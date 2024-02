Es geht um die Weißwurst: Mindelheims Mindelburg als Wiege des Lebens?

In Mindelheim gibt es ein Gerücht, bei dem Münchnern das Weißbier schlecht wird. Es geht um die Wurst, wie so oft. Achtung: Satire.

Die Mindelburg zu Mindelheim ist die Wiege des Lebens, das muss man spätestens jetzt so sagen. Diesmal jedoch ist nicht der inoffizielle Burgherr Markus Fischer Ausgangspunkt, der sich mit Hingabe durch Zwischendecken, Geheimkammern und Geschichtsbücher wühlt und der auf der Mindelburg irgendwann auch den Schatz der Tempelritter entdecken wird, soviel ist sicher. Nein, diesmal kommt der Vorstoß von ganz anderer Seite. Bernd Hammermayer, der Kunst der Weißwurst-Archäologie offenbar kundig, verortet auf der malerischen Mindelburg nichts weniger als eine Sensation.

Eine Überlieferung von Adam, dem Bruder Georgs von Frundsberg, soll es zeigen: Auf der Burg gab es schon zu Frundsbergs Zeiten eine „weiße Wurst“ aus dem Kessel. Wurde die erste Weißwurst der Geschichte also bereits auf der Mindelburg gezuzelt? Diese Frage steht nun im Raum – und es ist klar, dass Münchnern bei diesem Gedanken das Weißbier schlecht wird. Schließlich, so will es die bayerische Legende, entstand die Weißwurst am Faschingssonntag im Jahr des Herrn 1857 im Münchner Gasthaus "Zum ewigen Licht". Sie war ungeplant und aus der Not geboren – und steht damit für so viele Entscheidungen in Bayern. Ein echtes Kulturgut also, das ja unmöglich im Mittelalter im Land von Spätzle und Käs entstanden sein kann. Oder doch?

Erfanden die Allgäuer den aufrechten Gang aus einem besonderen Grund?

Ein Gerücht, dass nicht nur den Gaumen kitzelt, sondern auch die Fantasie beflügelt. An langen Spießen wird man einst die Würste im Schatten der Burgmauer aus dem dampfenden Kessel gehoben haben, in einer Zeit, in der Küchen noch Orte der Magie und nicht der Michelin-Sterne waren. Labte sich Frundsberg, der Vater der Landsknechte, tatsächlich am Urvater der Weißwurst? Wartet in einem Zwischenboden der Burg vielleicht noch ein versteinerter Wurstzipfel auf seine Entdeckung? Eine kulinarische Reliquie, bereit zur Verehrung auf der bis dahin sicher ältesten Festung der Menschheitsgeschichte?

Mit jedem Schluck Weißbier wird dieser Gedanke klarer. Das Allgäu: Der Ort, an dem der aufrechte Gang erfunden wurde, damit frühe Menschen beide Hände frei hatten, für Weißwurst und Bier, nur ein paar Kilometer weiter. Die Wiege des Lebens, zumindest des bayerischen.

