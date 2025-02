Glasfaser bis ins Haus - doch niemand wusste vom Baustart

Der Glasfaserausbau in Schlingen begann für die betroffenen Grundstückseigentümer in der vergangenen Woche mit einer Überraschung: in einem ersten Schritt werden aktuell die Hausanschlüsse gelegt – doch niemand wusste Bescheid, als der Bautrupp plötzlich vor der Haustür stand.

Auf Nachfrage entschuldigte sich Tobias Mießl vom Netzbetreiber ausdrücklich dafür; er habe vergessen, das Projekt intern auf „Im Bau“ zu setzen. Deshalb sei der automatisierte Mailversand verhindert worden, dies wurde jetzt umgehend nachgeholt. Die weiteren Arbeiten werden voraussichtlich im März erfolgen, wenn es wieder Asphalt gibt. „Wir haben die Auflage von der Stadt erhalten, die Straßenabschnitte, die wir öffnen müssen, im gleichen Zug wieder zu schließen,“ erklärt Mießl.