Tumult am Landgericht: Angehörige blockieren Gefängnis-Transporter

Am vergangenen Mittwoch mussten mehrere Polizeistreifen zu einem Einsatz am Memminger Landgericht ausrücken. Gegen 14.30 Uhr hatten laut Polizei etwa 20 Männer und Frauen ein Transportfahrzeug der Justiz blockiert.

Memmingen: Angehörige blockieren Transportfahrzeug der Justiz

Darin sollte ein Gefangener nach seiner Berufungsverhandlung wegen gefährlicher Körperverletzung vom Memminger Landgericht zurück in eine Justizvollzugsanstalt gebracht werden, so die Polizei in einer Mitteilung. Demnach hatte die Gruppe aus Angehörigen des Mannes offenbar zunächst die Abfahrt verhindert.

Nachdem Polizisten sie auf die gegenüberliegende Straßenseite verwiesen hatten, sprang eine Frau sogar vor den Transporter, was den Fahrer zu einer Vollbremsung zwang.

Polizei ermittelt gegen Protest-Gruppe in Memmingen

Die Polizei prüft jetzt, ob „strafrechtliche Verstöße durch die Gruppe vorliegen“. Verletzte gab es weder unter den Beamten noch unter den Beteiligten, teilt die Polizei mit. Insgesamt waren über fünf Streifen Memminger Inspektion, der Grenzpolizei und der Autobahnpolizei im Einsatz.

Landgericht Memmingen - Prozess um Corona-Impfung

Ein Prozess am Memminger Landgericht macht aktuell Schlagzeilen. Eine 44-jährige Frau aus dem Unterallgäu verklagt den Freistaat Bayern auf mehr als 210.000 Euro: Es geht um ihre Corona-Impfungen und die in ihren Augen mangelnde Aufklärung im Vorfeld. Sie fordert Schadensersatz, weil sie durch die drei Impfungen einen Impfschaden erlitten habe.