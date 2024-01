Vermeintlicher Hauseinsturz löst Großeinsatz aus

Vor Ort in Gernstall wird schnell klar, dass der gemeldete Einsturz eines Hauses harmlos ist.

Als bei der Integrierten Leitstelle am Freitagmorgen die Mitteilung über ein eingestürztes Gebäude in Gernstall einging, wurde umgehend ein Großeinsatz ausgelöst. Neben den Feuerwehren in Mindelheim und Apfeltrach wurden auch der Rettungsdienst und das Technische Hilfswerk in Memmingen alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte konnte der Einsatz schnell zurückgefahren werden. Bei dem eingestürzten Gebäude handelte es sich um ein leer stehendes, altes Waschhaus mit rund 20 Quadratmetern Grundfläche. Es ist wohl alters- und witterungsbedingt zusammengebrochen. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr Mindelheim sicherte gemeinsam mit der Polizei die Einsturzstelle mit Flatterband und rückte wieder ab. (mz)