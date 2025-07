Gelungene Renovierung: St. Michael erstrahlt in neuem Glanz

Die Pfarrkirche St. Michael in Unterauerbach erstrahlt nach einer umfassenden Außenrenovierung in neuem Glanz. 14 Monate waren dort auf den Gerüsten Handwerker im Einsatz und haben ganze Arbeit geleistet. Am Samstag, 12. Juli, können sich davon auch die Gläubigen und Bischof Bertram Meier überzeugen, der in einem festlichen Gottesdienst den neuen Volksaltar segnet.

An der stark verwitterten Außenfassade des Gotteshauses gab es einiges zu tun, die Schäden waren nicht mehr zu übersehen. Da mussten Risse und Hohlräume ausgebessert werden, und ein neuer Anstrich war kein Luxus. Bei einer Begehung zeigte sich zudem der Dachstuhl der Kirche recht morsch und es knisterte gewaltig im Gebälk. Dringend notwendige Reparaturen duldeten keinen Aufschub. Auch das Dach der Kirche und des Turmes mussten neu eingedeckt werden.

Die Renovierung der Kirche kostete sogar etwas weniger als gedacht

Die Gesamtkosten der Kirchenrenovierung waren mit 470.000 Euro veranschlagt. Letztlich wurde sie zur Freude der Verantwortlichen aber sogar 40.000 Euro günstiger. An den Baukosten von nun 430.000 Euro beteiligt sich die bischöfliche Finanzkammer mit 73 Prozent, die Bayerische Landesstiftung steuert 25.000 Euro bei, der Bezirk Schwaben 4080 Euro und der Landkreis Unterallgäu 3000 Euro. Die Stadt Mindelheim und die Viermetz-Stiftung machen je 5000 Euro locker. Die restliche Summe wird mit Mitteln der Kirchenstiftung und aus Spenden finanziert.

Kirchenpfleger Xaver Schmid an dem neuen Volksaltar, den Bischof Bertram Meier am Samstagabend segnet. Foto: Franz Issing

Im Zuge der Außenrenovierung von St. Michael wurde auch der frühere, einfache Altartisch ausgetauscht und durch einen neuen Volksaltar aus Holz ersetzt. Die kunstvollen Säulen, auf denen der Altartisch ruht, stammen von einer alten Kirchenbank. Wie er ist auch der neue Ambo ein Geschenk von Schreinermeister Andreas Bach. Bleibt noch zu erwähnen, dass der Ulmer Kirchenmaler Johannes Rieggemann, die Figuren des restaurierten Ölbergs über dem Hauptportal der Kirche neu fasste, an der Gestaltung des Altares mitwirkte – und dabei auf seine Bezahlung verzichtete.

Die Unterauerbacher feiern den Abschluss der Renovierung mit einem zweitägigen Pfarrfest

Die Nachricht von der geglückten Kirchensanierung kam auch Diözesanbischof Bertram Meier zu Ohren. Spontan erklärte sich der Augsburger Oberhirte bereit, den neuen Volksaltar während eines festlichen Pontifikal-Gottesdienstes am Samstag, 12. Juli, um 17.30 Uhr zu segnen. Gedacht wird bei dieser Eucharistiefeier auch des 100. Priesterjubiläums von Prälat Alfons Satzger, der aus Unterauerbach stammt, viele Jahre als Kurat in der Wieskirche wirkte und die dortige Landvolkhochschule mitbegründete.

Zwei Tage feiern die Unterauerbacher den Abschluss der Renovierung ihrer erstmals im Jahre 1167 urkundlich erwähnten Kirche: Nach dem Gottesdienst am Samstag, den der Jugendchor musikalisch gestaltet, gibt es einen Kirchenzug zum Feststadel am Reitelsberg. Dort spielt „Sonic Heaven“ auf. Am Sonntag, 13. Juli, gibt es um 11 Uhr und um 14 Uhr Kirchenführungen in St. Michael und im Feststadel werden ein Mittagstisch sowie am Nachmittag Kaffee und Kuchen angeboten.