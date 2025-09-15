Die Georgenstraße in Mindelheim ist nun eine Fahrradstraße

In der Mindelheimer Georgenstraße haben Fahrradfahrerinnen und -fahrer nun Vorfahrt: Pünktlich zum Schulbeginn ist sie nun eine Fahrradstraße, das heißt, Fahrradfahrer haben dort Vorrang. Autofahrer, Lieferdienste und die Müllabfuhr dürfen die Straße zwar weiterhin befahren, aber mit maximal 30 Stundenkilometern. Sie dürfen Fahrradfahrer, die hier auch nebeneinander fahren können, nicht überholen und müssen auf sie besonders Rücksicht nehmen. Innerhalb der am Straßenrand markierten Parkbuchten ist das Parken weiterhin erlaubt, außerhalb der Buchten gilt ein eingeschränktes Halteverbot.

Den Beschluss, die Straße umzugestalten, hatte der Stadtrat bereits im vergangenen Oktober gefasst. Weil die Fachfirmen, die etwa die Radsymbole auf der Straße anbringen, aber stark ausgelastet waren, hatte es bis zur Umsetzung bis jetzt gedauert.