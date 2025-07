Kommt jetzt der Glasfaserausbau in Mindelheim?

In Bad Wörishofen lässt der Glasfaseranschluss im eigenen Haus weiter auf sich warten und auch in Mindelheim ist er noch nicht gesetzt: Wie die Deutsche Glasfaser jetzt mitteilt, haben sich zwar genügend Mindelheimerinnen und Mindelheimer für den Anschluss entschieden, die nötige Quote von mindestens 33 Prozent wurde erreicht. Ob die Glasfaserkabel verlegt werden und wenn ja, wann, ist aber nach wie vor offen.

„Mit Erreichen der Ausbauquote sind wir einen wichtigen Schritt in Richtung Ausbau des Netzes in Mindelheim gegangen“, so Sebastian Hofmann, Projektleiter bei Deutsche Glasfaser, in einer Pressemitteilung. Aufgrund der guten Zusammenarbeit mit der Kommune und der hohen Anzahl der eingegangenen Verträge wolle sein Unternehmen „das Glasfaser-Projekt sehr gerne realisieren“. Ob es dazu kommt, hängt unter anderem vom Ergebnis einer Wirtschaftlichkeitsprüfung ab. Begleitend dazu würden Verhandlungen mit möglichen Baupartnern geführt und es werde im Detail geprüft, „wie wir den Netzausbau unter den aktuellen Marktbedingungen realisieren können“, so der Projektleiter. Konkret geht es um die Baukosten und die Frage, ob sich Firmen finden, die den Ausbau übernehmen können.

In Mindelheim hat die Telekom den Glasfaserausbau verschoben

Nach dieser Detailprüfung werde die Deutsche Glasfaser die nächsten Schritte bekannt geben und alle Kundinnen und Kunden entsprechend informieren. Während der Prüfungsphase könnten die Bürgerinnen und Bürger weiterhin von vergünstigten Konditionen profitieren.

Auch die Telekom kann sich vorstellen, Mindelheim mit Glasfaseranschlüssen zu versorgen. Auf eine entsprechende Anfrage unserer Redaktion hatte ein Pressesprecher des Unternehmens mitgeteilt: „Wir halten an unseren Ausbauplänen für Glasfaser in Mindelheim fest.“ Allerdings handle es sich um ein langfristiges Projekt: „Wir sprechen hier von einem Ausbau Richtung 2028/2029.“

Ein Experte rechnet in Bad Wörishofen nicht mehr mit einem Ausbau durch die Telekom

Die Stadt war laut Bürgermeister Stephan Winter dagegen bis zum vergangenen Jahr davon ausgegangen, dass die Telekom schon früher tätig werden könnte. Immerhin hat sie in den vergangenen Jahren bereits Verteilerkästen aufgebaut, es fehlen nur noch die Anschlüsse bis in die Häuser.

Bei einem Gespräch mit der Stadt habe das Unternehmen 2024 dann aber überraschend mitgeteilt, dass es seine Pläne für einen eigenwirtschaftlichen Glasfaserausbau über den Haufen geworfen habe und der in Mindelheim erst einmal verschoben sei, so Winter. Ein konkretes Datum, wann die Bürgerinnen und Bürger mit dem Ausbau rechnen könnten, nannte die Telekom damals nicht. Diese hatte bereits 2022 angekündigt, die Bürgerinnen und Bürger in Bad Wörishofen mit Glasfaseranschlüssen versorgen zu wollen. Ein Experte der Breitbandberatung Bayern geht jedoch davon aus, dass es damit nichts werden wird: Auch in anderen Gemeinden habe sich die Telekom vom bereits angekündigten eigenwirtschaftlichen Glasfaserausbau zurückgezogen, bei dem keine Fördermittel fließen.