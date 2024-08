Ein Heiliger erstrahlt an der Kirche in Gottenau in neuem Glanz

Als der Löwenstarke lässt sich St. Leonhard in alter Zeit beschreiben. Das Dorf Gottenau in der Gemeinde Markt Rettenbach hat ihn zum Schutzpatron. Nun wird sein lebensgroßes Bild an der Filialkirche von Kirchenrestaurator Hans Müller aus Ottobeuren instandgesetzt. Er erneuert die verblichenen Farben und restauriert die Fehlstellen im Fresko.

Zum Gedenktag am 6. November erlebt die Filialkirche St. Leonhard jedes Jahr einen Höhepunkt. Oft wird die Kapelle von Wallfahrern besucht. An dem Tag jedoch findet regelmäßig eine Pferdesegnung statt. Denn der Heilige, der um 500 in Orleans als Adliger geboren wurde, hätte Bischof werden sollen. Stattdessen zog er sich in den Wald bei Limoges als Einsiedler zurück.

Zu Leonhard kamen Hilfesuchende und er nahm sich der Gefangenen an. Bei ihren „Hilferufen an Leonhard fielen ihnen die Ketten ab“, heißt es in einer Legende. So wurden die Ketten auch in Verbindung mit Vieh gebracht und er wurde zum Patron für viehaltende Bauern. Außerdem soll er der Königin, die bei der Jagd in die Wehen kam, im Gebet beigestanden haben. So erhielt Leonhard ein Waldstück und durfte ein Kloster erbauen. Dort soll er ehemalige Gefangene zu Handwerkern ausgebildet haben.

Restaurator Hans Müller gibt dem Bild des St. Leonhard an der Kirche in Gottenau neue Farben

Als sich um 1030 seine Lebensgeschichte verbreitete, wurde die Kirche von Saint-Léonard-de-Noblat von Wallfahrern belebt. Dies machte ihn auch in Bayern zu einem der beliebtesten Heiligen. Rund 50 Walfahrten soll es laut Diözese Augsburg noch in Bayern geben. Auch in Gottenau wird das Brauchtum lebendig gehalten.

Hans Müller hatte bereits 1986 das Bild erneuert. Auffallend ist laut dem Künstler der „moderne Stil“. Müller gibt der Szene des Heiligen mit dem Bischofsstab neue Kraft. Entscheidend ist es für ihn immer, „den rechten Ton“ bei den Farben zu treffen. Der Bildhintergrund zeigt einen reinen Fichtenwald und davor zwei weiße Pferde.

Gottenau erschien bereits im Jahr 1167 in den Geschichtsbüchern, durch eine Reliquienschenkung des Abt Isingrim. Auch später wurde es des Öfteren erwähnt.

Die Ortsgeschichte von Markt Rettenbach beschreibt eine kompakte Ortsbildung, wobei die Kapelle am südlichen Ortsausgang ihren Platz hat. Ab 1584 trat Johann Fugger den Besitz an. Bis heute gibt es ein ehemaliges Fuggerisches Schloss in dem Ort. In der Ortskapelle hat der „Viehpatron“ seinen großen Raum. Im Deckengemälde von 1730 wird er dort mit der Dreifaltigkeit und Maria dargestellt. Ebenso ist St. Leonhard als Holzfigur aus dem 18. Jahrhundert präsent. (jd)