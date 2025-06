Bad Wörishofen ist 2025 besonders begehrt bei Zweitliga-Fußballteams. Gleich drei Profimannschaften bereiten sich in der Kneippstadt auf die neue Saison in Deutschland und in der Schweiz vor. Dabei wohnen alle im gleichen Hotel, geben sich dort teilweise die Klinke in die Hand. Ein Blick hinter die Kulissen zeigt, welche Anforderungen dabei zu bewältigen sind.

