Aktion zum Welttiertag: Schicken Sie uns Ihre Haustierfotos!

Der Welttiertag am 4. Oktober steht vor der Tür. Die Mindelheimer Zeitung will aus diesem Anlass zeigen, wie einzigartig und besonders die tierischen Freunde in der MZ-Leserschaft sind. Deshalb die Bitte: Teilen Sie bis dahin Ihre schönsten Momente mit uns.

Mitmachen ist einfach: Machen Sie ein Foto von sich und Ihrem Haustier. Ihr Tier kann einen Trick? Umso besser: Schicken Sie ein kurzes Video (30 Sekunden, keine Musik). Schicken Sie uns Ihr Bild oder Video per E-Mail an redaktion@mindelheimer-zeitung.de (Betreff: Welttiertag) oder posten Sie es auf unseren Seiten bei Facebook und Instagram mit dem Hashtag #WelttiertagMZ. Die besten Fotos werden gesammelt veröffentlicht.

Der Welttierschutztag ist eng mit dem Namen Franz von Assisi verknüpft

Der Welttiertag heißt ganz genau Welttierschutztag. Es gibt ihn seit 1925. Das Datum ist eng verbunden mit dem Todestag von Franz von Assisi. Der Begründer des Franziskanerordens war unter anderem für seine Tierpredigten bekannt.