Winfried und Werner Roch. Sie sind die Macher des Festivals der Nationen in Bad Wörishofen, ihnen vertrauen die größten Klassikstars unserer Zeit, denn die Brüder Roch arbeiten für Superstars wie Igor Levit oder Diana Damrau. Lukas Sternath, den manche schon als Jahrhunderttalent am Klavier feiern, haben sie gerade unter Vertrag genommen und wollen ihm nun auf dem Weg zu einer Weltkarriere helfen. Wie also wird man ein Star? Die Brüder Roch verraten ein paar Geheimnisse.

Kaum jemand sonst ist in der internationalen Klassikszene so gut vernetzt und so anerkannt wie Winfried und Werner Roch aus Türkheim. Sie haben ein Büro in Peking und touren mit den Weltstars der Klassik rund um den Globus. Einmal im Jahr machen sie Bad Wörishofen zum Mittelpunkt der Klassikszene in Süddeutschland, denn eine Woche lang geben sich dort dann die größten Stars praktisch die Klinke in die Hand. Am 26. September ist es wieder soweit. Auch Lukas Sternath wird dabei sein, auf ihn richten sich heuer viele Blicke, nachdem sein außergewöhnliches Talent mittlerweile gut bekannt ist. Weltkarriere also?

Ist die Weltkarriere praktisch vorprogrammiert?

„Zur Gestaltung einer erfolgreichen Karriere für junge, hochtalentierte Künstler gibt es kein Patentrezept“, sagt dazu Werner Roch. Jede Künstlerin und jeder Künstler habe eigenen Charakterzüge, eine eigene Persönlichkeit und unterschiedliche Vorstellungen, an die Interpretation von Werken heranzugehen. „Wenn ein Künstler wie Lukas Sternath nach dem Gewinn von sieben Sonderpreisen beim ARD Musikwettbewerb eine vielversprechende Karriere vorausgesagt wird, ist dies zunächst eine schöne Auszeichnung, aber gleichzeitig eine große Last“, betont Roch. „Deshalb ist es wichtig, dem Künstler jegliche Art von Druck zu nehmen, damit er sich ausschließlich auf seine Kunst und die damit verbundene künstlerische Freiheit konzentrieren kann.“

Die meisten Karrieren scheitern schon, bevor sie überhaupt so richtig begonnen haben. Woran liegt das? „Die große Gefahr ist sicherlich, in kurzer Zeit möglichst viel erreichen zu wollen“, sagt Festival-Intendant Winfried Roch. „Der Aufbau einer Karriere benötigt Zeit und viel Behutsamkeit. Deshalb ist es wichtig, im engen Austausch mit dem Künstler, seinem familiären Umfeld und auch mit einer gut ausgewählten Medienagentur, die Entwicklungsschritte zu definieren.“

Jungen Künsterlinnen und Künstlern den nächsten Schritt zu zeigen, aber gleichzeitig eine Überlastung zu verhindern, das scheint also der Königsweg. „Wir hoffen, dass uns dies immer wieder gut gelingt“, sagt Werner Roch. Das Miteinander spiele dabei eine große Rolle und „es ist wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, dass eine Künstlerin oder ein Künstler bei der Entscheidung, als Solist tätig zu werden, einer Berufung folgt“, betont Roch. „Die Karriere soll nicht nach einer Vielzahl von Konzerten in kürzester Zeit enden, sondern nach dem Motto ‚weniger ist mehr‘ gestaltet und nach und nach internationalisiert werden.“

Welchen Fehler sollten Talente bei der Entscheidung für eine Profikarriere also unbedingt vermeiden? „Inwieweit eine Künstlerin oder ein Künstler bei der Entscheidung für eine Profikarriere einen Fehler gemacht hat, stellt sich meistens erst zu einem späteren Zeitpunkt heraus“, sagt dazu Winfried Roch. „Ich würde auch nicht von einem Fehler, sondern von einer wertvollen Erfahrung sprechen. Wichtig ist es aus meiner Sicht, bei diesen nicht einfachen Entscheidungen, auf sich selbst zu hören und seinem Herzen zu folgen.“

Wie richtet man Talente nach einem Misserfolg wieder auf?

Misserfolge gehören auf einem Weg zu einer Musikkarriere ebenso dazu wie auf dem Weg zu einer Karriere beispielsweise im Profifußball. Hier und da sind dann die Trainer gefragt, die Manager, die Mentorinnen und Mentoren. Sie müssen das Talent dann wieder aufrichten, vielleicht sogar davon abhalten, alles hinzuwerfen. „Wir sind Menschen und keine Maschinen“, sagt Werner Roch. „Zudem sind Misserfolge nicht immer auf eine künstlerische Leistung, sondern auf vielfältige Faktoren zurückzuführen.“ Natürlich sei es „wichtig, immer selbstkritisch zu sein und zu bleiben und den Blick nicht zurück, sondern in die Zukunft zu richten. Niederlagen oder Misserfolge sind dazu da, daraus zu lernen und gestärkt aus entsprechenden Situationen hervorzugehen“.

Beziehungen zwischen Talent und Förderern sind manchmal eng, manchmal kompliziert, auch hier sind die Rochs gefragt. „Die Beziehung zu einer Künstlerin oder zu einem Künstler entwickelt sich im Laufe der Zeit“, sagt Winfried Roch. „Basis einer Zusammenarbeit sind gegenseitiges Vertrauen und eine werteorientierte, strategische Ausrichtung. Aufgrund unserer Erfahrungen und unserer Kompetenz in zahlreichen Bereichen sehen wir unsere Aufgabe darin, dem Künstler eine Basis zu bieten, damit er sich ausschließlich auf die Kunst konzentrieren kann.“

Was auch wichtig ist: „Es ist nicht unbedingt entscheidend, welches Instrument eine Künstlerin oder ein Künstler spielt, um eine erfolgreiche Klassik-Karriere zu gestalten“, betont Werner Roch. Viel wichtiger sei die „Aussage“, die mit einem Konzert dem Publikum transportiert wird. „Entscheidend ist, die Herzen der Konzertbesucherinnen und Konzertbesucher zu erreichen und Emotionen zu teilen, um ein Konzert gemeinsam zu erleben und etwas Außergewöhnliches entstehen zu lassen.“

Die Türkheimer wissen, wovon sie reden. Die Weltstars geben sich auch bei ihnen die Klinke in die Hand. Die Brüder noch haben mittlerweile das Generalmanagement für Klavierweltstar Igor Levit übernommen, für dessen Schüler und „Shooting-Star“ Lukas Sternath sowie der großartigen Künstlerin Hélène Grimaud, ebenfalls eine Pianistin. „Mit Diana Damrau vertreten wir einen weiteren Weltstar und dürfen immer wieder wunderbare Projekte mit und Anne-Sophie Mutter und Jonas Kaufmann weltweit präsentieren“, sagt Winfried Roch. Damrau ist die wohl beste Sopranistin der Welt, Kaufmann der Weltstar der Tenore (und auch in Bad Wörishofen zu erleben). Mutter hat eine Ära als Violinistin geprägt.

„Zu unseren besonderen Künstlern zählt auch Iveta Apkalna, die Titularorganistin der Elbphilharmonie oder der wunderbare Dirigent Antonello Manacorda, der jüngst bei den Salzburger Festspielen bei seinen Maria Stuarda-Aufführungen gefeiert wurde. Natürlich nicht zu vergessen der Trompeter Gábor Boldoczki, der in die Fußstapfen der von uns allen geliebten Trompeten-Legende Maurice André getreten ist“, berichten die Rochs. Hinzu kommen zahlreiche führende Orchester, die von den Brüdern Roch national und international auf Tournee präsentiert werden. Was dabei nicht vergessen werden darf: Auch Winfried und Werner Roch glänzen nicht nur hinter, sondern auch auf der Bühne. Ihr Brass-Sextett Ensemble Classique gibt es weiterhin, seit 1986 mittlerweile. Man habe das Ensemble nun aber an die nächste Generation übergeben.