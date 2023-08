Geisterfahrer stirbt bei Unfall auf A96: Polizei geht von "Aussetzer" aus

Nach einem schweren Verkehrsunfall auf Höhe Wiedergeltingen war die A96 Richtung München gesperrt. Ein Mann war als Geisterfahrer unterwegs, er starb bei dem Unfall.

Auf der Autobahn A96 hat sich am Mittwochnachmittag ein schwerer Unfall ereignet. Der Unfall geschah in Fahrtrichtung München zwischen den Anschlussstellen Bad Wörishofen und Buchloe-West, in der Nähe des Rastplatzes Wertachtal-Süd.

Nach einem tödlichen Unfall staute sich der Verkehr auf der A96 bei Türkheim. Foto: Markus Heinrich

Nach ersten Informationen unserer Redaktion fuhr ein Mann vom Rastplatz aus in verkehrter Richtung auf die Autobahn auf. Auf der linken Fahrspur streifte er das Auto eines ihm entgegenkommen 32-Jährigen, der gerade den Sattelzug eines 56-Jährigen überholt hatte. Daraufhin schleuderte der Falschfahrer laut Polizei in die Mittelschutzplanke und stieß anschließend frontal mit dem Pkw einer 79-Jährigen zusammen, die ebenfalls gerade den Sattelzug überholte. Die nachfolgenden Wagen eines 26- und eines 19-Jährigen wurden durch umherfliegende Teile beschädigt. Der 83-jährige Geisterfahrer verstarb nach Auskunft der Polizei noch an der Unfallstelle. Der 32-Jährige und die 79-Jährige wurden schwer verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Unfall auf der A96 mit Geisterfahrer: Fünf Fahrzeuge in Zusammenstoß beteiligt

Mutmaßlicher Grund, dass der Mann in verkehrter Richtung auf die Autobahn aufgefahren war, sei ein augenblicklicher Fahrfehler gewesen, ein "geistiger Aussetzer", wie ein Beamter mitteilt. Die Polizei wurde gegen 16.15 Uhr alarmiert. Die Staatsanwaltschaft Memmingen ordnete die Hinzuziehung eines Gutachters an, der die Spuren an der Unfallstelle sicherte.

Ein Rettungshubschrauber war nach dem schweren Unfall auf der A96 bei Türkheim im Einsatz. Foto: privat

Die Autobahn war für mehrere Stunden gesperrt, der Verkehr staute sich, eine Umleitung wurde eingerichtet. Die Feuerwehren aus Türkheim und Bad Wörishofen waren vor Ort. Nach Angaben der Polizei wurde die Sperrung gegen 21 Uhr aufgehoben. (AZ)