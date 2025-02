Glasfaserausbau: Das ist in Mindelheim geplant

Ein Blick in den Breitbandatlas der Bundesnetzagentur zeigt: Die Zahl der Glasfaseranschlüsse in Mindelheim ist überschaubar. Das möchte die Firma „Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH“ ändern. Laut einem Infobrief von Bürgermeister Stephan Winter, den alle Haushalte in Mindelheim erhalten haben, will sie die Stadt flächendeckend mit Glasfaseranschlüssen versorgen – vorausgesetzt mindestens 33 Prozent der Haushalte schließen bis zum 25. Mai einen Zweijahresvertrag mit der Deutschen Glasfaser ab. Dieser Brief hat bei einigen Mindelheimerinnen und Mindelheimern Fragen aufgeworfen, die die Stadt im Folgenden beantwortet.

