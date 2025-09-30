Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mindelheimer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Mindelheim
Icon Pfeil nach unten

So feiern die VIPs in Bad Wörishofen: Glamour und Genuss beim Festival der Nationen

Bad Wörishofen

Glamour und Genuss beim Festival der Nationen

Schauspieler, Schlagersängerinnen und eine Fußballlegende feiert gemeinsam mit den Weltstars der Klassik den Festivalauftakt. Kunstminister Blume stellt eine entscheidene Frage.
Von Markus Heinrich
    • |
    • |
    • |
    Starpianistin Beatrice Rana wurde für ihren Auftritt mit der Kammerphilharmonie Bremen im Kursaal gefeiert.
    Starpianistin Beatrice Rana wurde für ihren Auftritt mit der Kammerphilharmonie Bremen im Kursaal gefeiert. Foto: Bernd Feil

    Mit einem glanzvollen Abend, gespickt mit Prominenz aus dem Showgeschäft, ist das Festival der Nationen in Bad Wörishofen gestartet. Die Brüder Roch haben das Klassik-Ereignis mittlerweile auf ein Niveau gehoben, bei dem den Festrednern offenbar die Superlative ausgehen. „Man muss zwischenzeitlich fragen: Wird man Weltstar, weil man in Bad Wörishofen war?“, fasste das Bayerns Kunstminister Markus Blume in seiner Eröffnungsrede mit einem Augenzwinkern zusammen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden