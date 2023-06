Müll mitten im Wald: Was es mit dem Schrotthaufen auf sich hat

Plus Es sieht nach einem unfassbaren Umweltskandal aus. Als ein MZ-Leser bei einer Radtour im Wald bei Grabus auf Schrott und ein abgefackeltes Auto traf, war er fassungslos.

Eine Nachfrage beim Landratsamt Unterallgäu brachte zunächst kein Licht ins Dunkel. Der Fall war dort nicht bekannt. Anders bei der Gemeinde Sontheim. Bürgermeister Alfred Gänsdorfer berichtete auf Anfrage, dass am Donnerstrag, 27. April, der Personenkraftwagen des Jagdpächters ausgebrannt war. Auch die danebenstehende Jagdhütte und ein Auflieger waren in Flammen aufgegangen. Feuerwehr und Polizei waren informiert und vor Ort.

Über die Ursache des Feuers machte der Rathauschef keine Angaben. Da es sich um einen Versicherungsfall handelt, war der Jagdpächter gehalten, bis zum Abschluss aller Gutachten die Brandstelle unberührt zu lassen. Die Anfragen an die Entsorger sind verschickt und die nicht unerheblichen Überbleibsel - vor allem Metall - werden in absehbarer Zeit beseitigt sein, versicherte Gänsdorfer.