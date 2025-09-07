Geruch nach Gas: Feuerwehr räumt Gebäude und sperrt Teile der Altstadt

Wegen eines auffälligen Geruchs nach Gas ist am Freitagabend gegen 20 Uhr ein Wohn- und Geschäftsgebäude in der Mühlgasse in der Mindelheimer Altstadt geräumt worden. Die Feuerwehr sperrte auch einen Teil der westlichen Altstadt für den Verkehr.

Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Bewohner des Hauses den Geruch bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Die Feuerwehr Mindelheim stellte daraufhin in Teilen des Gebäudes auffällige Luftwerte fest und veranlasste die kurzfristige Räumung.

Die mutmaßliche Ursache des Gasgeruchs fand sich in einer Garage

Nachdem das Gebäude mit einem Gebläse durchlüftet worden war, konnten keine erhöhten Werte mehr gemessen werden. Auch ein Mitarbeiter des örtlichen Gasversorgers stellte keinen Defekt fest. Der Einsatz wurde gegen 21 Uhr beendet. Als mögliche Ursache für die Geruchsbildung werden die Abgase eines Autos vermutet, das über längere Zeit in einer angrenzenden Garage lief. Die Feuerwehr war mit rund 15 Kräften im Einsatz, im Bereich der westlichen Altstadt kam es zu kurzfristigen Verkehrssperrungen. (mz)