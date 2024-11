Der Türkheimer Alexander Häfele ist deutscher Vizemeister

Seit Jahren sammelt der Türkheimer Gewichtheber Alexander Häfele Medaillen bei schwäbischen und bayerischen Meisterschaften. Nun stand für den 20-Jährigen die deutsche Meisterschaft an.

Die Wettkämpfe der U20-Junioren und der Aktiven fanden im baden-württembergischen Obrigheim statt. Alexander Häfele ging dabei in der U20-Klasse in der Gewichtsklasse bis 96 Kilogramm an den Start. Seinen Wettkampf begann Häfele mit drei gültigen Versuchen im Reißen und einer neuen persönlichen Bestleistung von 109 Kilogramm. Der Grundstein für einen erfolgreichen Wettkampf war also gelegt.

In einem sehr spannenden Stoßen konnte sich der Türkheimer mit gültigen 131 Kilogramm und einer Zweikampfleistung von insgesamt 240 Kilogramm schließlich den zweiten Platz sichern. Nachdem ihm die Silbermedaille sicher war, ließ Häfele für seinen letzten Versuch noch 135 Kilogramm auflegen. Dieses Gewicht brachte er zwar zur Hochstrecke, der Versuch wurde jedoch vom Kampfgericht als ungültig gewertet.

Dennoch verabschiedet sich Häfele mit der deutschen Vizemeisterschaft gebührend aus seiner Juniorenzeit. (mz)